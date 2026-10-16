Filosofía: "¿A dónde te vas a estudiar?", la pregunta que llevó a un jujeño a una Olimpíada Nacional

“¿A dónde te vas a estudiar?”: la reflexión de un estudiante jujeño que llegó a una Olimpíada Nacional

Nikos, el estudiante jujeño que llevará a una Olimpíada Nacional una pregunta que muchos jóvenes se hacen

Estudiantes de toda la provincia participaron de las Olimpíadas de Filosofía. El certamen impulsa el pensamiento crítico y el debate.

La filosofía dejó de ser solo para adultos, pero por sobre todo dejó de ser una fuente de pensamientos abstractos y lejanos. Nikos Ayala de Cicco está en segundo año del secundario y ya se anima a poner en palabras una inquietud que muchos jóvenes de Jujuy conocen de cerca: la posibilidad de tener que dejar su provincia para estudiar la carrera que desean. Con esa reflexión, convertida en un ensayo titulado Desarraigos, el estudiante del Colegio Martín Pescador fue seleccionado para representar a Jujuy en las Olimpiadas Nacionales de Filosofía, que se realizarán del 11 al 13 de noviembre en Tucumán.

Jujuy. Jujuy realizó la instancia provincial de las Olimpíadas de Filosofía de la República Argentina

Nikos obtuvo su lugar en la instancia provincial, donde se eligió un trabajo por cada uno de los dos niveles de competencia. Ahora se prepara para compartir sus ideas con estudiantes de otras provincias, acompañado por el trabajo que desde hace años desarrolla su institución para acercar la filosofía a niños y adolescentes.

“La filosofía es como una invitación a pensar y reflexionar” “La filosofía es como una invitación a pensar y reflexionar”

Para Nikos, la filosofía no es simplemente una materia escolar ni una colección de teorías difíciles de comprender.

“La filosofía es como una invitación a pensar y reflexionar”, expresó durante una entrevista, con la naturalidad de quien encontró en las preguntas una manera de entender el mundo.

Su ensayo, Desarraigos, nació de una preocupación que observa entre sus compañeros: muchos estudiantes jujeños, al terminar la secundaria, deben evaluar la posibilidad de mudarse a otra provincia para continuar sus estudios.

“Acá la pregunta es ¿a dónde te vas a estudiar en vez de qué querés estudiar?” “Acá la pregunta es ¿a dónde te vas a estudiar en vez de qué querés estudiar?”

Esa diferencia, que parece pequeña, es el centro de su trabajo. Antes de decidir qué profesión seguir, algunos jóvenes deben preguntarse si podrán estudiar cerca de sus familias, sus amigos y el lugar donde crecieron.

Nikos contó que conversa sobre esta situación con sus compañeros y que también piensa en su propio futuro. Aunque todavía le quedan años de secundaria, ya tiene intereses sobre qué le gustaría estudiar.

“Si hay recursos suficientes acá en la provincia, yo me quedaría a estudiar acá”, aseguró.

Su reflexión no pretende ofrecer una respuesta definitiva. Lo que busca es abrir una conversación sobre las oportunidades educativas y lo que significa para un adolescente imaginar su futuro lejos de casa.

Un colegio donde la filosofía también se aprende debatiendo

Detrás de la participación de Nikos hay un trabajo sostenido del Colegio Martín Pescador, una institución que desde hace varios años promueve la presencia de sus estudiantes en las Olimpiadas de Filosofía. La profesora María Laura Salazar explicó que la preparación comienza mucho antes de la competencia. Entre mayo y junio, los estudiantes empiezan a pensar temáticas, escribir sus ensayos, intercambiar ideas y participar de debates.

Este año, el entusiasmo fue especialmente importante: más de 25 estudiantes quisieron participar en el nivel 1 y cerca de 30 en el nivel 2. La convocatoria fue tan amplia que el colegio debió organizar una instancia previa para seleccionar los trabajos que participarían en la etapa escolar. Pero para Salazar, el valor de estas actividades no está únicamente en los resultados de una competencia.

La docente coordina talleres de filosofía con niños y adolescentes, donde el objetivo es que puedan mirar su vida cotidiana desde nuevas perspectivas, expresar sus inquietudes y animarse a cuestionar aquello que muchas veces se da por sentado. La propuesta no consiste solamente en estudiar a los grandes filósofos, sino también en que los propios estudiantes se reconozcan como personas capaces de producir ideas y reflexiones valiosas.

De Jujuy a Tucumán: el próximo desafío de las Olimpiadas

Las Olimpiadas Nacionales de Filosofía se desarrollarán los días 11, 12 y 13 de noviembre en Tucumán, con la participación de los trabajos seleccionados en las distintas instancias provinciales.

Jujuy contará con dos representantes: uno por el nivel 1, donde fue elegido Nikos, y Gonzalo Chávez, del Secundario N.º 29 de San Pedro con el trabajo: La transitoriedad de la identidad fue ganador por el nivel 2.

Para esta nueva instancia, Nikos confirmó que se siente muy seguro con su ensayo, le gusta y trabajó mucho en el, por ello no lol cambiará, y será este el que se presentará en la instancia Nacional. “No lo voy a cambiar porque me gustó mi trabajo”, expresó, mientras espera con entusiasmo el encuentro.

Para su profesora, escuchar a los adolescentes en estos espacios también representa una oportunidad de aprendizaje para los adultos. Salazar destacó que muchas veces son los propios estudiantes quienes sorprenden con sus preguntas y permiten mirar desde otro lugar los problemas sociales, culturales y personales.

Y quizás allí esté lo más valioso de esta historia: Nikos todavía no terminó la secundaria, pero ya logró que una inquietud compartida por muchos jóvenes jujeños se convierta en un tema de reflexión que viajará hasta una instancia nacional.

Porque, a veces, una buena pregunta puede ser el comienzo de una conversación mucho más grande.