La Unión Industrial de Jujuy (UIJ) recibió a la senadora nacional Carolina Moisés , con el objetivo de abordar en la reciente reunión de trabajo, los múltiples desafíos y las necesidades actuales del sector productivo jujeño.

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Durante el encuentro, las autoridades de la cámara y la legisladora intercambiaron perspectivas sobre la realidad que atraviesan las distintas ramas de la producción local, con varios ejes centrales en el marco del debate.

Por ejemplo, en el caso de generación de empleo , el compromiso mutuo de trabajar en propuestas concretas que fomenten la creación de puestos de trabajo en el sector privado.

La Unión Industrial de Jujuy recibió a la senadora Carolina Moisés La Unión Industrial de Jujuy recibió a la senadora Carolina Moisés

Sobre el tema de alivio fiscal, se trabajó en la importancia de avanzar en medidas que permitan disminuir la presión impositiva sobre las industrias. Sobre el tema infraestructura, se habló sobre la planificación y ejecución de obras clave para potenciar la logística y la capacidad productiva de la provincia.

Las conclusiones de la Unión Industrial de Jujuy y Carolina Moisés

Carolina Moisés manifestó su interés en conformar una agenda transversal que trascienda los sectores individuales, con el objetivo de configurar una hoja de ruta sobre los temas que verdaderamente interesan a la región y a los actores productivos. Esta visión busca unificar esfuerzos legislativos para potenciar el desarrollo económico de Jujuy en el mapa nacional.

Desde la Unión Industrial de Jujuy valoraron positivamente la visita de la senadora, subrayando que este tipo de intercambios contribuye a consolidar espacios de diálogo con todos los actores políticos y sociales vinculados a la actividad industrial, fundamentales para el desarrollo económico de la región.