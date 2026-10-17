Virgen de Río Blanco: horarios de las misas de este domingo y cómo será la peregrinación de los enfermos

Este domingo no habrá peregrinación de la Virgen de Rio Blanco por el día de los enfermos. La Virgen saldrá en camioneta y Canal 4 transmitirá en vivo.

Este domingo no habrá peregrinación de la Virgen de Rio Blanco por el día de los enfermos. La Virgen saldrá en camioneta y Canal 4 transmitirá en vivo.

Este domingo 18 de octubre, el Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Río Blanco y Paypaya recibirá a los fieles en una jornada especial que coincidirá con el Día de la Madre. La tercera celebración dominical del mes estará dedicada a los enfermos, las madres, las familias y las misiones, c on seis misas durante el día y la transmisión en vivo de Canal 4 de Jujuy.

Capital. Masiva procesión en honor a la Virgen de Río Blanco y Paypaya

Jujuy. Canal 4 de Jujuy transmite en vivo desde las 17 la Procesión y Misa por la Virgen de Río Blanco

La principal novedad será que no habrá una peregrinación a pie organizada desde la Catedral de San Salvador de Jujuy. Sin embargo, quienes deseen caminar por su cuenta hasta el santuario podrán hacerlo.

El obispo de Jujuy, monseñor César Daniel Fernández, confirmó que este domingo la imagen de la Virgen saldrá a las 7 de la mañana desde la Iglesia Catedral, trasladada en una camioneta hacia el santuario. De esta manera, no se realizará la tradicional salida de peregrinos a pie de las 5 de la mañana.

“Este domingo no se hace la peregrinación a pie como todos los domingos a las cinco de la mañana, sino que sale en una camioneta la Virgen a las siete de la mañana aquí de la Catedral”, explicó el obispo.

La decisión está vinculada con el carácter de la jornada, dedicada especialmente a las personas enfermas y a quienes necesitan trasladarse hasta el santuario para participar de las celebraciones.

Los fieles podrán llegar en vehículos particulares, colectivos o caminando por su cuenta, de acuerdo con sus posibilidades.

Horarios de las misas en Río Blanco este domingo 18 de octubre

El santuario tendrá seis celebraciones religiosas a lo largo de la jornada:

7:00: primera misa.

8:30: segunda misa.

10:30: tercera misa.

12:00: misa del mediodía.

18:00: misa de la tarde.

19:30: última misa del día.

Además, el rezo del Santo Rosario está previsto para las 6:30 y las 19:00.

La jornada estará dedicada a la oración por las personas enfermas y sus familias, junto con la bendición de las madres en una fecha muy especial para los jujeños. La Pastoral de la Salud acompañará a pacientes de hospitales y clínicas que cuenten con autorización para trasladarse al santuario.

Canal 4 transmitirá en vivo la Misa de los Enfermos y las Madres

Para quienes no puedan acercarse a Río Blanco, Canal 4 de Jujuy realizará una transmisión en vivo de la celebración religiosa.

La misa podrá seguirse a través de la pantalla de Canal 4, su canal oficial de YouTube y el sitio web TodoJujuy.com.

La cobertura permitirá que las personas enfermas, los adultos mayores y las familias que permanezcan en sus hogares puedan compartir la celebración en honor a la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya.

Recomendaciones para quienes vayan al santuario

Aunque no habrá una caminata organizada desde la Catedral, las personas que decidan peregrinar a pie deberán tomar precauciones, especialmente ante las condiciones del tiempo.

Desde el Ministerio de Salud recomendaron utilizar calzado cómodo, llevar agua, desayunar antes de salir y realizar pausas durante el trayecto.

También recordaron que quienes se encuentren bajo tratamiento médico deben llevar su medicación habitual y que los niños y adultos mayores deben concurrir acompañados.

La celebración de este domingo tendrá un significado particular: reunir la devoción a la patrona de Jujuy con la oración por los enfermos y el reconocimiento a las madres, en una jornada que podrá compartirse tanto en el santuario como desde los hogares.