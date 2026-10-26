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26 de octubre de 2026 - 12:11
Frontera.

Paso de Jama: cierre preventivo desde las 14 por alerta meteorológica

    Por condiciones meteorológicas adversas, las autoridades anunciaron el cierre del Paso de Jama a partir de las 14 de este lunes.

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    Maria Eugenia Burgos
    Por  Maria Eugenia Burgos
    Paso de Jama.

    Paso de Jama.

    El Paso de Jama, que conecta Jujuy con Chile, tendrá un cierre preventivo este lunes 26 de octubre de 2026 a partir de las 14 horas debido a una alerta por condiciones meteorológicas en la zona. Así lo informó la Secretaría de Seguridad Vial de Jujuy, que anticipó que la medida afectará la circulación por las rutas 23 y 27CH del lado chileno.

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    La decisión busca prevenir inconvenientes ante el evento meteorológico previsto en el sector cordillerano. Por este motivo, las autoridades recomendaron a los conductores y transportistas organizar sus desplazamientos con anticipación y mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales.

    Paso de Jama: qué pasará con quienes ya estén viajando

    Según el comunicado oficial, se mantendrá la atención de los usuarios que, al momento del cierre, ya se encuentren en ruta y se dirijan hacia los complejos fronterizos para realizar los trámites correspondientes de salida de Chile. Esta disposición permitirá atender a quienes ya estén en tránsito hacia la frontera al momento de la interrupción preventiva.

    Recomendaciones para los conductores

    Desde la Secretaría de Seguridad Vial solicitaron planificar los viajes, tomar las precauciones necesarias y consultar los canales oficiales antes de emprender el recorrido.

    Hasta el momento, el comunicado no establece un horario de reapertura del Paso de Jama, por lo que la habilitación deberá confirmarse mediante una nueva actualización de las autoridades.

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