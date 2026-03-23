Mantarrayas Jujuy dominó el Desafío Campo Alegre y lideró el circuito de aguas abiertas

El equipo Mantarrayas Natación Jujuy alcanzó un destacado resultado en el Circuito Regional NOA de Aguas Abiertas al quedarse con el primer lugar por equipos en la quinta fecha del calendario. La competencia se desarrolló el sábado 21 en el dique Campo Alegre, ubicado en La Caldera, provincia de Salta.

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La jornada reunió a más de 150 nadadores de distintas provincias del norte argentino. El evento, conocido como “Desafío Campo Alegre”, presentó pruebas participativas y competitivas en diversas distancias.

En ese contexto, el conjunto jujeño logró imponerse en el ranking general por equipos, a partir de una actuación colectiva que mostró regularidad en distintas categorías.

El circuito incluyó distancias de 500 y 1000 metros para quienes participaron de manera recreativa , mientras que los tramos de 2, 4 y 6 kilómetros concentraron el mayor nivel competitivo.

El escenario natural del dique Campo Alegre ofreció condiciones exigentes, donde la resistencia física y la estrategia resultaron determinantes para cada nadador.

En ese marco, Mantarrayas logró destacarse frente a delegaciones de toda la región, con un rendimiento que le permitió ubicarse en lo más alto de la clasificación.

Mantarrayas

Resultados individuales que marcaron la diferencia

El equipo sumó podios en distintas categorías, lo que resultó clave para alcanzar el primer puesto general. Entre los resultados más destacados se encuentran:

El tercer puesto de Milo Ledesma en la categoría de 10 años y el mismo lugar para Nehuén Terrazas en 11 años. En tanto, Agostina Berruezo logró el primer lugar en 13 años, mientras que Julieta Humacata finalizó tercera en esa misma categoría.

También sobresalió Antonio Reynoso Mayo, quien obtuvo el primer puesto en 14 años. A su vez, Guadalupe Humeres alcanzó el segundo lugar en la categoría de 31 años y Mariela Flores terminó tercera en la categoría de 50 años.

El profesor y entrenador Gonzalo Paredes también subió a lo más alto del podio en su categoría, en una muestra del compromiso integral del equipo.

La estructura del grupo se sostiene con entrenamientos semanales en instituciones de la capital jujeña. Las prácticas se realizan de lunes a viernes en el Club Tiro, Gimnasia y Esgrima, ubicado en calle José de la Iglesia.

Durante los fines de semana, las actividades se trasladan al Dique La Ciénaga, donde los nadadores entrenan en condiciones similares a las competencias de aguas abiertas.