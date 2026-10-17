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17 de octubre de 2026 - 19:07
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Miles de teléfonos y perfumes flotan en el estrecho de Ormuz tras el hundimiento de un carguero

Un buque de carga se hundió en el estrecho de Ormuz y parte de su mercadería terminó en el agua. Las imágenes de personas recogiendo teléfonos se viralizaron.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Miles de teléfonos y perfumes flotan en el estrecho de Ormuz tras el hundimiento de un carguero

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Las imágenes se viralizaron rápidamente en las redes sociales y muestran a varias personas recogiendo cajas y paquetes que quedaron dispersos en el mar.

Qué pasó con el carguero en el estrecho de Ormuz

El buque GFS Pride se hundió el 14 de octubre mientras navegaba por esta importante ruta comercial, que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán. Según los reportes difundidos, los 21 tripulantes fueron rescatados con vida. Las circunstancias del hundimiento todavía presentan versiones diferentes y no se estableció de manera concluyente qué provocó el incidente.

El video de los iPhones y perfumes flotando

Lo que más llamó la atención fue la cantidad de paquetes que quedaron en el agua. Los videos muestran a pobladores intentando recuperar parte de la carga, entre la que se encontraban productos tecnológicos y artículos de perfumería.

Aunque las imágenes recorrieron el mundo, no se confirmó oficialmente cuántos teléfonos y perfumes cayeron al mar ni el valor económico de la mercadería perdida.

El episodio dejó una postal inesperada en una de las zonas marítimas más importantes para el comercio internacional.

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