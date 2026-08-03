¿Palpalá tiene fin de semana largo? Qué pasará con el asueto del 7 de agosto

Palpalá se prepara para celebrar este viernes 7 de agosto la fiesta patronal de San Cayetano, patrono de la ciudad siderúrgica. En ese marco, como ocurre habitualmente, se espera que se decrete asueto.

Aunque aún no fue anunciado oficialmente, TodoJujuy.com pudo conocer que la ordenanza se hará efectiva en las próximas horas, por lo que está confirmada la medida para el próximo viernes, por lo que Palpalá contará con un nuevo fin de semana largo.

El asueto alcanzará tanto a las tareas administrativas, como así también, escolares dentro de la jurisdicción de Palpalá únicamente. De esta manera, la ciudad siderúrgica contará con un fin de semana largo que se extenderá del 7 al 9 de agosto.

San Cayetano es el santo patrono de Palpalá porque la comunidad local eligió adoptarlo y construir el primer templo de la provincia de Jujuy dedicado a él, reflejando una fuerte identidad obrera y de fe arraigada en el pan y el trabajo.

En la década del ’40, cuando se vio un notable crecimiento de Palpalá, comenzaron la tarea pastoral creando una comunidad cristiana. Las primeras celebraciones se realizaban en casas de familia, y los sacerdotes venían de la Capital.

Con la necesidad de tener un templo propio, la comunidad comenzó a buscar los medios para construirlo. El terreno fue donado por Don Juan Ficoseco y colaboró mediante la provisión de materiales. Su esposa, Doña Cirila Agostini, fue la madrina cuando se colocó la piedra con la presencia del Obispo de Jujuy Monseñor Enrique Muhn.

Con las donaciones y colaboraciones de la comunidad de Palpalá, la construcción del templo se llevó a cabo en diez años, y el 27 de julio de 1960 se bendijo el nuevo templo con la presencia del primer párroco enviado por la Congregación del Verbo Divino, el P. Pedro Schulmeister.

Así nació la parroquia San Cayetano, primer templo de la Provincia de Jujuy dedicado al patrono del Pan y el Trabajo, coronándose el esfuerzo de la comunidad palpaleña de tener su propio templo parroquial.

La Parroquia incluye el templo de San Cayetano, donde se celebra el culto al Patrono del Departamento de Palpalá, la iglesia de los “Santos Arnoldo y José” en el barrio Sarmiento, donde se encuentra la casa parroquial, y las zonas rurales de Forestal, El Cucho, Carahunco, Los Blancos, Las Escaleras, Las Capillas, Remate Chico y Remate Grande.