jueves 28 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
28 de mayo de 2026 - 12:03
Jujuy.

Aniversario del SAME: más de 1,3 millones de asistencias

El SAME celebró un nuevo aniversario destacando su crecimiento, la incorporación de tecnología y la ampliación de servicios en toda la provincia.

+ Seguir en
Por  Judith Girón
Aniversario del SAME: más de 1,3 millones de asistencias

Aniversario del SAME: más de 1,3 millones de asistencias

WhatsApp Image 2026-05-28 at 11.02.15 (1)
WhatsApp Image 2026-05-28 at 11.02.15
Lee además
Mirtha Legrand y su recuerdo del Obelisco video
Espectáculos.

Mirtha Legrand se emocionó al recordar la inauguración del Obelisco
activaron la busqueda de una adolescente desaparecida en jujuy
Urgente.

Activaron la búsqueda de una adolescente desaparecida en Jujuy

SAME: más de un millón de asistencias desde su creación

image - 2026-05-28T115835.533
Pablo Jure- SAME 107 Jujuy

Pablo Jure- SAME 107 Jujuy

Durante la celebración, Jure recordó que el SAME se convirtió en un referente provincial y nacional por la diversidad de servicios que brinda, que incluyen emergencias, urgencias, traslados, capacitación, salud mental, internación domiciliaria, gestión de camas, cobertura sanitaria y operativos de ablación y trasplante.

Además, destacó el crecimiento de la institución desde su creación en 2003. En ese período, el organismo pasó de contar con 6 ambulancias a tener 70 unidades operativas y de 50 trabajadores a una planta de 900 empleados.

"Hoy podemos decir que tenemos 1.380.000 asistencias realizadas y muchísimas vidas salvadas, acompañadas y curadas", señaló. "Hoy podemos decir que tenemos 1.380.000 asistencias realizadas y muchísimas vidas salvadas, acompañadas y curadas", señaló.

El director del SAME también puso el foco en las inversiones tecnológicas que se están implementando en el interior de la provincia para mejorar el acceso a la atención médica.

Según explicó, se incorporan equipos de telemedicina que permiten brindar asistencia en zonas donde no hay médicos permanentes. Estos dispositivos funcionan mediante conectividad satelital Starlink, facilitando la comunicación y el acompañamiento profesional a distancia.

"Estamos haciendo grandes inversiones en tecnología en el interior. Esto nos permite tener una accesibilidad lo antes posible en lugares donde antes era muy difícil llegar", afirmó.

WhatsApp Image 2026-05-28 at 11.02.15
El SAME celebra un nuevo aniversario.

El SAME celebra un nuevo aniversario.

Asistencias del SAME: un sistema en constante crecimiento

Desde el SAME destacaron que el objetivo es continuar fortaleciendo la red de atención sanitaria en todo el territorio provincial, incorporando nuevas herramientas tecnológicas y ampliando la cobertura para garantizar respuestas rápidas ante emergencias y situaciones de salud complejas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Mirtha Legrand se emocionó al recordar la inauguración del Obelisco

Activaron la búsqueda de una adolescente desaparecida en Jujuy

Desde el 1 de junio aumentan los pasajes interjurisdiccionales en Jujuy: los nuevos precios

FNE 2026: Canal 4 transmitirá en vivo la elección del Colegio Los Lapachos

San Pedro de Jujuy: un auto chocó a una moto en la Nueva Ciudad

Lo que se lee ahora
tra vez un auto circulaba en contramano por ruta 66
Jujuy.

Otra vez un auto circulaba en contramano por ruta 66: es el segundo en una semana

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Accidente en Ruta 66. video
Jujuy.

Ruta 66: atropelló a un motociclista, lo mató y se fugó

tra vez un auto circulaba en contramano por ruta 66
Jujuy.

Otra vez un auto circulaba en contramano por ruta 66: es el segundo en una semana

Activaron la búsqueda de una adolescente desaparecida en Jujuy
Urgente.

Activaron la búsqueda de una adolescente desaparecida en Jujuy

River Plate vs Blooming de Bolivia
Deportes.

River Plate le ganó a Blooming y clasificó a los octavos de la Copa Sudamericana

Precios en Jujuy: el frío hizo subir frutas y verduras delicadas   (Foto ilustrativa) video
Jujuy.

Frutas y verduras más caras en Jujuy: qué productos subieron por el frío

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel