Cristiano Ronaldo habló de su retiro y sorprendió al mundo del fútbol

Cristiano Ronaldo sorprendió al mundo del fútbol al hablar abiertamente sobre su retiro y reconocer que atraviesa la etapa final de su legendaria carrera. En una entrevista con la revista Vogue, realizada en el marco de su boda íntima con Georgina Rodríguez, el delantero portugués puso en palabras sus planes para cuando deje la actividad profesional.

“Probablemente este sea mi último año de fútbol y quiero dejar un legado espectacular”, afirmó Ronaldo al referirse a su futuro. El atacante también aseguró que ya piensa en su vida después del fútbol y que tiene diferentes proyectos para mantenerse ocupado: “Tengo mi futuro totalmente trazado; tengo tantas cosas para mantenerme ocupado que decirte una sola es difícil”.

El portugués también admitió que el retiro significará un importante cambio en su rutina y explicó cómo imagina esa nueva etapa. “El fútbol podría dejar un gran vacío, por eso tenés que llenar tu tiempo de varias maneras, no solo de una”.

“Quiero divertirme más, viajar, mirar y jugar al pádel, que me gusta mucho, y seguir disfrutando de lo que he ganado, de lo que hemos ganado”, señaló. Finalmente, al repasar su extensa trayectoria, resumió el esfuerzo que demandó mantenerse durante décadas en la elite: “Después de todo, han sido 25 años con mucho sacrificio”.

La trayectoria de Cristiano Ronaldo El portugués construyó una de las trayectorias más exitosas de la historia del fútbol. A lo largo de su carrera conquistó 35 títulos oficiales, entre ellos cinco Champions League, la Eurocopa 2016 y la UEFA Nations League con Portugal, además de múltiples campeonatos nacionales en Inglaterra, España e Italia. El delantero brilló en clubes como Manchester United, Real Madrid y Juventus, donde se convirtió en una de las grandes figuras del fútbol mundial. Con la selección de Portugal también hizo historia y logró levantar los principales trofeos internacionales. Actualmente, Ronaldo continúa su carrera en Al-Nassr, de la Liga Profesional Saudí, club al que llegó a comienzos de 2023. Desde entonces, mantiene su vigencia y continúa ampliando sus impresionantes registros goleadores, mientras transita la etapa final de una carrera que marcó una época.

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