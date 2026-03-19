Carolina Moisés fue ratificada al frente de la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión del Senado

Carolina Moisés.

La senadora nacional peronista por Jujuy, Carolina Moisés (Convicción Federal) fue ratificada por un nuevo período como presidenta de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado de la Nación, consolidando su rol en uno de los espacios clave para la defensa de los derechos informativos en la Argentina.

Durante su intervención, Moisés agradeció el acompañamiento de sus pares y destacó el trabajo sostenido que la comisión desarrolló el año pasado, en el que la defensa de la libertad de expresión ocupó un lugar central en la agenda parlamentaria.

“Recibimos a todos los sectores: sindicatos, organizaciones periodísticas en sus distintas expresiones, representantes de la televisión, la radio y del sistema nacional de medios públicos”, remarcó la senadora, poniendo en valor el diálogo político que promueve y el carácter abierto y plural del ámbito que conduce.

En esa línea, subrayó que el principal desafío de la comisión es “atender las demandas y los temas que puedan afectar los derechos de los periodistas, los medios y la libertad de expresión”, al tiempo que impulsar una agenda legislativa activa con proyectos orientados a fortalecer el sistema comunicacional argentino.

Moisés también ratificó el compromiso de trabajo articulado con todos los miembros de la comisión, poniendo a disposición el equipo técnico para el análisis de expedientes, antecedentes e investigaciones que contribuyan a enriquecer el debate parlamentario. Finalmente, informó que las reuniones ordinarias se realizarán los miércoles a las 11 horas, con flexibilidad para adaptarse a la dinámica legislativa. Con esta nueva designación, la senadora reafirma su compromiso con una agenda estratégica que garantice la pluralidad de voces, el fortalecimiento de los medios y la plena vigencia de la libertad de expresión en la Argentina.

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