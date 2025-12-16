Federico Gatti: "En Jujuy tenemos un potencial enorme"

La Unión Industrial de Jujuy despidió el 2025 con un brindis. El presidente, Federico Gatti trazó un balance y dijo que el desafío es la “ creación de empleo genuino en las economías regionales , que son las que fueron más afectadas por la nueva adecuación de la economía nacional”

Agregó que en el 2025 “ hay sectores que realmente pudieron recuperarse , sectores mineros, sectores energéticos, pero los sectores vinculados a la construcción, al consumo masivo, realmente les cuesta recuperarse, tuvieron incrementos de costos muy por encima de lo que son los precios de venta”.

Dijo que fue un año para el empleo genio “complicado. Las empresas hicieron un esfuerzo muy grande por poder mantener al personal capacitado y sobre todo motivado para poder afrontar estos periodos”, destacó.

El proyecto de Ley Laboral

Gatti dijo que “creemos que las leyes que se están tratando en el Congreso Nacional van a generar un clima de previsibilidad que va a permitir mejorar el 2026”, y destacó que “crear políticas puntuales para desarrollar el empleo en el norte, desarrollar las economías y que podamos desde el interior del país competir con las mismas herramientas que tienen en el centro del país y sobre todo poder competir en igualdad de condiciones”.

“Hoy estamos compitiendo en desigualdad de condiciones con el resto del mundo porque tenemos todavía una muy pesada mochila en cuanto a temas impositivos, temas de construcciones laborales”, y dijo que los cambios que se proyectan “van a marcar el rumbo de la Argentina para los próximos años”.

“Creemos que tienen que salir las leyes favorables, más allá de que se discuta un artículo y que se revean temas puntuales. Creemos que el rumbo de las tres leyes que se están presentando son las que necesita la Argentina para poder estabilizar un poco el tema del crecimiento y tener mejores herramientas para competir con el resto del país”.

Sobre lo que sucede en Jujuy con la producción, Gatti aseveró que “nosotros producimos lo que el mundo hoy demanda, que son alimentos de calidad y sostenibles, energía limpia, productos tecnológicos de economía y conocimiento hechos por jujeños y que se exportan”.

Destacó que en Jujuy “tenemos un potencial enorme, este año fue algo importante, realizamos los ciclos de producción en foco, donde hablamos de varios sectores de la economía y todos mostraron la situación actual y el potencial que tiene”.

“Tenemos un potencial enorme, tenemos sobre todo una mano de obra muy capacitada, el jujeño es muy emprendedor, es muy capacitado, lo vemos cuando están las jornadas de Endeavor”, indicó. “Hay que darle la previsibilidad para que los empresarios puedan invertir, puedan tener un horizonte distinto”

Federico Gatti y el futuro

“Creemos que el 2026 va a ser mejor que el 2025” dijo y marcó que las pymes son claves. “Son muchas las que han soportado mucho los vaivenes nacionales y que realmente tienen esa voluntad de invertir, de generar productos de calidad y de salir a enfrentar al mundo”.

“Le pedimos siempre al gobierno previsibilidad, reglas claras, que un juicio laboral no vaya en contra ni del trabajador ni que tenga que cerrar la empresa. Creo que las reglas claras son muy importantes”, y reiteró que “tenemos gente capacitada, producimos lo que el mundo demanda, somos una provincia que limita con más países que con otras provincias de Argentina, con lo cual tenemos una posición estratégica importante con el corredor bioceánico. Tenemos mucho para hacer”, subrayó.