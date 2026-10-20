Ingreso a primer año 2027: son 22 los colegios con sobredemanda que irán a sorteo

Informaron los resultados de la primera preinscripción para primer año 2027 correspondiente a los colegios secundarios que tuvieron sobredemanda de inscriptos. En ese sentido, desde el Ministerio de Educación detallaron que son 22 los establecimientos que participarán de la asignación de bancos a través de INPROJUY.
Cómo se asignarán los bancos en las escuelas con sobredemanda
En los establecimientos donde la cantidad de aspirantes supere los bancos disponibles, la asignación se realizará mediante INPROJUY.
Este procedimiento está previsto para el jueves 22 de octubre, después de que se publique el listado de instituciones con sobredemanda.
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Localidad: Los Lapachos
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Vacantes: 27
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Preinscriptos: 39
Colegio Secundario N° 54
Colegio Secundario N° 59 Olga Márquez de Arédez
Ingreso a primer año 2027 en Jujuy (imagen realizada por TodoJujuy con IA)
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Colegio Secundario N° 64
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Localidad: Perico
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Vacantes: 56
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Preinscriptos: 67
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Escuela de Comercio N° 1 José Manuel Estrada
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Localidad: Perico
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Vacantes: 233
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Preinscriptos: 254
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Escuela de Comercio N° 1 Prof. José Antonio Casas
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Escuela de Educación Técnica N° 1
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Localidad: La Quiaca
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Vacantes: 125
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Preinscriptos: 151
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Escuela de Educación Técnica N° 1
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Localidad: Monterrico
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Vacantes: 66
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Preinscriptos: 90
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Escuela de Educación Técnica N° 1 Cnel. Manuel Álvarez Prado
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Localidad: San Pedro
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Vacantes: 168
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Preinscriptos: 214
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Escuela de Educación Técnica N° 1 Gral. Savio
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Localidad: Palpalá
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Vacantes: 189
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Preinscriptos: 309
Los chicos de la Escuela Normal tienen asegurado su banco para el ingreso a primer año 2026.
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Escuela de Educación Técnica N° 1 Ing. Luis Michaud
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Localidad: El Carmen
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Vacantes: 184
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Preinscriptos: 191
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Escuela de Educación Técnica N° 2 Dr. Horacio Guzmán
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Localidad: San Pedro
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Vacantes: 108
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Preinscriptos: 112
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Escuela Normal Superior Gral. José de San Martín
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Localidad: San Pedro
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Vacantes: 172
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Preinscriptos: 191
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Escuela Normal Superior Gral. San Martín
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Escuela Normal Superior Juan Ignacio Gorriti
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Escuela Provincial Agrotécnica N° 1 El Brete
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Localidad: El Brete
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Vacantes: 54
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Preinscriptos: 102
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Escuela Provincial Agrotécnica N° 3 Coronel Arias
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Localidad: Humahuaca
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Vacantes: 36
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Preinscriptos: 54
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Escuela Provincial de Artes N° 1 Medardo Pantoja
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Escuela Provincial de Comercio N° 1 Prof. Carlos Eusebio Ibarra
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Escuela Técnica N° 1 Maestro Humberto Samuel Luna
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Localidad: Perico
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Vacantes: 165
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Preinscriptos: 185
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