lunes 23 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
23 de marzo de 2026 - 16:17
Deportes.

Mantarrayas Jujuy dominó el Desafío Campo Alegre y lideró el circuito de aguas abiertas

El equipo jujeño se quedó con la 5ª fecha del Circuito NOA en Salta tras una actuación sólida y múltiples podios.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Mantarrayas
Lee además
El balance vial del fin de semana en Jujuy dejó 591 actas varias, 71 por alcohol al volante y una víctima fatal.
Jujuy.

Fin de semana en Jujuy: labraron 662 actas y hubo un muerto en un siniestro vial
Una vecina de Jujuy perdió $20 millones tras una estafa con un falso empleado de energía (imagen ilustrativa)
Policial.

Estafa millonaria en Jujuy: le ofrecieron descuentos en un servicio y le vaciaron la cuenta

La jornada reunió a más de 150 nadadores de distintas provincias del norte argentino. El evento, conocido como “Desafío Campo Alegre”, presentó pruebas participativas y competitivas en diversas distancias.

En ese contexto, el conjunto jujeño logró imponerse en el ranking general por equipos, a partir de una actuación colectiva que mostró regularidad en distintas categorías.

Una competencia con alto nivel en el norte argentino

El circuito incluyó distancias de 500 y 1000 metros para quienes participaron de manera recreativa, mientras que los tramos de 2, 4 y 6 kilómetros concentraron el mayor nivel competitivo.

El escenario natural del dique Campo Alegre ofreció condiciones exigentes, donde la resistencia física y la estrategia resultaron determinantes para cada nadador.

En ese marco, Mantarrayas logró destacarse frente a delegaciones de toda la región, con un rendimiento que le permitió ubicarse en lo más alto de la clasificación.

Mantarrayas

Resultados individuales que marcaron la diferencia

El equipo sumó podios en distintas categorías, lo que resultó clave para alcanzar el primer puesto general. Entre los resultados más destacados se encuentran:

El tercer puesto de Milo Ledesma en la categoría de 10 años y el mismo lugar para Nehuén Terrazas en 11 años. En tanto, Agostina Berruezo logró el primer lugar en 13 años, mientras que Julieta Humacata finalizó tercera en esa misma categoría.

También sobresalió Antonio Reynoso Mayo, quien obtuvo el primer puesto en 14 años. A su vez, Guadalupe Humeres alcanzó el segundo lugar en la categoría de 31 años y Mariela Flores terminó tercera en la categoría de 50 años.

El profesor y entrenador Gonzalo Paredes también subió a lo más alto del podio en su categoría, en una muestra del compromiso integral del equipo.

La estructura del grupo se sostiene con entrenamientos semanales en instituciones de la capital jujeña. Las prácticas se realizan de lunes a viernes en el Club Tiro, Gimnasia y Esgrima, ubicado en calle José de la Iglesia.

Durante los fines de semana, las actividades se trasladan al Dique La Ciénaga, donde los nadadores entrenan en condiciones similares a las competencias de aguas abiertas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Fin de semana en Jujuy: labraron 662 actas y hubo un muerto en un siniestro vial

Estafa millonaria en Jujuy: le ofrecieron descuentos en un servicio y le vaciaron la cuenta

Tini presenta FUTTTURA en Salta: dónde comprar las entradas en Jujuy

Bancos sin atención en Jujuy: cómo operan el 23 y 24 de marzo y qué trámites son afectados

Confirman actividades por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia en Jujuy

Lo que se lee ahora
Cuándo, dónde y contra quién juega Bolivia por el Repechaje para el Mundial 2026.  
Deportes.

Bolivia juega el repechaje del Mundial 2026: ¿Cuándo y a qué hora?

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Empiezan las inscripciones para la Academia de Oficios de Jujuy.
Estudios.

Abren las inscripciones a la Academia de Oficios de Jujuy: cómo anotarse a los cursos gratuitos

Por qué no cobré el Progresar en marzo 2026.
Sociedad.

¿Por qué no cobré el Progresar en marzo 2026?

Punta Corral: cuáles son los caminos y las exigencias de cada uno video
Jujuy.

Punta Corral: cuáles son los caminos y las exigencias de cada uno

Un motociclista atropelló y mató a un peatón en Palpalá: intentó escapar y terminó golpeado
Policial.

Un motociclista atropelló y mató a un peatón en Palpalá: intentó escapar y terminó golpeado

CINDAC: buscan intensamente a una mujer y dos menores desaparecidos video
Jujuy.

Cindac: Buscan a jujeña y sus dos hijos desaparecidos hace cinco días: "pedimos datos a provincias aledañas"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel