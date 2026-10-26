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26 de octubre de 2026 - 13:39
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Jujuy tendrá asueto administrativo y escolar el lunes 2 de noviembre: a quiénes alcanza

El Gobierno provincial decretó asueto para el lunes 2 de noviembre por el Día de los Fieles Difuntos. La medida alcanza a escuelas y organismos públicos

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
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La disposición fue establecida mediante el Decreto N° 6168, que contempla las tradiciones y expresiones populares que se desarrollan durante esta fecha. Además, establece que los organismos correspondientes deberán garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales.

Asueto en Jujuy: qué pasará el lunes 2 de noviembre

De acuerdo con lo dispuesto por el Ejecutivo provincial, el lunes 2 de noviembre habrá asueto administrativo y escolar en Jujuy.

Esto significa que la jornada alcanzará a las dependencias de la administración pública provincial comprendidas en el decreto y a los establecimientos educativos dentro de su ámbito de aplicación.

La medida fue adoptada teniendo en cuenta que el Día de los Fieles Difuntos constituye una fecha significativa para numerosas familias jujeñas, que mantienen diferentes costumbres destinadas a recordar a sus seres queridos fallecidos.

El decreto tiene alcance provincial, por lo tanto, no implica automáticamente un feriado general para todos los trabajadores del sector privado.

¿Habrá clases el lunes 2 de noviembre en Jujuy?

El decreto establece expresamente un asueto escolar para el lunes 2 de noviembre, por lo que no habrá actividad escolar habitual en los establecimientos comprendidos por la disposición provincial.

La jornada permitirá que estudiantes, docentes y familias puedan participar de las conmemoraciones que se realizan en distintos puntos de Jujuy.

En cuanto al sector educativo, la medida se enmarca en el reconocimiento de una fecha profundamente vinculada con las tradiciones culturales y religiosas de la provincia.

Qué pasará con la administración pública y los servicios esenciales

El asueto también alcanzará a los organismos de la administración pública provincial que se encuentren bajo la órbita del Poder Ejecutivo.

Sin embargo, el Decreto N° 6168 dispone que las distintas dependencias deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar la continuidad de los servicios esenciales.

De esta manera, cada organismo deberá organizar las prestaciones indispensables durante la jornada, de acuerdo con sus competencias y necesidades de funcionamiento.

La disposición no establece en la información difundida un esquema específico de atención para cada dependencia, por lo que los servicios deberán comunicar sus modalidades particulares cuando corresponda.

Día de los Fieles Difuntos: una tradición con fuerte arraigo en Jujuy

Cada 2 de noviembre, numerosas familias jujeñas conmemoran el Día de los Fieles Difuntos, una fecha dedicada al recuerdo de familiares y seres queridos fallecidos.

En distintos puntos de la provincia se mantienen tradiciones vinculadas con la preparación de ofrendas, la visita a cementerios y la participación en celebraciones religiosas.

Entre las expresiones culturales más características aparecen las mesas de ofrendas, los alimentos preparados especialmente para la ocasión y las reuniones familiares destinadas a recordar a quienes ya no están.

Estas costumbres tienen una presencia importante en Jujuy y se transmiten de generación en generación, combinando prácticas religiosas y tradiciones populares.

Por ese motivo, el Gobierno provincial fundamentó la decisión en el significado que tiene esta conmemoración para la comunidad jujeña.

¿El lunes 2 de noviembre es feriado o asueto en Jujuy?

Es importante diferenciar ambas disposiciones. En este caso, el Gobierno de Jujuy estableció un asueto administrativo y escolar, no un feriado nacional.

La medida alcanza a los organismos y establecimientos comprendidos dentro de las competencias del Ejecutivo provincial y no determina, por sí sola, la suspensión obligatoria de actividades en el sector privado.

De esta manera, el lunes 2 de noviembre será una jornada sin actividad administrativa y escolar habitual en los ámbitos alcanzados por el decreto, mientras que los servicios esenciales deberán mantener su funcionamiento.

La decisión busca facilitar la participación de la comunidad en las actividades conmemorativas del Día de los Fieles Difuntos, una fecha que forma parte de la identidad cultural y religiosa de Jujuy.

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