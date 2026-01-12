lunes 12 de enero de 2026

12 de enero de 2026 - 17:38
Superación.

De la cirugía al mar abierto: la historia del nadador jujeño de 14 años que compitió en Dubái

Con 14 años, el nadador jujeño Antonio Reynoso pasó de una cirugía complicada a competir en aguas abiertas en Dubái, donde cumplió un sueño inesperado.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Antonio Reynoso Mayo - NAdador jujeño (2)

A los 14 años, Antonio Reynoso Mayo nunca imaginó que la natación lo llevaría tan lejos. Su historia no empezó en un club ni en un torneo, sino en una habitación de hospital, entre estudios médicos, cirugía y recuperación.

Hoy, después de haber competido en aguas abiertas en Dubái con más de 200 nadadores de distintos países, Antonio sueña con convertirse en uno de los mejores de Argentina.

Un problema de salud, una cirugía y la recomendación de “hacer deporte”

Antonio tuvo una vida clínica compleja desde pequeño. “Hubo mucho lío, mucho viaje, muchos favores que tuvimos que pedir para hacer la cirugía”, contó a TodoJujuy. Tras la operación, los médicos fueron claros en la recomendación dado que debía moverse, pero sin deportes bruscos.

La natación apareció como una opción terapéutica. Primero fue pileta en el Parque San Martín, luego en el club Gimnasia y Tiro. Y después, sin buscarlo, llegaron las aguas abiertas: “Me enganché con la natación. Fue divertido. No la pasé mal el primer día”, relató el jujeño.

Del dique al Golfo Pérsico: una clasificación inesperada para el jujeño

El salto a las competencias fue tan rápido como inesperado. Para clasificar a Dubái, el equipo debía sumar puntos en distintas fechas y llegar al top 10.

Viajar era otro desafío, por un lado era caro, también lejos y debía pagarse en dólares. La familia hizo rifas, pidió ayuda a parientes y trabajó para juntar el dinero. El esfuerzo rindió, Antonio compitió con 240 nadadores de distintos países. Terminó 37° y completó la carrera pese a la deshidratación y el agotamiento. “Al final me desmayé”, recordó.

Antonio Reynoso Mayo - NAdador jujeño (1)
Antonio Reynoso Mayo - Nataci&oacute;n | Juje&ntilde;o&nbsp;

Antonio Reynoso Mayo - Natación | Jujeño

Un sueño grande y una mirada más sana del deporte

Más allá del resultado, el impacto fue emocional. “Lo más lindo fue estar con mi profesor, con mis papás, todos juntos en el mismo departamento”, contó. También se permitió conocer la ciudad y adaptarse al mar. “Era la primera vez que nadaba en agua salada”, recordó.

Hoy, ya de regreso en Jujuy, mira hacia adelante: en febrero competirá en el dique La Ciénaga y en marzo buscará volver a clasificar. Entre risas, aseguró que jugar de local ayuda mucho. “En mi terreno voy a ganar seguro”, sostuvo confiado.

Aunque ya piensa más lejos. Cuando le preguntaron por su sueño, no dudó y aseguró: “Quiero ser uno de los mejores nadadores de Argentina”.

Embed - ANTONIO REYNOSO MAYO NADADOR TJ

