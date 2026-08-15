Histórico triunfo de Thiago Tirante: venció a Novak Djokovic en Cincinnati

Thiago Tirante protagonizó este sábado una de las grandes sorpresas del Masters 1000 de Cincinnati al derrotar a Novak Djokovic por 2-6, 6-4 y 6-4, después de 2 horas y 44 minutos de partido.

El argentino, de 25 años y oriundo de La Plata, consiguió así el triunfo más resonante de su carrera ante una de las máximas leyendas del tenis mundial. Djokovic, de 39 años, ex número 1 del mundo y actual quinto del ranking ATP, había ganado tres veces el torneo de Cincinnati.

Tirante, que atraviesa el mejor momento de su carrera y ocupa el puesto 50 del mundo, comenzó el encuentro con dificultades. Djokovic aprovechó sus oportunidades, neutralizó las principales armas del argentino y se quedó con el primer set por 6-2.

Sin embargo, el panorama cambió en el segundo parcial. El serbio comenzó a mostrar signos de malestar físico y falta de aire, mientras Tirante incrementó la eficacia de su saque y su derecha.

Después de desperdiciar varias oportunidades de quiebre, el argentino finalmente consiguió quebrar en el séptimo game tras una doble falta de Djokovic. A partir de allí, mantuvo firme su servicio y cerró el set 6-4 para igualar el partido.

En el tercer parcial, Tirante sostuvo la intensidad frente a un Djokovic que continuó dando pelea pese a sus inconvenientes físicos. El argentino consiguió el quiebre decisivo en el cuarto punto de break para ponerse 5-4 y luego cerró el encuentro con su saque, sin ceder puntos, para concretar la victoria.

Los números del histórico triunfo

Las estadísticas oficiales reflejaron la solidez del argentino, que conectó 13 aces contra 5 de Djokovic y ganó el 88% de los puntos jugados con su primer servicio.

Además, registró 40 golpes ganadores y alcanzó una velocidad máxima de 240 kilómetros por hora con su saque, con una media de 200 km/h en el primer servicio.

“Fue mi primera vez enfrentando a Novak Djokovic”

Tras el partido, Tirante expresó su emoción por haber derrotado por primera vez al serbio y dijo “creo que hice un buen trabajo en la cancha. Fue muy especial. Fue mi primera vez enfrentando a Novak y en un torneo grande como este. Estoy muy feliz. Fue difícil manejar bien los nervios jugando en la cancha central ante una leyenda como Novak. Me ayudó mi equipo para seguir empujando en los momentos difíciles”.

La victoria ante Djokovic llega en una temporada destacada para Tirante, que acumula 24 triunfos y 13 derrotas. Entre sus principales resultados del año aparecen los cuartos de final del ATP 500 de Río de Janeiro, las semifinales del ATP 250 de Houston y los cuartos de final del ATP 250 de Bastad.

Además, fue el líder del equipo argentino en la serie de Copa Davis frente a Corea del Sur, donde consiguió una victoria ante Hyeon Chung y sufrió una derrota frente a Soon Woo Kwon.

Ahora, con el triunfo más importante de su carrera, Thiago Tirante buscará seguir haciendo historia en Cincinnati.