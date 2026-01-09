Canta Whitney Houston en la peatonal y sueña con escenarios grandes: quién es Jazmín, la nueva voz jujeña

Jazmín Ramírez tiene 24 años y desde noviembre cambió la rutina del centro de Jujuy. Cada noche, cerca de las 20, arma su pie de micrófono en la peatonal Belgrano, selecciona la pista y deja que la voz haga el resto. “La música es parte de mi vida”, cuenta. Hija de músico y criada entre instrumentos, asegura que no encontró otro lugar para expresarse. “No tenía dónde cantar, así que dije ‘ya fue, me mando a la peatonal’”, sintetizó.

Lo que comenzó como un impulso se convirtió en escena habitual. Entre quienes pasan del trabajo, turistas que frenan por sorpresa y quienes ya la esperan, la peatonal de San Salvador de Jujuy le funciona como escenario. “A esa hora se queda más gente porque salen del laburo. Más temprano pasan todos de largo”, remarcó la cantante.

La elección de las canciones y las primeras reacciones en la peatonal de Jujuy La primera sorpresa fue la elección de repertorio. Jazmín no canta temas fáciles ni comerciales para resolver el momento, encara agudos, potencia y autores exigentes. Laura Pausini, Mon Laferte y, sobre todo, Whitney Houston. “Yo me crie con esa música”, dice, y agrega que la guía de la familia fue clave. “Mi papá es músico, mis tíos también. Él me dice ‘cantá esta, no cantes esta’, siempre está ahí”, comentó en relación a quien conforma su red de apoyo.

En plena entrevista en Canal 4 de Jujuy se animó a cantar “No me dejes libre” de Pausini y “Tu falta de querer” de Mon Laferte, demostrando que lo suyo no es casualidad sino entrenamiento y oído. Las redes amplificaron lo que la peatonal ya había detectado: su talento.

Por ahora no hay representante ni contratos, pero sí llamados. Algunos bares pidieron número, otros consultaron por febrero y Jazmín espera que sueña al día que llegue la primera fecha de un gran show. A corto plazo, el objetivo lo tiene claro, con mucha seguridad remarcó "me encantaría un pequeño show en un boliche o en el Teatro Mitre. Para mí sería un sueño". A largo plazo, el mapa cambia de escala y se anima a más. "Ojalá en un River… soñando muy grande", dijo entre risas. Mientras tanto estudia, se prepara y afina. "La música me gusta desde siempre, disfruto cantar. Quería un lugar donde la gente me escuche", expresó.

