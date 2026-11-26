Con tan solo 12 años, Tiara Torrejón continúa destacándose en la natación en aguas abiertas. La joven deportista jujeña consiguió el primer puesto en su categoría durante la segunda fecha del Torneo Regional del NOA, disputada en el dique El Cadillal, en Tucumán.

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Pese a las complicaciones meteorológicas, la nadadora logró superar los obstáculos y alcanzar nuevamente lo más alto del podio, tal como lo había hecho en la primera fecha del certamen, realizada en Santiago del Estero.

En diálogo con Canal 4, la pequeña deportista contó cómo vivió la competencia en Tucumán, donde debió enfrentarse a la lluvia, el viento, el oleaje y la escasa visibilidad.

“En el momento sí sentí un poco de miedo por el clima. Estaba lloviendo y con viento, y el viento hizo que se arme un oleaje que me impedía un poco nadar” “En el momento sí sentí un poco de miedo por el clima. Estaba lloviendo y con viento, y el viento hizo que se arme un oleaje que me impedía un poco nadar”

A pesar de las dificultades, la jujeña logró mantener la concentración y completar la prueba con un resultado destacado.

“Me esforcé mucho para llegar a este podio” “Me esforcé mucho para llegar a este podio”

Su hermano, Brian Torrejón, explicó que la deportista comenzó a competir en aguas abiertas cuando tenía entre ocho y nueve años. Si bien en un principio su familia tenía temor por las características de esta disciplina, con el tiempo acompañó su crecimiento deportivo.

“Ella misma fue fortaleciendo su coraje” “Ella misma fue fortaleciendo su coraje”

señaló Brian, quien también destacó las medidas de seguridad que se implementan durante las competencias, como el uso de boyas individuales y la presencia de personas en kayaks que brindan asistencia a los nadadores.

Entrenamiento, disciplina y un nuevo desafío en Jujuy

El logro de Tiara es el resultado de una intensa preparación que comenzó a principios de año. La joven entrena natación los lunes, miércoles y viernes, mientras que los martes y jueves complementa su actividad física con gimnasio y entrenamientos de running.

Anteriormente, había conseguido segundos y terceros puestos en distintas competencias. Sin embargo, este año decidió incrementar su preparación con un objetivo concreto: alcanzar el primer lugar.

“Ella es alguien que se dedicó a esto desde que se puso un objetivo y hoy lo cumplió” “Ella es alguien que se dedicó a esto desde que se puso un objetivo y hoy lo cumplió”

El próximo desafío será el 17 de enero de 2027, cuando Jujuy reciba una nueva fecha del Torneo Regional del NOA de aguas abiertas. Posteriormente, el certamen continuará en Salta, Catamarca y finalizará en La Rioja.

La competencia cuenta con una tabla general en la que los deportistas acumulan puntos según los resultados obtenidos en cada fecha, con una premiación final para los mejores de cada categoría.

Con dos primeros puestos consecutivos, Tiara buscará mantener su rendimiento y continuar sumando puntos. Además, la pequeña nadadora confesó que uno de sus grandes sueños es competir fuera del país.