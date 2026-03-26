La Unión
Industrial de Jujuy recibió a la senadora Carolina Moisés
La Unión Industrial de Jujuy (UIJ) recibió a la senadora nacional Carolina Moisés, con el objetivo de abordar en la reciente reunión de trabajo, los múltiples desafíos y las necesidades actuales del sector productivo jujeño.
Durante el encuentro, las autoridades de la cámara y la legisladora intercambiaron perspectivas sobre la realidad que atraviesan las distintas ramas de la producción local, con varios ejes centrales en el marco del debate.
Por ejemplo, en el caso de generación de empleo, el compromiso mutuo de trabajar en propuestas concretas que fomenten la creación de puestos de trabajo en el sector privado.
Sobre el tema de alivio fiscal, se trabajó en la importancia de avanzar en medidas que permitan disminuir la presión impositiva sobre las industrias. Sobre el tema infraestructura, se habló sobre la planificación y ejecución de obras clave para potenciar la logística y la capacidad productiva de la provincia.
Las conclusiones de la Unión Industrial de Jujuy y Carolina Moisés
Carolina Moisés manifestó su interés en conformar una agenda transversal que trascienda los sectores individuales, con el objetivo de configurar una hoja de ruta sobre los temas que verdaderamente interesan a la región y a los actores productivos. Esta visión busca unificar esfuerzos legislativos para potenciar el desarrollo económico de Jujuy en el mapa nacional.