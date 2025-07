Juicios laborales: alertaron por el riesgo de quiebra de las Pymes

Uno es la adhesión de la Legislatura de cada provincia y la i mplementación de convenios entre el Poder Ejecutivo con la Superintendencia de Riesgo de Trabajo de la Nación. “En Jujuy en diciembre del 2017, la Legislatura se adhirió, pero hasta el día de hoy no se logró la implementación de esa adhesión en términos reales” .

“La industria del juicio es muy fuerte y con mucha incidencia en los costos de las ART“, agregó Barni, que dijo que comparada con Salta la incidencia de siniestralidad, la cantidad de siniestro por cada mil trabajadores es muy parecida a Jujuy.

“Salta es un poquito mayor que en Jujuy, 52 contra 46, y la judicialización de este mismo número en Salta son 3 juicios por cada 10.000 trabajadores asegurados en un cierto periodo de tiempo, mientras que en Jujuy son 114 juicios, 38 veces más. Es una locura”, lamentó.

Explicó que en Salta los peritos médicos son miembros del cuerpo médico forense de la provincia. “El perito médico es el ayudante del juez para determinar cuál es el nivel de incapacidad de un trabajador supuestamente accidentado, es un empleado del sistema judicial. Lo que plantea la modificación es que sea empleado de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo y sus honorarios no dependan del resultado final del juicio”.

Los cambios que buscan en la Ley para los juicios laborales

Destacó que la reforma que planteó Macri es que previo a un juicio laboral tiene que estar el reclamo administrativo en la comisión médica que depende de la Superintendencia. “Dentro de Jujuy en el esquema previsto, es que haya ahora una sola comisión médica que dependa de la Superintendencia”.

Destacó que el esquema planteado es que haya seis comisiones zonales distribuidas por toda la provincia “para descentralizar y que el trabajador no tenga tanta dificultad para acceder a la sede administrativa”, subrayó Barni.

“Entonces el médico que es de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo le determina una incapacidad, y si tiene incapacidad notifica a la ART que tiene 15 días para poner a disposición la indemnización. Mientras que en un juicio laboral lleva mínimo cuatro o cinco años”, marcó.

Indicó que en Argentina más del 85% de los juicios surgen de casos que en sede administrativa no tienen incapacidad. “La industria del juicio es realmente una cuestión muy dura”, dijo y agregó que “la ART tiene un contrato con el empleador, pero si por cualquier motivo la ART no cumple, termina respondiendo el empleador”.

“Un juicio laboral puede significar la desaparición de la pyme”

“En muchos casos en pymes o micropymes, un juicio laboral de una significatividad importante puede significar la desaparición de la pyme”, alertó. “Si yo tengo que decidir dónde ubicarme, me ubico en Salta porque tengo menos siniestralidad, entre un 13 y un 30% de acuerdo a las actividades”.

Indicó que esperan la firma de los convenios entre el Poder Ejecutivo con la Superintendencia del Riesgo de Trabajo por las comisiones médicas, y que en el Código Procesal o la Corte Suprema de Justicia de Jujuy determine que los peritos médicos laborales se formen con los cuerpos médicos forenses.

Explicó que del 100% de los tabacaleros de Jujuy y de los tabacaleros de Salta, en esa provincia en 12 años “tuvimos 25 juicios del conjunto de los productores tabacaleros. En Jujuy tenemos más de 380 juicios en estos mismos 12 años. Tenemos casi 15 veces más judicialización en Jujuy que en Salta”, subrayó.

“Nosotros creíamos que era una barbaridad. Viendo los números del conjunto de Salta contra el conjunto de Jujuy por todas las actividades, nuestra postura es menos grave que el conjunto. Yo veía el informe y en Salta se registran 79 litigios y en Jujuy, 835 juicios”, dijo Barni.

Salta con menos juicios que en Jujuy

Marcó que “Salta tiene más incidentes, pero tienen menos juicios, 38 veces menos juicios, es una locura”, puntualizó y dijo que el sistema “da muy buena prestación, atiende a la víctima, le damos asistencia médico-farmacéutica, le damos temas de recuperación, de rehabilitación, está todo establecido”.

Marcó que hacen seguridad e higiene con los empleadores y asesoramiento por el tema de seguridad, y reintegran los salarios caídos, pero en el tema de judicialización “no se ha resuelto el problema. Cuando salió la Ley del Riesgo de Trabajo, vino a tratar de cambiar porque el anterior sistema de accidentes de trabajo también tenía una cantidad de juicios enormes y muchísimas compañías cayeron, terminaron liquidadas por la enorme cantidad de juicios laborales que había. Casi 30 años después vemos que volvemos a la misma historia”.

“Si el abogado del trabajador hizo la demanda contra el empleador y contra la ART y a los 4 o 5 años la ART desaparece, termina pagando el empleador. Si en el juicio lo hizo solo contra la ART, hay un fondo de garantía que supuestamente va a cubrir, pero ese fondo de garantía va a alcanzar en tanto y en cuanto la cantidad de empresas que caigan sean pocas”, dijo Barni.

“El actual gobierno está en tratativas con la Superintendencia del Riesgo de Trabajo para acelerar y poner en práctica esto. Esperamos que pronto se implemente. Y el tema del Cuerpo Médico Forense, dependerá de un tema ya más de decisión política y de la Suprema Corte de la provincia de implementarlo, pero nos prometieron que va a salir pronto”.

“El 50% de las pymes en Argentina tienen litigios laborales”

Edgar González de Prada, gerente general de la Cámara de Servicios Mineros (CACEMI), entidad que agrupa a más de 70 empresas, destacó que la Comisión de Economías Regionales, Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Congreso, hizo un informe denominado ´Impacto de la industria del juicio´.

“Se determinó que alrededor del 50% de las pymes en Argentina tienen litigios laborales. O sea que por cada dos empleados que en una pyme deja de trabajar, uno termina en juicio. Esto afecta especialmente a las micro y pequeñas empresas que a las grandes empresas, que tienen otra capacidad de negociación y que tienen otra dinámica, tienen estudios jurídicos que están entrenados y que pueden manejar estos temas mejor. Esto afecta directamente la supervivencia y el funcionamiento de una pequeña empresa”, dijo.

“Para una pequeña empresa que tiene por lo general un contrato por un tiempo determinado, que al terminar el contrato tengas que despedirlo y de esas personas la mitad te inicia un juicio, es prácticamente someterla a la desaparición”, destacó González de Prada.

“Una pequeña o mediana empresa no puede atender esa demanda y tampoco lo puede costear. Y si además comparamos con la situación distinta que tienen en Salta, las pymes de Jujuy juegan en inferiores condiciones con respecto a las de Salta”.

El costo para las ART

“Cuando uno hace un análisis de costo real, un ingenio azucarero que está en Jujuy y que tiene una cantidad de juicios de acuerdo a los mil empleados, tiene un determinado costo desde el punto de vista de ART, mientras otro ingenio que está en Salta, que tiene 20 veces menos juicio, va a tener menos costo”, aclaró.

“La cantidad de casos que llegan a ser judicializados es un problema”, dijo González de Prada. “Debería haber instancias anteriores en las cuales uno pueda resolver los temas y no llegar a la litigiosidad”, pero afirmó que de lo que llega al litigio, “hay dos factores que afectan a las pymes: lo que tarda en llegar a una sentencia, que hace que crezca exponencialmente el monto reclamado; y la falta de uniformidad en los criterios para determinar la actualización de los montos”.

“En el transcurso del juicio en sí, cuando se llega a una sentencia, ya le metieron adentro todo, es decir, lo que originalmente posiblemente era negociar posiblemente un mes más, se podría haber cerrado en instancia administrativa una negociación”.

Destacó que “después de cinco años, cuando se llega a sentencia, no solo se le sume eso, sino todas las actualizaciones de convenios colectivos y todas las sumas no remunerativas, que van engrosando el monto para llegar a cifras que independientemente de que son ridículas, te voltea la pyme. No hay una pyme que pueda soportar eso”, lamentó.

“Incluso sin llegar a sentencia, suponiendo que vos llegues a una negociación en la mitad del juicio, porque estás harto de litigar y tenés un abogado que te protege de buena fe que te dice negociemos, lo convence al empresario y vas a una negociación, también pierde el empresario, porque por más que termine partiendo por la mitad la diferencia de la expectativa, seguramente el empresario se va a hacer cargo de los honorarios de las dos partes, que no es poco”, dijo González de Prada.

Sobre la actualización de los montos, dijo que la Suprema Corte ya ha emitido varias recomendaciones a los Tribunales de Trabajo, “por lo menos para que vayan unificando los criterios de actualización. En la provincia ya existiría una unidad de criterio para determinar siempre de la misma manera las actualizaciones. No sé si es IPC más un porcentaje, pero por lo menos hay unidad de criterios”, indicó.

Destacaron que el promedio de incapacidad es del 14.1% a nivel nacional y en Jujuy un 24%, o sea, 10 puntos arriba de la media nacional, solamente tiene por encima a provincias como La Rioja, Catamarca, Formosa, San Luis y Santa Cruz.

“En la medida de que vos no te fundes en criterios técnicos comprobables para determinar un grado de incapacidad, si vos lo vas a manejar políticamente, o no va a haber constataciones o no va a haber los mecanismos de control, seguramente que los índices van a ser mucho mayores”, subrayó.

Marcaron que los riesgos laborales dependen de la actividad. “Una minera que está en socavón sería una de las actividades más riesgosas, o un torrista de una antena que sube a hacer mantenimiento de torre de telefonía. Son los niveles más altos, entre un 8 o 9%”.

“El 0,5 es una tarea evidentemente administrativa”, dijo González de Prada y destacó que las ART cubren los accidentes que se pueden producir cuando el trabajador sale de su casa al trabajo y desde que sale de trabajo a su casa.