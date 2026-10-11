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11 de octubre de 2026 - 09:49
Jujuy.

Accidente en Humahuaca: volcó un auto y el SAME asistió a los involucrados

Un automóvil volcó en el acceso sur de Humahuaca, sobre un sector que conecta con la Ruta Nacional 9. Personal del SAME acudió al lugar para asistir a los involucrados.

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Por  Verónica Pereyra
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Hasta el momento, no se confirmó cuántas personas viajaban en el automóvil, si hubo heridos ni si fue necesario realizar traslados a un centro de salud. Tampoco se conocen las circunstancias que provocaron el vuelco.

El hecho vuelve a poner el foco en la seguridad vial en las rutas y accesos de Jujuy, donde durante los últimos días se registraron distintos episodios que requirieron la intervención de los equipos de emergencia.

Accidente en Humahuaca&nbsp;

Accidente en Humahuaca

Qué se sabe sobre el siniestro vial

Por el momento, no se conocen detalles confirmados sobre las circunstancias en las que se produjo el vuelco, la cantidad de ocupantes del automóvil ni su estado de salud.

Se aguarda información oficial de los organismos intervinientes para establecer cómo ocurrió el accidente y si fue necesario trasladar a alguna persona a un centro de salud.

Siniestros viales en Jujuy: cifras recientes y recomendaciones para prevenir accidentes

Los registros de las últimas semanas reflejan la preocupación por la siniestralidad vial en la provincia. Entre el 1 y el 30 de septiembre de 2026 se contabilizaron al menos ocho víctimas fatales en hechos viales. Además, durante los primeros nueve meses del año se habían registrado 52 muertes, de acuerdo con los reportes publicados el 1 de octubre.

En tanto, durante el fin de semana del 3 y 4 de octubre, los controles viales informaron 59 siniestros, tres personas fallecidas, 1.125 actas de infracción y 93 alcoholemias positivas. Los números muestran la importancia de reforzar las medidas de prevención y la responsabilidad de quienes circulan por calles y rutas.

Entre los hechos recientes también se registraron choques múltiples en la Ruta Nacional 66, en el acceso a San Salvador de Jujuy, y un siniestro en la Cuesta de Lipán, donde un automóvil cayó por un barranco y tres personas debieron ser hospitalizadas.

¿Cómo prevenir accidentes de tránsito?

Las autoridades de seguridad vial recomiendan adoptar medidas básicas para reducir los riesgos al conducir:

  • No consumir alcohol antes de manejar: en Jujuy rige la tolerancia cero al alcohol al volante.

  • Usar siempre el cinturón de seguridad: todos los ocupantes del vehículo deben llevarlo correctamente colocado.

  • Utilizar casco en motocicletas: tanto el conductor como el acompañante deben llevarlo abrochado.

  • Respetar los límites de velocidad: reducir la velocidad ante curvas, cruces, zonas urbanas o sectores con poca visibilidad.

  • Evitar distracciones: no utilizar el celular ni auriculares mientras se conduce.

  • Mantener la distancia de seguridad: especialmente cuando llueve, hay poca visibilidad o el tránsito es intenso.

  • Revisar el vehículo antes de viajar: controlar neumáticos, frenos, luces y limpiaparabrisas.

  • Prestar atención a peatones y ciclistas: respetar las sendas peatonales y mantener una distancia segura.

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