Jujuy Básquet suma un nuevo refuerzo: llega Alexander López Allebrandt

Jujuy Básquet continúa armando su equipo para la próxima temporada y confirmó la llegada de Alexander López Allebrandt. El interno paraguayo, de 2,03 metros de altura, arribará desde Racing de Avellaneda para afrontar un nuevo desafío en el conjunto jujeño.

Jujuy Básquet suma un nuevo refuerzo: llega Alexander López Allebrandt Jujuy Básquet ya tiene una nueva pieza para su plantel de cara a la temporada 2026/27 de la Liga Argentina. Se trata de Alexander López Allebrandt, pívot paraguayo de 26 años que se sumará al equipo que representa a la provincia en la segunda categoría del básquet argentino.

El jugador llega procedente de Racing de Avellaneda, donde disputó la última temporada, y ahora continuará su carrera en Jujuy con el objetivo de aportar presencia en la zona pintada y fortalecer el juego interior del conjunto dirigido por el cuerpo técnico de los Cóndores.

Con 2,03 metros de altura, López Allebrandt se caracteriza por su presencia física en el poste bajo y se incorpora como una alternativa importante para la estructura que Jujuy Básquet prepara para afrontar una nueva competencia nacional.

La llegada del interno paraguayo forma parte del armado del plantel para una temporada en la que el conjunto jujeño buscará consolidarse en la Liga Argentina y volver a ser protagonista. Con este nuevo fichaje, los Cóndores continúan delineando su equipo y sumando jugadores para afrontar los desafíos de la campaña 2026/27.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.