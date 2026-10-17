Interrupción programada de energía eléctrica en San Salvador de Jujuy: qué barrio estará afectado este sábado

Interrupción programada de energía eléctrica en San Salvador de Jujuy (imagen ilustrativa)

La empresa EJESA informó que este sábado 17 de octubre se realizará un corte de luz programado en un sector de San Salvador de Jujuy, debido a trabajos de mantenimiento y mejoras en la infraestructura eléctrica. La interrupción del servicio está prevista entre las 8 y las 14 horas, aproximadamente, y afectará a vecinos del barrio San Francisco de Álava y zonas cercanas.

La compañía explicó que las tareas forman parte de un plan de mejoras destinado a fortalecer la red de distribución y brindar mayor seguridad en el suministro de energía.

Qué zonas de San Salvador de Jujuy tendrán corte de luz Según el cronograma difundido por EJESA, la interrupción programada alcanzará al barrio San Francisco de Álava, en el sector comprendido entre las siguientes avenidas y calles:

avenida Hipólito Yrigoyen.

Oscar Orías.

Manco Cápac.

Zonas aledañas. El horario previsto para los trabajos será de 8:00 a 14:00, aunque la empresa aclaró que se trata de una franja aproximada. Por ese motivo, se recomienda a los vecinos de los sectores mencionados tener en cuenta la interrupción al momento de organizar sus actividades.

Qué trabajos realizará EJESA Durante la jornada, los equipos técnicos llevarán adelante distintas tareas para mejorar el funcionamiento de la red eléctrica. Entre las intervenciones anunciadas se encuentran la renovación de crucetas, el recambio de conductores de media tensión y la instalación de nuevas columnas. Estos trabajos buscan fortalecer la infraestructura eléctrica y contribuir a un servicio más seguro y eficiente para los usuarios. Desde la empresa señalaron que la interrupción resulta necesaria para realizar las tareas previstas. El corte fue anunciado con anticipación y forma parte de las mejoras programadas por EJESA en distintos sectores de la provincia.

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