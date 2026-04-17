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17 de abril de 2026 - 11:48
Política.

El Bloque Convicción Federal del Senado advierte "por el colapso del PAMI"

El Bloque Convicción Federal del Senado de la Nación advierte "por el colapso del PAMI y el desguace del Programa Remediar”.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Carolina Moises

El Bloque Convicción Federal del Senado de la Nación le exigió al Poder Ejecutivo Nacional que informe de manera urgente sobre la ejecución presupuestaria del PAMI, la reducción de los servicios a los jubilados y la interrupción del Programa Remediar, una política sanitaria esencial que garantizaba el acceso gratuito a medicamentos en todo el país.

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La bancada compuesta por los senadores Sandra Mendoza (Tucumán), Carolina Moisés (Jujuy) y Guillermo Andrada (Catamarca) presentó tres iniciativas frente a “la profunda preocupación por la crítica situación operativa, financiera y prestacional que pone en riesgo la cobertura de salud y la calidad de vida de millones de afiliados de toda la Argentina”. También hicieron hincapié “en el enorme impacto negativo a los prestadores de salud”.

Por esto solicitaron al Poder Ejecutivo Nacional que explique tanto los montos de deudas y recortes a los prestadores del PAMI como la baja de incentivos dispuesta para los médicos de cabecera y las medidas que desprotegen a la niñez y la adolescencia de los sectores sociales más vulnerables que dependen exclusivamente de la atención de esa obra social.

En este contexto, advirtieron además que la discontinuidad del programa Remediar “no es un hecho aislado ni administrativo, sino parte de un proceso más amplio de desarticulación del sistema público de salud”, que afecta directamente a millones de argentinos que quedarían sin cobertura médica.

Bloque Convicción Federal del Senado

“El Programa Remediar fue durante más de 20 años una herramienta clave para sostener la atención primaria en más de 8.000 centros de salud. Su interrupción deja a las provincias solas frente a una demanda creciente y sin los recursos necesarios para garantizar medicamentos esenciales”, señalaron los legisladores nacionales, representantes del Norte Grande en la Cámara alta.

“La combinación del vaciamiento de Remediar con el deterioro del PAMI configura un escenario crítico: millones de personas quedan a la deriva, obligadas a interrumpir tratamientos o a afrontar costos imposibles”, afirmaron.

Los senadores remarcaron que la falta de medicamentos en los centros de atención primaria genera un efecto directo sobre todo el sistema sanitario: “Sin prevención ni tratamiento temprano, aumentan las complicaciones, las internaciones evitables y la presión sobre hospitales que ya están al límite”.

Los proyectos presentados solicitan información detallada sobre las razones de la medida, el stock disponible, las entregas pendientes y las acciones previstas para garantizar la continuidad del acceso a medicamentos.

“Estamos ante una transferencia de la crisis: la Nación se retira, pero las provincias y los sectores de menores recursos pagan las consecuencias. No se trata de un ajuste más: se trata de una decisión que pone en riesgo la salud y la vida de millones de argentinos con absoluta crueldad y desidia”, concluyeron desde el Bloque Convicción Federal.

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