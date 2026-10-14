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14 de octubre de 2026 - 09:54
Jujuy.

Paso de Jama: habilitado en ambos sentidos, pero piden precaución

El Paso de Jama está habilitado en ambos sentidos este miércoles 14 de octubre. Hay nubosidad, viento y una temperatura de 1°C.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Habilitaron el Paso de Jama, pero piden circular con precaución

Habilitaron el Paso de Jama, pero piden circular con precaución

La Secretaría de Seguridad Vial de Jujuy informó que este miércoles 14 de octubre el Paso de Jama se encuentra habilitado en ambos sentidos para todo tipo de tránsito. Sin embargo, las autoridades solicitaron circular con precaución debido a las condiciones climáticas y a la presencia de vehículos detenidos en distintos sectores de la ruta chilena CH-27.

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Según el reporte oficial, en la zona fronteriza se registra cielo nublado con viento y una temperatura de apenas 1°C.

Paso de Jama: horario de atención de este miércoles

El organismo provincial confirmó que el complejo fronterizo funciona en su horario habitual, de 8:00 a 20:00, tanto del lado argentino como del chileno.

Las condiciones informadas son las siguientes:

  • Estado del paso: habilitado en ambos sentidos para todo tipo de tránsito.

  • Tránsito local: transitable con precaución.

  • Clima: nublado con viento.

  • Temperatura: 1°C.

  • Horario de atención: de 8:00 a 20:00.

Advierten por vehículos detenidos en la ruta chilena CH-27

La Secretaría de Seguridad Vial también informó que la ruta CH-27 se encuentra transitable con precaución.

En ese sentido, advirtió sobre dos situaciones que deben tener en cuenta los conductores:

  • Kilómetro 43,500: vehículo abandonado que ocupa la berma derecha.

  • Kilómetro 134,300: camión en panne, ubicado sobre el lado derecho de la calzada.

Por estos motivos, se recomienda reducir la velocidad y extremar las precauciones al circular por los sectores señalados.

Recomendaciones para quienes viajan por el Paso de Jama

Debido a las condiciones meteorológicas de la zona de alta montaña, se recomienda consultar el estado del paso fronterizo antes de iniciar el viaje.

Además, es importante respetar las indicaciones del personal de seguridad vial, circular a velocidad precautoria y tener en cuenta las bajas temperaturas que se registran en el sector.

Las condiciones de transitabilidad pueden modificarse durante la jornada, por lo que se aconseja mantenerse informado a través de los canales oficiales.

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