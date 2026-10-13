Un geólogo alertó sobre el riesgo de terremotos en Jujuy: "Tenemos que prepararnos"

Los recientes terremotos registrados en Panamá y otros países de Sudamérica volvieron a poner sobre la mesa una preocupación: ¿qué podría pasar si un movimiento sísmico de gran magnitud afectara a Jujuy? El geólogo Álvaro González analizó la situación de la provincia y destacó la importancia de preparar a la población.

Según indicó el especialista, Jujuy se encuentra dentro de una zona de elevada peligrosidad sísmica , por lo que resulta fundamental contar con construcciones adecuadas y capacitar a la comunidad para actuar frente a una emergencia.

González explicó que la provincia registra actividad sísmica de manera habitual , aunque la mayoría de los movimientos pasan inadvertidos para la población debido a la profundidad a la que se producen. "En Jujuy pasa todos los días, más que nada en la Puna . Lo que pasa es que nosotros no lo percibimos porque es a mucha profundidad esa liberación de energía", señaló.

El geólogo aclaró que la frecuencia de estos movimientos no presentó cambios significativos en el último tiempo y que los registros se mantienen dentro de los promedios habituales. Sin embargo, advirtió que un terremoto de menor profundidad podría sentirse con mayor intensidad en la superficie y afectar a distintas localidades, incluida San Salvador de Jujuy .

"Nosotros lo que tenemos que hacer es prepararnos como provincia. Hay sistemas de alerta, de alarma, hay que prepararse y hacer capacitaciones para que la gente también sepa qué hacer en esos momentos", expresó. De acuerdo con lo señalado por González, Jujuy se encuentra en la zona sísmica 3, considerada de peligrosidad elevada dentro de la clasificación del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

Cómo es el suelo de Jujuy y qué riesgos existen para los edificios

Uno de los aspectos que destacó el especialista es la composición del terreno sobre el que se construye en distintos sectores de la provincia. "El suelo jujeño es arcilloso, generalmente son depósitos finos, no están muy bien consolidados", explicó González, al referirse a las condiciones que deben tenerse en cuenta al momento de levantar edificios y viviendas.

En este sentido, remarcó que las nuevas construcciones deberían incorporar diseños y bases sismorresistentes adecuados a las características de cada terreno. También recordó que no existe un método científico capaz de anticipar con exactitud cuándo ocurrirá un terremoto, qué magnitud tendrá o cuáles serán los barrios más afectados.

"No sabemos cuándo. No podemos decir ni la intensidad, ni qué barrio se va a afectar más o qué barrio se va a afectar menos. Eso no se puede predecir", sostuvo. El especialista hizo estas consideraciones al analizar el reciente terremoto de magnitud 7,7 ocurrido en Panamá el 9 de octubre, donde se registraron daños materiales y personas heridas, aunque sin víctimas fatales confirmadas en los primeros reportes. González destacó que tanto las características del suelo como la calidad de las construcciones influyen en los daños que puede provocar un sismo.

Qué hacer durante un terremoto: las recomendaciones para los jujeños

En el marco de la necesidad de reforzar la prevención, González recordó que el próximo jueves 15 de octubre se realizará una nueva edición del simulacro internacional de terremotos ShakeOut, una iniciativa que busca enseñar a las personas cómo actuar ante un movimiento sísmico.

La actividad propone que familias, instituciones educativas y lugares de trabajo practiquen medidas básicas de protección.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Agacharse, cubrirse la cabeza y el cuello, y sujetarse de un mueble firme, como una mesa resistente.

Alejarse de ventanas, vidrios y objetos que puedan caer.

No ubicarse debajo de los marcos de las puertas, una práctica que ya no se recomienda.

No correr hacia el exterior mientras el suelo está temblando.

Esperar a que termine el movimiento antes de evaluar una evacuación segura.

Tener preparado un kit de emergencia con agua, botiquín de primeros auxilios y elementos esenciales.

Estas medidas coinciden con las recomendaciones difundidas por los organizadores del simulacro internacional.

El 15 de octubre habrá un simulacro mundial de terremotos

González invitó a los jujeños a participar de esta iniciativa y destacó que prepararse puede marcar una diferencia importante al momento de enfrentar una emergencia. A través del sitio ShakeOut.org, las personas pueden acceder a materiales de prevención y recomendaciones para practicar en sus hogares, escuelas y espacios laborales.

El especialista insistió en que la actividad sísmica forma parte de las características geológicas de Jujuy y que, aunque actualmente no se observa un incremento significativo en la frecuencia de los movimientos habituales, la prevención debe mantenerse como una prioridad. La principal advertencia es que los terremotos no pueden predecirse con precisión, pero sus consecuencias pueden reducirse mediante construcciones seguras, capacitación y preparación de la comunidad.