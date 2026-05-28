Aniversario del SAME: más de 1,3 millones de asistencias

En el marco de un nuevo aniversario del SAME 107 , el director del organismo, Pablo Jure , destacó el crecimiento sostenido del sistema de emergencias en Jujuy y remarcó las inversiones en tecnología que se realizan para fortalecer la atención, especialmente en el interior de la provincia.

Durante la celebración, Jure recordó que el SAME se convirtió en un referente provincial y nacional por la diversidad de servicios que brinda, que incluyen emergencias, urgencias, traslados, capacitación, salud mental, internación domiciliaria, gestión de camas, cobertura sanitaria y operativos de ablación y trasplante.

Además, destacó el crecimiento de la institución desde su creación en 2003. En ese período, el organismo pasó de contar con 6 ambulancias a tener 70 unidades operativas y de 50 trabajadores a una planta de 900 empleados.

"Hoy podemos decir que tenemos 1.380.000 asistencias realizadas y muchísimas vidas salvadas, acompañadas y curadas", señaló. "Hoy podemos decir que tenemos 1.380.000 asistencias realizadas y muchísimas vidas salvadas, acompañadas y curadas", señaló.

El director del SAME también puso el foco en las inversiones tecnológicas que se están implementando en el interior de la provincia para mejorar el acceso a la atención médica.

Según explicó, se incorporan equipos de telemedicina que permiten brindar asistencia en zonas donde no hay médicos permanentes. Estos dispositivos funcionan mediante conectividad satelital Starlink, facilitando la comunicación y el acompañamiento profesional a distancia.

"Estamos haciendo grandes inversiones en tecnología en el interior. Esto nos permite tener una accesibilidad lo antes posible en lugares donde antes era muy difícil llegar", afirmó.

WhatsApp Image 2026-05-28 at 11.02.15 El SAME celebra un nuevo aniversario.

Asistencias del SAME: un sistema en constante crecimiento

Desde el SAME destacaron que el objetivo es continuar fortaleciendo la red de atención sanitaria en todo el territorio provincial, incorporando nuevas herramientas tecnológicas y ampliando la cobertura para garantizar respuestas rápidas ante emergencias y situaciones de salud complejas.