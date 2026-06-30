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30 de junio de 2026 - 13:12
Deportes.

Una jujeña de 10 años clasificó al Mundial de Aguas Abiertas y necesita ayuda para viajar

Valentina Pía Fernández representará a Jujuy en República Dominicana. El viaje cuesta alrededor de 1.800 dólares y su familia inició una campaña solidaria.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
jujeña nadadora Valentina
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La joven deportista comenzó a nadar en aguas abiertas en diciembre de 2025 y participó en competencias provinciales y a nivel nacional. En ese recorrido consiguió el pase al certamen internacional, una noticia que vivió con mucha emoción junto a su mamá.

Sus primeros pasos en aguas abiertas

Valentina recordó que el comienzo estuvo marcado por el entusiasmo, aunque también por algunos temores propios de la edad. “Es una experiencia muy linda y emocionante, en mi opinión es algo muy lindo, al principio me daba miedo de que el dique me chupe”, contó entre risas.

Su imaginación también aparece cada vez que piensa en nadar en espacios abiertos:

Mi imaginación me lleva a pensar que me va a aparecer una ballena. Mi imaginación me lleva a pensar que me va a aparecer una ballena.

La nadadora inició su recorrido en competencias de Jujuy y Salta, y luego participó en Córdoba. Fue allí donde descubrieron que había conseguido un pase para el Mundial de Aguas Abiertas 2026. Al comprender lo que significaba la clasificación, lloró de emoción junto a su mamá.

Valentina nadadora jujeña

El viaje al Mundial 2026

El torneo se disputará el 6 de noviembre en República Dominicana. El viaje tendrá varias paradas previas y representa un gasto aproximado de 1.800 dólares. Por ese motivo, la familia solicita la ayuda de los jujeños para poder cubrir los costos.

No será la única representante que viajará: además de Valentina, también participará Antonio, otro jujeño de 15 años.

Cómo ayudar a Valentina

Quienes deseen colaborar con el viaje pueden hacerlo a través de los siguientes medios:

  • Instagram: pequealmundial2026
  • Alias: pequealmundial2026
  • Titular de la cuenta: Andrea Verónica Fernández
  • Celular: 1159232314
VALENTINA – NADADORA

Cómo se prepara Valentina

La deportista entrena en pileta y realiza un seguimiento con una nutricionista. Además, practica pilates para complementar la preparación física, ya que todo el trabajo debe desarrollarse de manera conjunta.

Cuando imagina el momento de la competencia, Valentina se ve nadando en el mar de República Dominicana.

Me imagino nadando en el mar, en República Dominicana. Me imagino nadando en el mar, en República Dominicana.

También contó que la experiencia forma parte de sus sueños: “A veces sueño y me imaginado con estar en República Dominicana”.

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