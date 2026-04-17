Fuerte caída del petróleo tras la reapertura del estrecho de Ormuz

Se desploma el precio del petróleo tras el anuncio de la apertura del estrecho de Ormuz.

El valor del petróleo experimentó un fuerte desplome luego de que Irán comunicara la reapertura temporal del estrecho de Ormuz en el marco del alto el fuego acordado con Estados Unidos . En ese escenario, el crudo Brent sufrió una marcada baja, al igual que los contratos futuros del West Texas Intermediate (WTI).

Estos últimos también retrocedieron de forma considerable, en medio de un clima atravesado por conversaciones diplomáticas y la posibilidad de una reducción de tensiones en Medio Oriente .

El viernes, los mercados globales mostraron una dinámica inestable tras el anuncio de Irán, que informó que el estrecho de Ormuz —un paso clave para el transporte mundial de hidrocarburos — se mantendrá abierto a la navegación mientras continúe el cese de hostilidades .

Se desploma el precio del petróleo tras el anuncio de la apertura del estrecho de Ormuz.

La comunicación tuvo un impacto inmediato en las cotizaciones internacionales, que registraron descensos cercanos al 10% . El Brent terminó la jornada en 89,43 dólares por barril, con una baja de 8,77 dólares y una caída del 8,93% . En tanto, el WTI cerró en 81,53 dólares , tras retroceder 11,65 dólares en comparación con la sesión previa.

La caída respondió principalmente a las expectativas del mercado respecto de un eventual entendimiento entre Estados Unidos e Irán. La chance de negociaciones durante el fin de semana, sumada a la implementación de un alto el fuego de diez días entre Líbano e Israel, alimentó el optimismo de los inversores en torno a una posible desescalada del conflicto en la región.

Los avances en las negociaciones de paz empujan al alza a los índices de Wall Street.

En ese contexto, el presidente estadounidense Donald Trump manifestó su confianza en que las conversaciones con Irán estarían próximas a alcanzar un resultado positivo.

Declaraciones de Trump y señales en el frente diplomático

“Veremos qué pasa. Pero creo que estamos muy cerca de llegar a un acuerdo con Irán”, declaró Trump ante la prensa en las inmediaciones de la Casa Blanca, según informó Reuters. Además, el presidente estadounidense recurrió a sus redes sociales para instar a Hezbollah a comportarse “adecuadamente” en este período sensible y, durante un acto en Las Vegas, sostuvo que el conflicto avanza “swimmingly” y sugirió que podría resolverse en el corto plazo, de acuerdo con The Wall Street Journal.

Pese a las caídas observadas en los últimos días, el precio del petróleo se mantuvo próximo a los 90 dólares por barril, luego de haber registrado en marzo un incremento del 50%.

El reciente permiso temporal para el tránsito marítimo en una vía clave y la tregua en Medio Oriente influyen en los valores del barril y los mercados energéticos.

El escenario geopolítico en Medio Oriente continúa siendo un elemento clave en la evolución de los precios internacionales. El alto el fuego entre Israel y Líbano, pese a su carácter provisorio, ayudó a descomprimir parcialmente la tensión en los mercados y habilitó la posibilidad de conversaciones de mayor alcance.

Sin embargo, el carácter temporal de la tregua y la continuidad de los objetivos militares de Israel respecto del régimen iraní sostuvieron cierto piso en las cotizaciones del crudo. A esto se suma que las expectativas de una reapertura definitiva del estrecho de Ormuz siguen siendo acotadas, lo que limita una baja más pronunciada en el valor del petróleo.

Impacto en las acciones del sector energético y los mercados

En paralelo, el comportamiento de las bolsas en el sector energético reflejó la misma dinámica que los precios internacionales del petróleo. En la preapertura del mercado estadounidense, las acciones de Chevron retrocedieron un 1,3%, las de Exxon Mobil cayeron un 1,6% y ConocoPhillips registró una baja del 1,8%.

La baja en la cotización del crudo se reflejó en las principales bolsas y empresas energéticas del mundo.

La merma en las cotizaciones del crudo tuvo un efecto inmediato sobre los títulos del sector, que se mantienen especialmente sensibles a cualquier novedad de carácter diplomático o militar en Medio Oriente.

A lo largo de la semana, el WTI acumuló una caída del 14%, aunque en el balance del año todavía registró un incremento del 51%. Los contratos de este crudo marcaron su nivel de cierre más bajo desde el 23 de marzo y se mantuvieron por debajo de los 100 dólares durante ocho sesiones seguidas, superando así la anterior racha de seis jornadas por encima de ese umbral.

En los mercados financieros, los futuros del S&P 500 y del Nasdaq comenzaron el viernes con señales positivas, luego de una seguidilla de doce jornadas consecutivas de subas en el índice tecnológico, el período alcista más prolongado desde 2009.

El estrecho de Ormuz.

Este desempeño de las bolsas estuvo asociado a las expectativas de avances en las negociaciones diplomáticas y a la posibilidad de una mayor estabilidad en el abastecimiento mundial de petróleo.