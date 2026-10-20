Ingreso a primer año 2027: son 22 los colegios con sobredemanda que irán a sorteo

Informaron los resultados de la primera preinscripción para primer año 2027 correspondiente a los colegios secundarios que tuvieron sobredemanda de inscriptos. En ese sentido, desde el Ministerio de Educación detallaron que son 22 los establecimientos que participarán de la asignación de bancos a través de INPROJUY.

Cómo se asignarán los bancos en las escuelas con sobredemanda En los establecimientos donde la cantidad de aspirantes supere los bancos disponibles, la asignación se realizará mediante INPROJUY.

Este procedimiento está previsto para el jueves 22 de octubre, después de que se publique el listado de instituciones con sobredemanda.

Uno por uno, los colegios que irán al sorteo por la asignación de bancos Colegio N° 1 Domingo Faustino Sarmiento Localidad: Palpalá Vacantes: 125 Preinscriptos: 155

Colegio Secundario de Artes N° 49 Localidad: Tilcara Vacantes: 23 Preinscriptos: 45





Colegio Secundario N° 45

Localidad: Los Lapachos

Vacantes: 27

Preinscriptos: 39



Colegio Secundario N° 54 Localidad: San Salvador de Jujuy

Vacantes: 52

Preinscriptos: 61



Colegio Secundario N° 59 Olga Márquez de Arédez Localidad: San Salvador de Jujuy

Vacantes: 166

Preinscriptos: 206



Ingreso a primer año 2027 en Jujuy (imagen realizada por TodoJujuy con IA) Colegio Secundario N° 64 Localidad: Perico Vacantes: 56 Preinscriptos: 67





Escuela de Comercio N° 1 José Manuel Estrada Localidad: Perico Vacantes: 233 Preinscriptos: 254





Escuela de Comercio N° 1 Prof. José Antonio Casas Localidad: San Salvador de Jujuy Vacantes: 180 Preinscriptos: 290





Escuela de Educación Técnica N° 1 Localidad: La Quiaca Vacantes: 125 Preinscriptos: 151





Escuela de Educación Técnica N° 1 Localidad: Monterrico Vacantes: 66 Preinscriptos: 90





Escuela de Educación Técnica N° 1 Cnel. Manuel Álvarez Prado Localidad: San Pedro Vacantes: 168 Preinscriptos: 214





Escuela de Educación Técnica N° 1 Gral. Savio Localidad: Palpalá Vacantes: 189 Preinscriptos: 309





Los chicos de la Escuela Normal tienen asegurado su banco para el ingreso a primer año 2026. Escuela de Educación Técnica N° 1 Ing. Luis Michaud Localidad: El Carmen Vacantes: 184 Preinscriptos: 191





Escuela de Educación Técnica N° 2 Dr. Horacio Guzmán Localidad: San Pedro Vacantes: 108 Preinscriptos: 112





Escuela Normal Superior Gral. José de San Martín Localidad: San Pedro Vacantes: 172 Preinscriptos: 191





Escuela Normal Superior Gral. San Martín Localidad: Libertador General San Martín Vacantes: 113 Preinscriptos: 172





Escuela Normal Superior Juan Ignacio Gorriti Localidad: San Salvador de Jujuy Vacantes: 45 Preinscriptos: 230





Escuela Provincial Agrotécnica N° 1 El Brete Localidad: El Brete Vacantes: 54 Preinscriptos: 102





Escuela Provincial Agrotécnica N° 3 Coronel Arias Localidad: Humahuaca Vacantes: 36 Preinscriptos: 54





Escuela Provincial de Artes N° 1 Medardo Pantoja Localidad: San Salvador de Jujuy Vacantes: 116 Preinscriptos: 214





Escuela Provincial de Comercio N° 1 Prof. Carlos Eusebio Ibarra Localidad: San Salvador de Jujuy Vacantes: 120 Preinscriptos: 128





Escuela Técnica N° 1 Maestro Humberto Samuel Luna Localidad: Perico Vacantes: 165 Preinscriptos: 185



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