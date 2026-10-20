San Salvador de Jujuy: restricciones de tránsito y estacionamiento en dos calles claves

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que, a partir del miércoles 21 de octubre , se implementarán modificaciones en la circulación vehicular y restricciones de estacionamiento en distintos sectores de la capital jujeña debido a la ejecución de obras de infraestructura vial.

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Las intervenciones afectarán a las calles Airampo y Alvear , por lo que desde el Municipio solicitaron a los conductores circular con precaución, respetar la señalización y prestar atención a las indicaciones del personal de tránsito.

La Dirección General de Tránsito y Transporte, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, comunicó que se restringirá la circulación vehicular en calle Airampo, entre avenida Bolivia y Coronel Arias , debido al inicio de los trabajos de pavimentación.

Esta intervención afectará uno de los sectores de ingreso al barrio Ciudad de Nieva , por lo que se dispuso un acceso alternativo para los vehículos que circulen por la zona. Mientras se desarrollen las tareas, el ingreso a Ciudad de Nieva se realizará por una calle acondicionada paralela a Airampo, ubicada a la altura del ex aguatero de Agua Potable .

Prohibirán estacionar en una calle céntrica de San Salvador de Jujuy

Por otra parte, la Municipalidad anunció restricciones de estacionamiento en calle Alvear debido a trabajos de construcción de cordón cuneta. La medida comenzará a regir también el miércoles 21 de octubre y abarcará el tramo comprendido desde Alvear 561 hasta la intersección con calle Sarmiento.

Durante la ejecución de las obras, los conductores deberán evitar estacionar en el sector intervenido para permitir el desarrollo de los trabajos y la circulación de los equipos correspondientes.

Recomendaciones para los conductores

Desde el Municipio solicitaron a los automovilistas extremar las precauciones al circular por las zonas afectadas, respetar la señalización preventiva y seguir las indicaciones del personal de tránsito.

Además, recomendaron tener en cuenta estas modificaciones al momento de planificar los recorridos habituales, especialmente para quienes ingresan al barrio Ciudad de Nieva o transitan por el centro de San Salvador de Jujuy. Por el momento, no se informó una fecha de finalización de las obras, por lo que las restricciones se mantendrán de acuerdo con el avance de los trabajos.