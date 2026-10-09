Empresarios de Chile llegaron a Jujuy para impulsar negocios y fortalecer el Paso de Jama

Empresarios de Jujuy y Antofagasta buscan potenciar el comercio a través del Corredor Bioceánico

Jujuy fue escenario de un importante encuentro de integración regional entre empresarios de la provincia y representantes de Antofagasta , Chile, con el objetivo de fortalecer los vínculos comerciales, impulsar inversiones y avanzar en proyectos conjuntos vinculados al Corredor Bioceánico de Capricornio.

Intercambio. Se hizo la Noche de Antofagasta en Jujuy, un espacio para fortalecer el comercio

La jornada se desarrolló en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy y contó con la presencia del gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz Cortés, junto a una delegación de empresarios chilenos y representantes del sector productivo jujeño.

Uno de los ejes centrales fue el papel estratégico del Paso de Jama como conexión entre Argentina y Chile, además de las oportunidades que ofrece el corredor para potenciar las exportaciones, el turismo, la minería y los servicios logísticos.

Durante el encuentro, Ricardo Díaz Cortés destacó el potencial de Jujuy y Salta para convertirse en protagonistas del desarrollo económico regional, especialmente por su ubicación geográfica y las inversiones vinculadas a la minería y el comercio internacional.

"Nosotros vemos que tanto Jujuy como Salta se convierten en los arquitectos del futuro del norte argentino", expresó el gobernador regional de Antofagasta.

En ese sentido, señaló que el Corredor Bioceánico representa una oportunidad para que las provincias del norte argentino amplíen sus mercados y establezcan nuevas relaciones comerciales con Chile y otros países.

El funcionario también destacó la necesidad de trabajar de manera complementaria entre ambos territorios, particularmente para facilitar que los productores jujeños puedan comercializar sus alimentos en el mercado chileno y acceder a nuevas posibilidades de exportación.

Empresarios chilenos avanzan en proyectos logísticos con Jujuy

La empresaria de Antofagasta Fanny Malebran destacó que esta fue la tercera oportunidad en la que participaron de encuentros de integración con representantes jujeños, aunque remarcó que en esta ocasión se lograron avances más concretos.

"Creo que este ha sido como el que se ha materializado más, porque llegamos con una delegación de 47 personas", señaló.

Malebran explicó que los vínculos comerciales comenzaron a desarrollarse a partir de visitas a productores de Perico, donde surgió la posibilidad de trabajar con alimentos congelados para facilitar su traslado y comercialización.

A partir de esa experiencia, impulsaron un centro logístico en Antofagasta con cámaras de almacenamiento para productos secos, refrigerados y congelados. El proyecto busca facilitar operaciones de importación desde Argentina, Paraguay y Brasil.

La empresaria aseguró que estas operaciones ya comenzaron a realizarse, lo que representa un avance para la integración comercial entre ambos territorios.

El turismo y la infraestructura, otros desafíos para Jujuy

Por su parte, el empresario turístico jujeño José Luis Coro planteó la necesidad de aprovechar la ubicación estratégica de la provincia para generar nuevas oportunidades económicas y fortalecer su relación con otros mercados sudamericanos.

"Tenemos que dejar de ser la periferia de Buenos Aires para ser amigos de Latinoamérica", sostuvo.

Coro destacó que Jujuy ocupa una posición importante dentro del Corredor Bioceánico, que busca conectar Brasil, Paraguay, el norte argentino y Chile, facilitando el transporte de mercaderías entre los océanos Atlántico y Pacífico.

Sin embargo, advirtió que para aprovechar ese potencial será necesario avanzar en infraestructura y servicios, tanto para el turismo como para el transporte de cargas.

En ese sentido, consideró fundamental preparar a la provincia para un mayor movimiento de camiones, mejorar la logística y desarrollar espacios que permitan aprovechar económicamente el tránsito internacional, en lugar de funcionar únicamente como una zona de paso.

Jujuy busca consolidarse como punto estratégico del Corredor Bioceánico

El encuentro dejó planteada una agenda de trabajo centrada en la integración productiva, el fortalecimiento de la conectividad fronteriza y la generación de nuevas oportunidades comerciales.

El Corredor Bioceánico de Capricornio es uno de los proyectos de integración regional que involucra a Argentina, Chile, Paraguay y Brasil, con el propósito de mejorar el transporte de cargas y facilitar el acceso a mercados internacionales.

En este escenario, el Paso de Jama aparece como una conexión fundamental para Jujuy y su vinculación con los puertos del Pacífico.

La participación de empresarios de ambos lados de la cordillera también puso de manifiesto que la integración no depende solamente de las obras viales, sino de la capacidad de desarrollar proyectos concretos en producción, almacenamiento, transporte, comercio exterior y turismo.