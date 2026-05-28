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28 de mayo de 2026 - 09:58
País.

Carolina Moisés estuvo presente en el Congreso Maizar 2026

La senadora nacional por Jujuy, Carolina Moisés, estuvo presente en el Congreso Maizar 2026 en Buenos Aires y remarcó la importancia de los biocombustibles.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Carolina Moisés estuvo presente en el Congreso Maizar 2026

Carolina Moisés estuvo presente en el Congreso Maizar 2026

La senadora nacional por Jujuy, Carolina Moisés, participó del Congreso Maizar 2026 y volvió a manifestarse a favor del desarrollo de los biocombustibles como una política estratégica para el crecimiento económico y energético del país.

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Durante su exposición en el panel “La mirada del Congreso sobre los biocombustibles”, la legisladora sostuvo que el Congreso avanzará con la aprobación de una nueva Ley de Biocombustibles y planteó la necesidad de proyectar un esquema que permita alcanzar un 30% de corte en los combustibles en el marco de la convergencia regional del Mercosur.

“Vamos a aprobar esta Ley y será la base para llegar a la Convergencia Mercosur con un 30% de corte”, afirmó.

Carolina Moisés estuvo presente en el Congreso Maizar 2026
Carolina Moisés estuvo presente en el Congreso Maizar 2026

Carolina Moisés estuvo presente en el Congreso Maizar 2026

Críticas al Gobierno por la demora en el tratamiento

Moisés cuestionó la postura que mantuvo el Gobierno Nacional frente al debate por la nueva legislación y consideró que existió una resistencia histórica para avanzar con una política de transición energética.

La presidenta del bloque Convicción Federal recordó que el proyecto ya contaba con consensos federales y había logrado avances en comisiones hacia fines de 2025, aunque finalmente su tratamiento quedó paralizado.

“Hicieron todo lo posible para dormir esta iniciativa y evitar que el Congreso pudiera definir”, expresó la legisladora.

En ese sentido, consideró que el reciente cambio de postura del oficialismo representa un avance para el sector, especialmente en un contexto internacional marcado por la crisis energética y la suba del precio del petróleo.

“La Argentina no debe ir detrás de los países vecinos”

Durante su intervención, Moisés sostuvo que Argentina cuenta con capacidad instalada, experiencia técnica y producción agroindustrial suficiente para avanzar hacia un modelo más ambicioso en materia de biocombustibles.

La senadora propuso desarrollar un proyecto de largo plazo que otorgue previsibilidad durante las próximas dos décadas y permita equiparar los porcentajes de corte que ya aplican otros países de la región.

“¿Por qué la Argentina debería conformarse con ir detrás de los países vecinos?”, cuestionó.

Además, planteó como objetivo alcanzar un corte del 30% de biocombustibles en cada litro de combustible utilizado por los vehículos en los próximos cinco años.

El impacto en las provincias productivas

Moisés también remarcó la importancia que tiene el sector para las economías regionales, especialmente en las provincias del norte argentino vinculadas a la producción sucroalcoholera y al bioetanol.

La legisladora recordó sus orígenes en San Pedro de Jujuy y destacó el vínculo histórico de la región con la actividad azucarera y la zafra.

“Cuando hablamos de bioetanol, no hablo solamente desde la política sino desde la experiencia de vida”, señaló.

En ese marco, defendió la articulación entre las provincias de la Liga Bioenergética y los sectores productivos vinculados al bioetanol de maíz y al biodiésel.

Reclamo por una política de Estado

La senadora insistió en que los biocombustibles deben consolidarse como una política de Estado capaz de generar inversiones, empleo genuino y arraigo en las provincias productoras.

Asimismo, destacó que el trabajo conjunto entre las provincias productivas puede abrir nuevas oportunidades para el desarrollo económico del país.

“Cuando las provincias productivas logran organizarse y defender juntas una agenda común, la Argentina tiene una oportunidad”, concluyó.

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