Una jujeña competirá en el Mundial de Aguas Abiertas en República Dominicana

La nadadora jujeña Cintia Zelaya se prepara para representar a Jujuy y a la Argentina en el Mundial de Aguas Abiertas, que se disputará en República Dominicana. La deportista visitó Arriba Jujuy y contó cómo fueron sus meses de preparación, los desafíos que tendrá que enfrentar en el mar y el objetivo que se fijó para la competencia del próximo 14 de noviembre: terminar entre las cinco mejores de su categoría.

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Cintia Zelaya viajará este sábado 7 de noviembre rumbo a República Dominicana, donde participará de la prueba de 2 kilómetros, programada para el sábado 14 a las 8 de la mañana.

Su preparación comenzó en marzo, cuando tomó la decisión de competir en el Mundial y organizó junto a sus entrenadores un plan de trabajo para llegar en las mejores condiciones físicas.

"Desde marzo, desde que decidí ir como sea, con plan A, plan B y plan C" "Desde marzo, desde que decidí ir como sea, con plan A, plan B y plan C"

La deportista explicó que su rutina incluyó tres entrenamientos semanales en pileta y dos jornadas de gimnasio, con trabajos específicos de fuerza, potencia, resistencia y flexibilidad.

Los ejercicios fueron cambiando cada dos o tres meses, de acuerdo con su evolución y los tiempos registrados en los 2 kilómetros.

Actualmente atraviesa la última etapa de preparación, conocida como descarga, que consiste en reducir las exigencias físicas para permitir la recuperación del cuerpo antes de competir.

"Ahora ya es la descarga porque tengo que llevar el cuerpo al descanso máximo para que el día de la competencia esté al 100%" "Ahora ya es la descarga porque tengo que llevar el cuerpo al descanso máximo para que el día de la competencia esté al 100%"

El desafío de competir en el mar y con altas temperaturas

Una de las principales dificultades que tendrá que afrontar la nadadora será el cambio de condiciones respecto de sus entrenamientos habituales.

Mientras que en Jujuy se prepara principalmente en piletas climatizadas, en República Dominicana deberá nadar en el mar, con temperaturas elevadas y posibles variaciones en el oleaje.

Según explicó, la temperatura del agua en el lugar de la competencia rondaría entre los 28 y 30 grados.

El calor representa un desafío particular debido a que la deportista suele deshidratarse rápidamente, lo que puede provocarle dolores de cabeza y molestias físicas.

Otro aspecto importante es la técnica de respiración. Dependiendo de la dirección de las olas, deberá modificar la forma de nadar para evitar ingerir agua y mantener el ritmo durante el recorrido.

"Si el tramo es de unos 600 metros con el oleaje de costado, tengo que respirar esos 600 metros hacia un solo lado" "Si el tramo es de unos 600 metros con el oleaje de costado, tengo que respirar esos 600 metros hacia un solo lado"

Zelaya explicó que estas situaciones requieren estrategias específicas y una preparación tanto física como mental.

Su objetivo: terminar entre las cinco mejores del Mundial

La competencia reunirá a nadadores de distintos países y contará, según las estimaciones compartidas por Zelaya, con más de 4.000 participantes distribuidos en diferentes distancias y categorías.

La jujeña aseguró que su objetivo es alcanzar uno de los primeros puestos en su categoría.

"Mi objetivo es entrar dentro de las cinco", afirmó, aunque también reconoció que ubicarse entre las diez mejores sería un resultado importante.

Como antecedente, recordó su participación en la competencia clasificatoria realizada en Córdoba, donde terminó séptima entre 98 nadadoras de la prueba de 2 kilómetros.

Además, destacó los avances que consiguió durante los últimos meses, especialmente en la reducción de sus tiempos.

De clasificar con 42 minutos a nadar los 2 kilómetros en menos de 36

Uno de los principales logros de su preparación fue mejorar considerablemente sus marcas personales.

Zelaya contó que había conseguido la clasificación con un tiempo de 42 minutos en los 2 kilómetros. Posteriormente, durante los entrenamientos, logró completar la distancia en 38 minutos.

Sin embargo, en su última evaluación consiguió superar nuevamente su marca.

"Puse el reloj en 36, que me avise mientras estaba nadando para que me apure, e hice menos de 36" "Puse el reloj en 36, que me avise mientras estaba nadando para que me apure, e hice menos de 36"

La deportista explicó que ese resultado significó cumplir uno de los objetivos que se había propuesto al comenzar su preparación.

La mejora representa una diferencia de más de seis minutos respecto del tiempo con el que había conseguido su clasificación, aunque las marcas fueron registradas en condiciones distintas.

Cintia Zelaya y el esfuerzo de entrenar con fibromialgia

Durante la entrevista también se destacó el esfuerzo personal que realiza Zelaya para sostener sus entrenamientos mientras convive con fibromialgia, una condición crónica que puede provocar dolor generalizado y fatiga.

A pesar de las dificultades físicas y de las responsabilidades cotidianas, la nadadora mantiene una rutina exigente y continúa trabajando para mejorar su rendimiento deportivo.

En ese contexto, reflexionó sobre la importancia de la disciplina, la perseverancia y la mentalidad competitiva.

"Uno se amigó con el tema de la competencia, que no es algo malo competir y dar al 100% y llegar en un buen puesto" "Uno se amigó con el tema de la competencia, que no es algo malo competir y dar al 100% y llegar en un buen puesto"

También destacó el crecimiento del deporte jujeño y la confianza con la que actualmente muchos atletas de la provincia afrontan competencias nacionales e internacionales.

Para Zelaya, competir no significa únicamente participar, sino también animarse a buscar resultados importantes y superar los propios límites.

Una delegación argentina y una competencia que podrá seguirse en vivo

La nadadora adelantó que habrá una importante presencia argentina en el Mundial de Aguas Abiertas de República Dominicana.

Según comentó, integra un grupo de aproximadamente 40 deportistas argentinos, aunque estimó que la delegación nacional podría alcanzar el centenar de participantes.

Además, señaló que la competencia contará con una transmisión en vivo y seguimiento aéreo mediante drones, lo que permitirá observar el desarrollo de las pruebas desde distintos puntos del recorrido.

Antes de viajar, Zelaya confirmó que compartirá fotografías, videos y el enlace para seguir su participación.

Con meses de preparación y una mejora significativa en sus tiempos, la representante jujeña llegará a República Dominicana con una meta concreta: competir entre las mejores de su categoría y buscar un lugar dentro de los primeros cinco puestos.