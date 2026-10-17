Miles de teléfonos y perfumes flotan en el estrecho de Ormuz tras el hundimiento de un carguero

Una escena insólita se registró en el estrecho de Ormuz, en Medio Oriente, donde un barco carguero se hundió y dejó parte de su mercadería flotando en el agua. Entre los productos había teléfonos iPhone y perfumes, que pobladores de la zona intentaron recuperar.

Las imágenes se viralizaron rápidamente en las redes sociales y muestran a varias personas recogiendo cajas y paquetes que quedaron dispersos en el mar.

Qué pasó con el carguero en el estrecho de Ormuz El buque GFS Pride se hundió el 14 de octubre mientras navegaba por esta importante ruta comercial, que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán. Según los reportes difundidos, los 21 tripulantes fueron rescatados con vida. Las circunstancias del hundimiento todavía presentan versiones diferentes y no se estableció de manera concluyente qué provocó el incidente.

El video de los iPhones y perfumes flotando Lo que más llamó la atención fue la cantidad de paquetes que quedaron en el agua. Los videos muestran a pobladores intentando recuperar parte de la carga, entre la que se encontraban productos tecnológicos y artículos de perfumería.

Aunque las imágenes recorrieron el mundo, no se confirmó oficialmente cuántos teléfonos y perfumes cayeron al mar ni el valor económico de la mercadería perdida. El episodio dejó una postal inesperada en una de las zonas marítimas más importantes para el comercio internacional.

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