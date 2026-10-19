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19 de octubre de 2026 - 09:34
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Interrupción programada de energía eléctrica en San salvador de Jujuy, La Esperanza y Puesto Viejo

EJESA informó Interrupción programada del servicio eléctrico para este lunes 19 de octubre en San Salvador de Jujuy, La Esperanza y Puesto Viejo.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Interrupción programada de energía eléctrica en San salvador de Jujuy, La Esperanza y Puesto Viejo(imagen ilustrativa)

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Según el cronograma oficial, las tareas comenzarán durante la mañana y se extenderán, dependiendo de la localidad, hasta el mediodía o las primeras horas de la tarde. La empresa aclaró que los horarios son aproximados.

Cortes de luz en San Salvador de Jujuy

En la capital jujeña, la interrupción del suministro está prevista entre las 8:30 y las 12:30.

Los sectores afectados serán:

  • Barrio Bicentenario.

  • Viviendas Vialidad.

  • Viviendas Gendarmería.

  • Zonas aledañas.

Durante ese período, personal de EJESA realizará la habilitación de una subestación eléctrica de mayor potencia, con el objetivo de fortalecer la red y mejorar la capacidad de distribución de energía.

La Esperanza: barrios afectados y horarios

En La Esperanza, el corte programado será de 8:00 a 14:00, aproximadamente.

Las zonas alcanzadas son:

  • Barrio Eva Perón.

  • 195 Viviendas.

  • 40 Viviendas.

  • 70 Viviendas.

  • Barrio Túpac Amaru.

  • Sectores cercanos.

Los trabajos consistirán en la renovación de postes, crucetas y aisladores para fortalecer la infraestructura eléctrica y mejorar la seguridad del servicio.

Puesto Viejo: dónde se cortará la luz

En Puesto Viejo, la interrupción está prevista entre las 9:00 y las 14:00.

Los sectores afectados serán barrio Minetti, Pozo Cavado y zonas aledañas.

En esta localidad se realizarán tareas de despeje arbóreo para mantener la vegetación alejada de las instalaciones eléctricas y prevenir posibles inconvenientes en la red.

Recomendaciones de EJESA durante los cortes

La empresa informó que el suministro se restablecerá automáticamente una vez finalizados los trabajos. Además, recomendó desenchufar los artefactos eléctricos que no sean de primera necesidad para evitar inconvenientes durante la interrupción y el regreso de la energía.

Desde EJESA señalaron que estas tareas forman parte de su plan de inversión y mantenimiento para optimizar la calidad del servicio eléctrico en la provincia.

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