Sofía Gutiérrez sobre el streaming de Canal 4: "YouTube nos abrió una puerta para poder llegar a lugares donde no llegábamos"

Canal 4 logró adaptar su estructura tradicional de radio y televisión para desarrollar una propuesta de streaming que conecta con nuevas audiencias. Así lo explicó Sofía Gutiérrez, jefa de Producto y Redes Sociales, durante su participación en el Streaming Day , realizado este sábado 24 de octubre en Salta, donde compartió los desafíos y las estrategias que permitieron llevar sus contenidos a las plataformas digitales.

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Durante su exposición, Gutiérrez destacó que el crecimiento del streaming representó una oportunidad para ampliar el alcance de Canal 4 y llegar a personas que anteriormente no podían acceder a su programación a través del servicio de cable.

Nosotros somos un canal que provee el servicio de cable. Entonces, por un lado, YouTube nos abrió una puerta para poder llegar a lugares donde no llegábamos, explicó. Nosotros somos un canal que provee el servicio de cable. Entonces, por un lado, YouTube nos abrió una puerta para poder llegar a lugares donde no llegábamos, explicó.

Sin embargo, aclaró que el proceso no consistió simplemente en trasladar los programas tradicionales a internet, sino que requirió modificar la manera de producir y pensar los contenidos.

De la televisión tradicional a una nueva forma de producir contenido

Uno de los principales desafíos fue adaptar los recursos y la estructura que Canal 4 ya tenía en radio y televisión para desarrollar un formato pensado específicamente para el streaming. Según explicó Gutiérrez, esta transformación implicó cambios en la gráfica, la producción y también en la dinámica de trabajo de productores y conductores.

Lo que nosotros hicimos fue adaptar la estructura que teníamos en radio y televisión para poder llevarlo a un formato streaming, pero no cayendo en esto de decir solamente ponemos una cámara en el contenido que ya creamos, sostuvo. Lo que nosotros hicimos fue adaptar la estructura que teníamos en radio y televisión para poder llevarlo a un formato streaming, pero no cayendo en esto de decir solamente ponemos una cámara en el contenido que ya creamos, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que hacer streaming no significa únicamente transmitir un programa por YouTube, sino comprender que las plataformas digitales tienen otras formas de consumo y participación.

Mientras que en la televisión tradicional la audiencia recibe el contenido, en el streaming existe la posibilidad de interactuar en tiempo real con quienes están del otro lado.

“Hay que generar una comunidad que acompañe este programa, hay que generar un engagement con la gente que está del otro lado, que la tele no te lo da porque no te responde, no tenés un chat en la tele. En cambio en YouTube sí lo tenés”, señaló.

Cómo Canal 4 aprovechó sus recursos para crecer en YouTube

Otro de los puntos que destacó Gutiérrez fue la importancia de aprovechar la estructura existente del canal para desarrollar una propuesta digital, especialmente por las dificultades que enfrentan los medios de comunicación del interior del país.

La jefa de Producto y Redes Sociales explicó que los medios provinciales no cuentan con la misma masividad que los grandes proyectos de Buenos Aires, pero tienen una ventaja importante: la cercanía con sus audiencias y el conocimiento de la realidad local.

“Los que estamos acá sabemos lo difícil que es hacer medios en el interior, la masividad que tenemos no es la misma que puede haber en Buenos Aires, pero también tiene ventajas porque tenés la cercanía con la gente, porque entendés de lo que habla, entendés qué es lo que está diciendo la calle”, expresó.

A partir de esa realidad, Canal 4 decidió apostar por el streaming sin crear una estructura completamente independiente, sino adaptando sus recursos y buscando nuevas posibilidades para sus contenidos. La estrategia permitió ampliar la llegada del medio a través de YouTube y comenzar a construir una comunidad que también participa de las propuestas digitales.

La importancia de construir una comunidad con las audiencias

Durante el Streaming Day, Gutiérrez también compartió la experiencia de uno de los programas que se emiten por radio, televisión por cable y streaming. Se trata de una propuesta de la primera mañana, que acompaña a los jujeños desde las 6 hasta las 10, en momentos cotidianos como la preparación para ir al trabajo o llevar a los chicos a la escuela.

Según se destacó durante el panel, esa presencia diaria permite que los programas se incorporen a las rutinas de las personas y generen un vínculo con quienes los eligen. Para Canal 4, el desafío fue adaptar el contenido a diferentes públicos, ya que cada plataforma tiene sus propias características y formas de consumo.

Fue todo un desafío, fue plantear una gráfica distinta, fue plantear todo distinto como para poder llegar a gente que estaba empezando a consumir las cosas desde otro lado, explicó Gutiérrez. Fue todo un desafío, fue plantear una gráfica distinta, fue plantear todo distinto como para poder llegar a gente que estaba empezando a consumir las cosas desde otro lado, explicó Gutiérrez.

Además, señaló que YouTube permitió incorporar a personas que no contaban con el servicio de cable, pero que encontraron en la plataforma una nueva manera de seguir la programación.

El streaming como una oportunidad para los medios del interior

La participación de Canal 4 en el Streaming Day permitió compartir cómo un medio tradicional puede incorporar nuevas herramientas digitales sin abandonar su identidad ni los recursos con los que ya cuenta. Gutiérrez remarcó que el objetivo fue aprovechar las posibilidades de YouTube para ampliar el alcance de los contenidos y fortalecer la relación con la audiencia.

En ese camino, el canal buscó transformar sus formas de producción y generar espacios donde los espectadores no solo puedan mirar, sino también participar e interactuar.

La experiencia presentada en Salta mostró cómo la adaptación de los formatos tradicionales al streaming puede abrir nuevas oportunidades para los medios del interior, especialmente cuando se aprovecha la cercanía con la comunidad y se desarrollan contenidos pensados para las nuevas formas de consumo.