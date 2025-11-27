jueves 27 de noviembre de 2025

27 de noviembre de 2025 - 19:55
Producción.

Presentaron el primer informe de Indicadores Industriales de Jujuy

La UNJU y la Unión Industrial de Jujuy presentaron el primer informe que releva empleo, salarios y actividad empresarial de los sectores industrial y minero.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Primer informe de Indicadores Industriales

Primer informe de Indicadores Industriales

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJU) y la Unión Industrial de Jujuy (UIJ) presentaron el Primer Informe de Indicadores Industriales de la provincia, un documento que analiza la evolución del empleo, los salarios y la actividad empresarial entre 2015 y 2024, con foco en los sectores industrial y minero.

El encuentro contó con la presencia del vicedecano de la facultad, Alejo Miguel Cornell, y el presidente de la UIJ, Federico Gatti, quien destacó la importancia de este trabajo conjunto entre el sector académico y el productivo.

Un primer diagnóstico del empleo industrial y minero

Durante la presentación, Gatti explicó que este primer informe —denominado Informe de Situación— permite dimensionar el peso del sector industrial y minero en la provincia:

“Estamos relevando el peso que tiene el sector industrial y el sector minero en Jujuy. Han medido el empleo desde 2015 hasta 2024, cómo fue creciendo y cómo se compara a nivel nacional”. Según detalló, el estudio recopila información brindada por empresas jujeñas y muestra la evolución del empleo, los niveles salariales y la participación por género, incluyendo el incremento de la presencia femenina en minería y en la industria.

Próximos informes y construcción del indicador industrial

Gatti anticipó que este trabajo continuará con la publicación de nuevos reportes:

  • A mediados de diciembre: informe sobre el peso de las exportaciones industriales y mineras de Jujuy.

  • A fines de diciembre: lanzamiento del primer Indicador Industrial y Minero de la provincia, elaborado con datos proporcionados por las empresas.

image
Primer informe de Indicadores Industriales.

Primer informe de Indicadores Industriales.

“Queremos saber cuánto se invierte en la provincia, cuánto empleo directo se genera y cuántos impuestos se pagan a nivel nacional, provincial y municipal”, explicó. El dirigente agradeció a las empresas que ya aportaron datos y llamó a que más compañías se sumen al relevamiento para ampliar la representatividad del indicador.

Participación de mujeres y nivel educativo de la fuerza laboral

El informe también estudia la composición del empleo por género y formación académica: “En minería el dato pasó de 0 a 30 mujeres, es importante. En la industria, de unos 10 mil empleados, unas 1.500 son mujeres”, señaló Gatti, quien adelantó que en futuros relevamientos se analizarán también diferencias salariales e incorporación según nivel educativo.

El año de las empresas y perspectivas hacia 2026

Gatti reconoció que el 2024 fue un año complejo para varios sectores productivos: “Hay empresas que todavía no lograron recuperarse, algunas tuvieron que cerrar momentáneamente sus operaciones. Fue un año desafiante por el aumento de costos y la caída del consumo”.

Sin embargo, expresó que se observa cierta estabilidad macroeconómica que podría favorecer la toma de decisiones a futuro, en especial si avanzan reformas impositivas y laborales.

Los informes serán de acceso público para empresas, instituciones, medios, organismos estatales y universidades: “Estos datos permiten tomar decisiones basadas en información real. Van a servir para presentar proyectos al sector público y para el debate académico”, afirmó.

