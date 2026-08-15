sábado 15 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
15 de agosto de 2026 - 20:33
Deportes.

Histórico triunfo de Thiago Tirante: venció a Novak Djokovic en Cincinnati

El argentino, número 50 del ranking ATP, derrotó Novak Djokovic por 2-6, 6-4 y 6-4 y consiguió la victoria más importante de su carrera.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Histórico triunfo

Thiago Tirante protagonizó este sábado una de las grandes sorpresas del Masters 1000 de Cincinnati al derrotar a Novak Djokovic por 2-6, 6-4 y 6-4, después de 2 horas y 44 minutos de partido.

Lee además
Liga Jujeña: suspendieron Gorriti-Comercio por una agresión al árbitro
Fútbol.

Liga Jujeña: suspendieron Gorriti-Deportivo El Cruce por una agresión al árbitro
Jujuy Básquet suma un nuevo refuerzo: llega Alexander López Allebrandt
Deporte.

Jujuy Básquet suma un nuevo refuerzo: llega Alexander López Allebrandt

El argentino, de 25 años y oriundo de La Plata, consiguió así el triunfo más resonante de su carrera ante una de las máximas leyendas del tenis mundial. Djokovic, de 39 años, ex número 1 del mundo y actual quinto del ranking ATP, había ganado tres veces el torneo de Cincinnati.

Tirante, que atraviesa el mejor momento de su carrera y ocupa el puesto 50 del mundo, comenzó el encuentro con dificultades. Djokovic aprovechó sus oportunidades, neutralizó las principales armas del argentino y se quedó con el primer set por 6-2.

Sin embargo, el panorama cambió en el segundo parcial. El serbio comenzó a mostrar signos de malestar físico y falta de aire, mientras Tirante incrementó la eficacia de su saque y su derecha.

Después de desperdiciar varias oportunidades de quiebre, el argentino finalmente consiguió quebrar en el séptimo game tras una doble falta de Djokovic. A partir de allí, mantuvo firme su servicio y cerró el set 6-4 para igualar el partido.

En el tercer parcial, Tirante sostuvo la intensidad frente a un Djokovic que continuó dando pelea pese a sus inconvenientes físicos. El argentino consiguió el quiebre decisivo en el cuarto punto de break para ponerse 5-4 y luego cerró el encuentro con su saque, sin ceder puntos, para concretar la victoria.

Los números del histórico triunfo

Las estadísticas oficiales reflejaron la solidez del argentino, que conectó 13 aces contra 5 de Djokovic y ganó el 88% de los puntos jugados con su primer servicio.

Además, registró 40 golpes ganadores y alcanzó una velocidad máxima de 240 kilómetros por hora con su saque, con una media de 200 km/h en el primer servicio.

“Fue mi primera vez enfrentando a Novak Djokovic”

Tras el partido, Tirante expresó su emoción por haber derrotado por primera vez al serbio y dijo “creo que hice un buen trabajo en la cancha. Fue muy especial. Fue mi primera vez enfrentando a Novak y en un torneo grande como este. Estoy muy feliz. Fue difícil manejar bien los nervios jugando en la cancha central ante una leyenda como Novak. Me ayudó mi equipo para seguir empujando en los momentos difíciles”.

La victoria ante Djokovic llega en una temporada destacada para Tirante, que acumula 24 triunfos y 13 derrotas. Entre sus principales resultados del año aparecen los cuartos de final del ATP 500 de Río de Janeiro, las semifinales del ATP 250 de Houston y los cuartos de final del ATP 250 de Bastad.

Además, fue el líder del equipo argentino en la serie de Copa Davis frente a Corea del Sur, donde consiguió una victoria ante Hyeon Chung y sufrió una derrota frente a Soon Woo Kwon.

Ahora, con el triunfo más importante de su carrera, Thiago Tirante buscará seguir haciendo historia en Cincinnati.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Liga Jujeña: suspendieron Gorriti-Deportivo El Cruce por una agresión al árbitro

Jujuy Básquet suma un nuevo refuerzo: llega Alexander López Allebrandt

Luján jugará el Regional Amateur: 36 de sus 45 jugadores surgieron de las inferiores

Se viene "la fiesta de los Los Pumas en Jujuy"

Una patinadora jujeña clasificó al Nacional y sueña con llegar a la Selección Argentina

Lo que se lee ahora
Jujuy Básquet suma un nuevo refuerzo: llega Alexander López Allebrandt
Deporte.

Jujuy Básquet suma un nuevo refuerzo: llega Alexander López Allebrandt

Por  Agustín Weibel

Las más leídas

Un barrio entre vallas: el reclamo de los vecinos de Alto Padilla por el recital en Ciudad Cultural
Jujuy.

Un barrio entre vallas: el reclamo de los vecinos de Alto Padilla por el recital en Ciudad Cultural

Lucas necesita una cirugía y Tilcara se moviliza para ayudarlo / Foto de Radio Azul Tilcara
Jujuy.

Lucas necesita una cirugía y Tilcara se moviliza para ayudarlo

Sismos en Jujuy (imagen creada con IA). video
Prevención.

Jujuy está en zona de actividad sísmica: qué significa y por qué no pueden predecirse los terremotos

Fanáticos de todo el país llegaron a Ciudad Cultural para vivir el recital de La Renga video
Jujuy.

Fanáticos de todo el país llegaron a Ciudad Cultural para vivir el recital de La Renga

Se viene la fiesta de los Los Pumas en Jujuy
Deportes

Se viene "la fiesta de los Los Pumas en Jujuy"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel