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19 de octubre de 2026 - 11:56
Salud.

Mamografías gratis en Jujuy: los hospitales donde podés hacerte el estudio

Durante octubre, las mujeres desde los 40 años pueden acceder a mamografías por demanda espontánea en ocho centros de salud de Jujuy

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
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Francisco Gómez, referente del Programa de Control del Cáncer de Mama de la Dirección Provincial de Prevención de Cáncer, explicó que la cartera sanitaria trabaja de manera permanente en acciones de prevención y concientización, junto con distintas instituciones.

El especialista destacó la importancia de realizar controles periódicos y señaló que la mamografía permite identificar alteraciones antes de que puedan detectarse mediante la palpación.

“A partir de los 40 años, la mamografía debe ser anual para poder realizar la detección temprana e iniciar tratamiento oportuno”, afirmó Gómez.

Dónde hacerse una mamografía gratis en Jujuy

Durante octubre, las mujeres desde los 40 años pueden solicitar el estudio por demanda espontánea, sin derivación médica, en los siguientes establecimientos del sistema público:

  • Centro de Especialidades Norte (CEN): Independencia 41, San Salvador de Jujuy.

  • Hospital Pablo Soria: Güemes 1345, San Salvador de Jujuy. Atención de lunes a viernes, de 7:30 a 20. Teléfono: 4221256, interno 155.

  • CES/Hospital Snopek: avenida Forestal esquina Snopek, Alto Comedero. Teléfono: 4275391.

  • Hospital Oscar Orías: Belgrano 410, Libertador General San Martín. Teléfono: 388 6428462.

  • Hospital Arturo Zabala: calle Leandro Nicéforo Alem, Perico.

  • Hospital Guillermo Paterson: avenida Siria 44, San Pedro de Jujuy.

  • Hospital General Belgrano: avenida Santa Fe 34, Humahuaca. Atención de lunes a viernes, de 8 a 15:30, y sábados de 8 a 12.

  • Hospital Jorge Uro: Patricias Argentinas 185, La Quiaca.

Para acceder al estudio es necesario presentar el DNI.

Por qué es importante realizarse una mamografía

La mamografía es un estudio radiográfico que permite detectar alteraciones en las mamas, incluso cuando son demasiado pequeñas para identificarlas mediante el tacto.

La detección temprana del cáncer de mama es fundamental para iniciar un tratamiento oportuno y mejorar las posibilidades de recuperación.

En caso de un diagnóstico positivo, el sistema sanitario dispone de diferentes alternativas de tratamiento, como cirugía, quimioterapia, radioterapia y hormonoterapia, según las necesidades de cada paciente. El abordaje también contempla acompañamiento en salud mental.

Recomendaciones antes de realizarse el estudio

Desde el Ministerio de Salud difundieron una serie de indicaciones para las pacientes:

  • No utilizar desodorante, talco, perfumes ni cremas en las mamas o axilas el día del examen.

  • Informar al personal de salud si están embarazadas o amamantando.

  • La recomendación provincial indica evitar concurrir durante la menstruación o la ovulación; ante dudas, conviene consultar al servicio, ya que estas situaciones no constituyen por sí mismas una contraindicación general para la mamografía.

Para obtener más información, las interesadas pueden comunicarse con la Dirección Provincial del Cáncer, ubicada en Güemes 1352, San Salvador de Jujuy, a los teléfonos 4221256 o 4221259, interno 263.

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