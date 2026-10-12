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12 de octubre de 2026 - 10:20
Frontera.

Paso de Jama cerrado por nevadas y fuertes vientos: suspenden el tránsito en la ruta chilena

Paso de Jama cerrado por nevadas, chubascos y vientos de hasta 100 km/h. Solo atenderán a vehículos y camiones que esperan ingresar a Argentina.

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Por  Judith Girón
Paso de Jama cerrado por nevadas y fuertes vientos.

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Nevadas y ráfagas de hasta 100 km/h

El reporte oficial indica que el clima se presenta nublado, con precipitaciones de nieve y ráfagas de viento que oscilan entre los 80 y los 100 kilómetros por hora. Estas condiciones impiden la circulación segura por la ruta chilena y mantienen inhabilitado el paso fronterizo.

Paso de Jama cerrado por nevadas, chubascos y vientos de hasta 100 km/h.

Paso de Jama cerrado por nevadas, chubascos y vientos de hasta 100 km/h.

¿A quiénes atenderán durante el cierre?

Las autoridades informaron que únicamente se atenderá a los vehículos y camiones que ya se encuentran esperando en el control fronterizo o que quedaron sobre la ruta con destino de ingreso a la Argentina.

Por el momento, el comunicado no informa un horario de reapertura. Se recomienda a los viajeros consultar los reportes oficiales antes de iniciar el recorrido y evitar dirigirse al paso mientras continúe la suspensión del tránsito.

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