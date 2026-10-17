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17 de octubre de 2026 - 21:28
Jujuy.

Virgen de Río Blanco: horarios de las misas de este domingo y cómo será la peregrinación de los enfermos

Este domingo no habrá peregrinación de la Virgen de Rio Blanco por el día de los enfermos. La Virgen saldrá en camioneta y Canal 4 transmitirá en vivo.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Este domingo no habrá peregrinación de la Virgen de Rio Blanco por el día de los enfermos. La Virgen saldrá en camioneta y Canal 4 transmitirá en vivo.

Este domingo no habrá peregrinación de la Virgen de Rio Blanco por el día de los enfermos. La Virgen saldrá en camioneta y Canal 4 transmitirá en vivo.

Este domingo no habrá peregrinación de la Virgen de Rio Blanco por el día de los enfermos. La Virgen saldrá en camioneta y Canal 4 transmitirá en vivo.

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La principal novedad será que no habrá una peregrinación a pie organizada desde la Catedral de San Salvador de Jujuy. Sin embargo, quienes deseen caminar por su cuenta hasta el santuario podrán hacerlo.

A qué hora sale la Virgen de Río Blanco desde la Catedral

El obispo de Jujuy, monseñor César Daniel Fernández, confirmó que este domingo la imagen de la Virgen saldrá a las 7 de la mañana desde la Iglesia Catedral, trasladada en una camioneta hacia el santuario. De esta manera, no se realizará la tradicional salida de peregrinos a pie de las 5 de la mañana.

“Este domingo no se hace la peregrinación a pie como todos los domingos a las cinco de la mañana, sino que sale en una camioneta la Virgen a las siete de la mañana aquí de la Catedral”, explicó el obispo.

La decisión está vinculada con el carácter de la jornada, dedicada especialmente a las personas enfermas y a quienes necesitan trasladarse hasta el santuario para participar de las celebraciones.

Los fieles podrán llegar en vehículos particulares, colectivos o caminando por su cuenta, de acuerdo con sus posibilidades.

Horarios de las misas en Río Blanco este domingo 18 de octubre

El santuario tendrá seis celebraciones religiosas a lo largo de la jornada:

  • 7:00: primera misa.

  • 8:30: segunda misa.

  • 10:30: tercera misa.

  • 12:00: misa del mediodía.

  • 18:00: misa de la tarde.

  • 19:30: última misa del día.

Además, el rezo del Santo Rosario está previsto para las 6:30 y las 19:00.

La jornada estará dedicada a la oración por las personas enfermas y sus familias, junto con la bendición de las madres en una fecha muy especial para los jujeños. La Pastoral de la Salud acompañará a pacientes de hospitales y clínicas que cuenten con autorización para trasladarse al santuario.

Canal 4 transmitirá en vivo la Misa de los Enfermos y las Madres

Para quienes no puedan acercarse a Río Blanco, Canal 4 de Jujuy realizará una transmisión en vivo de la celebración religiosa.

La misa podrá seguirse a través de la pantalla de Canal 4, su canal oficial de YouTube y el sitio web TodoJujuy.com.

La cobertura permitirá que las personas enfermas, los adultos mayores y las familias que permanezcan en sus hogares puedan compartir la celebración en honor a la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya.

Recomendaciones para quienes vayan al santuario

Aunque no habrá una caminata organizada desde la Catedral, las personas que decidan peregrinar a pie deberán tomar precauciones, especialmente ante las condiciones del tiempo.

Desde el Ministerio de Salud recomendaron utilizar calzado cómodo, llevar agua, desayunar antes de salir y realizar pausas durante el trayecto.

También recordaron que quienes se encuentren bajo tratamiento médico deben llevar su medicación habitual y que los niños y adultos mayores deben concurrir acompañados.

La celebración de este domingo tendrá un significado particular: reunir la devoción a la patrona de Jujuy con la oración por los enfermos y el reconocimiento a las madres, en una jornada que podrá compartirse tanto en el santuario como desde los hogares.

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