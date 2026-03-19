Confirman actividades por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia en Jujuy

Confirman actividades por el Día de la Memoria en Jujuy

Jujuy ya tiene definida la agenda de actividades por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia . Las propuestas se desarrollarán entre el 23 y el 24 de marzo con la participación de organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y la comunidad.

En Fotos. Marcha por el Dia de la Memoria, la Verdad y la Justicia

Durante todo el mes se realizaron acciones vinculadas a la memoria colectiva. En ese marco, distintas iniciativas buscaron visibilizar las historias de las personas desaparecidas durante la última dictadura militar.

Una de las actividades más destacadas fue el bordado de nombres de personas desaparecidas. En Jujuy, se confeccionaron piezas con 145 nombres vinculados a la provincia.

El trabajo se integró a una propuesta nacional. Los pañuelos bordados fueron enviados a Buenos Aires para conformar una bandera colectiva que represente a los 30 mil desaparecidos en todo el país.

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Vigilia del 23 de marzo en Plaza Belgrano

El cronograma comenzará el sábado 23 de marzo a las 22 con una vigilia en la Plaza Belgrano.

La actividad funcionará como un espacio de encuentro y reflexión en la antesala del 24 de marzo, con la participación de distintos sectores.

Marcha de los pañuelos blancos en Guerrero

El domingo 24 de marzo a las 10 se realizará la marcha de los pañuelos blancos en Guerrero.

La convocatoria retoma uno de los símbolos históricos de la lucha por los derechos humanos y está abierta a toda la comunidad.

Movilización y acto central

Por la tarde, a las 15, se realizará la concentración en el Parque de la Memoria. Desde allí partirá una movilización hacia la Plaza Belgrano.

En ese espacio se llevará a cabo el acto central de la jornada, donde los distintos sectores podrán expresarse y dar a conocer sus posicionamientos en el marco de la conmemoración.