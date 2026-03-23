Tini presenta FUTTTURA en Salta: dónde comprar las entradas en Jujuy

El próximo 16 de mayo a las 21 hs, el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta será escenario de FUTTTURA, la propuesta artística de Tini Stoessel, llena de tecnología, la cual que promete convertirse en uno de los eventos más importantes del año en el norte argentino.

Con una producción de gran escala, FUTTTURA invita al público a vivir una experiencia diferente donde la música, la tecnología, el despliegue visual y una puesta en escena impactante se combinan para generar una noche inolvidable. El espectáculo está pensado como una experiencia inmersiva, con sonido de primer nivel, pantallas de gran formato, iluminación de última generación y una atmósfera diseñada para que el público sea parte activa del show.

FUTTTURA TINI STOESSEL Organizado por la productora salteña GOW Producciones sin Fronteras, el evento busca consolidarse como una referencia dentro de la agenda cultural y de entretenimiento de la región, convocando público de distintas provincias del norte argentino para compartir una propuesta innovadora y de alto nivel.

La magnitud de la producción y la expectativa que genera el evento posicionan a FUTTTURA como uno de los espectáculos más esperados del año en la ciudad de Salta, con una convocatoria que promete reunir a miles de personas en una noche única.

FUTTURA - TINI Nuevo punto de venta en Jujuy Con el objetivo de facilitar el acceso al público de la región, se confirmó que a partir del 10 de marzo las entradas también podrán adquirirse de manera presencial en calle Belgrano 246. Esta nueva modalidad permitirá que el público jujeño pueda comprar sus tickets de forma directa, ampliando el alcance del evento y fortaleciendo la convocatoria regional para uno de los shows más importantes del año en el norte del país. Además, las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma online: www.fullticket.com

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