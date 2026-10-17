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17 de octubre de 2026 - 12:15
Jujuy.

Interrupción programada de energía eléctrica en San Salvador de Jujuy: qué barrio estará afectado este sábado

EJESA anunció una interrupción programada del servicio eléctrico para este sábado 17 de octubre en en San Salvador de Jujuy. Conocé las zonas y los horarios.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Interrupción programada de energía eléctrica en San Salvador de Jujuy (imagen ilustrativa)

Interrupción programada de energía eléctrica en San Salvador de Jujuy (imagen ilustrativa)

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La compañía explicó que las tareas forman parte de un plan de mejoras destinado a fortalecer la red de distribución y brindar mayor seguridad en el suministro de energía.

Qué zonas de San Salvador de Jujuy tendrán corte de luz

Según el cronograma difundido por EJESA, la interrupción programada alcanzará al barrio San Francisco de Álava, en el sector comprendido entre las siguientes avenidas y calles:

  • avenida Hipólito Yrigoyen.

  • Oscar Orías.

  • Manco Cápac.

  • Zonas aledañas.

El horario previsto para los trabajos será de 8:00 a 14:00, aunque la empresa aclaró que se trata de una franja aproximada. Por ese motivo, se recomienda a los vecinos de los sectores mencionados tener en cuenta la interrupción al momento de organizar sus actividades.

Qué trabajos realizará EJESA

Durante la jornada, los equipos técnicos llevarán adelante distintas tareas para mejorar el funcionamiento de la red eléctrica. Entre las intervenciones anunciadas se encuentran la renovación de crucetas, el recambio de conductores de media tensión y la instalación de nuevas columnas. Estos trabajos buscan fortalecer la infraestructura eléctrica y contribuir a un servicio más seguro y eficiente para los usuarios.

Desde la empresa señalaron que la interrupción resulta necesaria para realizar las tareas previstas. El corte fue anunciado con anticipación y forma parte de las mejoras programadas por EJESA en distintos sectores de la provincia.

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