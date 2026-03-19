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19 de marzo de 2026 - 16:22
País.

Carolina Moisés fue ratificada al frente de la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión del Senado

El principal desafío es “atender las demandas y los temas que puedan afectar los derechos de los periodistas, los medios y la libertad de expresión”, dijo.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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Durante su intervención, Moisés agradeció el acompañamiento de sus pares y destacó el trabajo sostenido que la comisión desarrolló el año pasado, en el que la defensa de la libertad de expresión ocupó un lugar central en la agenda parlamentaria.

“Recibimos a todos los sectores: sindicatos, organizaciones periodísticas en sus distintas expresiones, representantes de la televisión, la radio y del sistema nacional de medios públicos”, remarcó la senadora, poniendo en valor el diálogo político que promueve y el carácter abierto y plural del ámbito que conduce.

En esa línea, subrayó que el principal desafío de la comisión es “atender las demandas y los temas que puedan afectar los derechos de los periodistas, los medios y la libertad de expresión”, al tiempo que impulsar una agenda legislativa activa con proyectos orientados a fortalecer el sistema comunicacional argentino.

Moisés también ratificó el compromiso de trabajo articulado con todos los miembros de la comisión, poniendo a disposición el equipo técnico para el análisis de expedientes, antecedentes e investigaciones que contribuyan a enriquecer el debate parlamentario.

Finalmente, informó que las reuniones ordinarias se realizarán los miércoles a las 11 horas, con flexibilidad para adaptarse a la dinámica legislativa.

Con esta nueva designación, la senadora reafirma su compromiso con una agenda estratégica que garantice la pluralidad de voces, el fortalecimiento de los medios y la plena vigencia de la libertad de expresión en la Argentina.

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