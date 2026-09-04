Un jujeño podría llevar la bandera argentina en el Mundial de Aguas Abiertas: cómo votarlo

Antonio Reynoso Mayo tiene 15 años y se prepara para disputar su segundo Mundial de Aguas Abiertas . Pero esta vez, además de representar a Jujuy y a la Argentina en la competencia internacional, tiene la posibilidad de asumir de ser el abanderado argentino durante la ceremonia de apertura del Mundial OCEANMAN 2026 .

El joven nadador jujeño fue postulado para la elección de abanderados del evento , que reunirá en República Dominicana a representantes de distintos países. De resultar elegido, tendrá la responsabilidad de portar la bandera argentina durante el Welcome Parade, una de las actividades de apertura del campeonato.

La final mundial se desarrollará del 9 al 15 de noviembre en Miches , República Dominicana. Antonio llega a esta instancia luego de haber participado en su primer Mundial OCEANMAN en Dubái, en diciembre de 2025, cuando tenía 14 años .

Antonio es del barrio Luján y comenzó su vínculo con la natación en las instalaciones del Parque San Martín. Lo que inicialmente formó parte de un proceso de rehabilitación terminó transformándose primero en una pasión y luego en una carrera deportiva dentro de las aguas abiertas.

Actualmente integra Mantarrayas Natación Jujuy y entrena bajo la conducción del profesor Gonzalo Paredes. A pesar de su corta edad, Antonio ya acumuló importantes experiencias deportivas. Fue bicampeón del Circuito Regional NOA de Aguas Abiertas en 2025 y 2026 y esos resultados le permitieron avanzar hacia competencias nacionales e internacionales.

En diciembre de 2025 disputó su primer Mundial OCEANMAN en Dubái, cuando tenía solamente 14 años. Su clasificación también recibió el reconocimiento del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, que declaró de interés municipal su participación. Este año consiguió nuevamente la clasificación y se prepara para volver a competir contra nadadores de distintos lugares del mundo.

El sueño de llevar la bandera argentina

Además del desafío deportivo, Antonio fue postulado para convertirse en abanderado argentino durante el Welcome Parade del OCEANMAN World Final Championship 2026. “Sería un orgullo muy grande poder llevar la bandera argentina y representar a todos los argentinos en la apertura del Mundial”, expresó el joven nadador.

La página oficial de la candidatura muestra a Antonio como representante argentino y destaca también su experiencia en el Mundial de Dubái y su vínculo con Mantarrayas Jujuy. El sistema implementado por la organización permitía que cada persona emitiera un voto cada 24 horas y compartiera el perfil del candidato para conseguir nuevos apoyos. Al momento de la consulta, Antonio contabilizaba 180 votos y ocupaba el puesto 15 entre los candidatos argentinos. Su candidatura puede consultarse en la página oficial del OCEANMAN World Final Championship 2026.

Una campaña para llegar al Mundial de Aguas Abiertas

Mientras continúa con su preparación deportiva, la familia de Antonio también lleva adelante una campaña para afrontar los gastos que implica la participación internacional, entre ellos el viaje, la inscripción, el alojamiento y la preparación. Quienes quieran colaborar pueden hacerlo mediante el alias ANTONIOALMUNDIAL, a nombre de Mario Reynoso, papá del nadador.