Cerraron Paso de Jama por la presencia de hielo y nieve en la ruta

Imagen ilustrativa - de archivo

Paso de Jama permanece inhabilitado este sábado 24 de octubre debido a las condiciones climáticas y la presencia de hielo y nieve en la calzada. Así lo informó la Secretaría de Seguridad Vial de Jujuy, a través del parte oficial sobre el estado de transitabilidad de las rutas.

Según el reporte emitido en la mañana de hoy, en la zona fronteriza se registra una temperatura de -2 °C, con cielo mayormente nublado y viento. Estas condiciones afectan la circulación sobre la ruta chilena CH-27, que conecta con el paso internacional.

Paso de Jama: qué sectores de la ruta están afectados De acuerdo con la información difundida por Seguridad Vial, la Ruta CH-27 se encuentra no transitable debido a las condiciones de la calzada. Los sectores afectados son:

Del kilómetro 43 al 68: presencia de hielo y nieve sobre la calzada.

Del kilómetro 80 al 96: presencia de hielo. Ante este panorama, el organismo provincial informó que el Paso de Jama no está habilitado para la circulación vehicular. Por el momento, no informaron un horario estimativo o día de reapertura del paso fronterizo.

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