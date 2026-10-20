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20 de octubre de 2026 - 09:28
Jujuy.

Ingreso a primer año 2027: son 22 los colegios con sobredemanda que irán a sorteo

El Ministerio de Educación confirmó cuáles son los colegios secundarios que participarán de la asignación de bancos a través de INPROJUY por tener sobredemanda.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
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Cómo se asignarán los bancos en las escuelas con sobredemanda

En los establecimientos donde la cantidad de aspirantes supere los bancos disponibles, la asignación se realizará mediante INPROJUY.

Uno por uno, los colegios que irán al sorteo por la asignación de bancos

  • Colegio N° 1 Domingo Faustino Sarmiento

    • Localidad: Palpalá

    • Vacantes: 125

    • Preinscriptos: 155

  • Colegio Secundario de Artes N° 49

    • Localidad: Tilcara

    • Vacantes: 23

    • Preinscriptos: 45

  • Colegio Secundario N° 45

  • Localidad: Los Lapachos

  • Vacantes: 27

  • Preinscriptos: 39

  • Colegio Secundario N° 54

    • Localidad: San Salvador de Jujuy

    • Vacantes: 52

    • Preinscriptos: 61

  • Colegio Secundario N° 59 Olga Márquez de Arédez

    • Localidad: San Salvador de Jujuy

    • Vacantes: 166

    • Preinscriptos: 206

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    • Colegio Secundario N° 64

      • Localidad: Perico

      • Vacantes: 56

      • Preinscriptos: 67

    • Escuela de Comercio N° 1 José Manuel Estrada

      • Localidad: Perico

      • Vacantes: 233

      • Preinscriptos: 254

    • Escuela de Comercio N° 1 Prof. José Antonio Casas

      • Localidad: San Salvador de Jujuy

      • Vacantes: 180

      • Preinscriptos: 290

    • Escuela de Educación Técnica N° 1

      • Localidad: La Quiaca

      • Vacantes: 125

      • Preinscriptos: 151

    • Escuela de Educación Técnica N° 1

      • Localidad: Monterrico

      • Vacantes: 66

      • Preinscriptos: 90

    • Escuela de Educación Técnica N° 1 Cnel. Manuel Álvarez Prado

      • Localidad: San Pedro

      • Vacantes: 168

      • Preinscriptos: 214

    • Escuela de Educación Técnica N° 1 Gral. Savio

      • Localidad: Palpalá

      • Vacantes: 189

      • Preinscriptos: 309

    Los chicos de la Escuela Normal tienen asegurado su banco para el ingreso a primer año 2026.

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    • Escuela de Educación Técnica N° 1 Ing. Luis Michaud

      • Localidad: El Carmen

      • Vacantes: 184

      • Preinscriptos: 191

    • Escuela de Educación Técnica N° 2 Dr. Horacio Guzmán

      • Localidad: San Pedro

      • Vacantes: 108

      • Preinscriptos: 112

    • Escuela Normal Superior Gral. José de San Martín

      • Localidad: San Pedro

      • Vacantes: 172

      • Preinscriptos: 191

    • Escuela Normal Superior Gral. San Martín

      • Localidad: Libertador General San Martín

      • Vacantes: 113

      • Preinscriptos: 172

    • Escuela Normal Superior Juan Ignacio Gorriti

      • Localidad: San Salvador de Jujuy

      • Vacantes: 45

      • Preinscriptos: 230

    • Escuela Provincial Agrotécnica N° 1 El Brete

      • Localidad: El Brete

      • Vacantes: 54

      • Preinscriptos: 102

    • Escuela Provincial Agrotécnica N° 3 Coronel Arias

      • Localidad: Humahuaca

      • Vacantes: 36

      • Preinscriptos: 54

    • Escuela Provincial de Artes N° 1 Medardo Pantoja

      • Localidad: San Salvador de Jujuy

      • Vacantes: 116

      • Preinscriptos: 214

    • Escuela Provincial de Comercio N° 1 Prof. Carlos Eusebio Ibarra

      • Localidad: San Salvador de Jujuy

      • Vacantes: 120

      • Preinscriptos: 128

    • Escuela Técnica N° 1 Maestro Humberto Samuel Luna

      • Localidad: Perico

      • Vacantes: 165

      • Preinscriptos: 185

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