Habilitaron un nuevo punto para casamientos en Jujuy: dónde queda y requisitos

Tras la firma de convenio en Casa Macedonio Graz se llevó adelante un desfile de modas con propuestas de diseñadoras con vestidos para bodas.

La Casa Macedonio Graz será incorporada como nuevo espacio para la realización de ceremonias de matrimonio civil en San Salvador de Jujuy . La medida surge a partir de un convenio firmado entre los organismo competentes que permitirá utilizar el edificio como destino de bodas.

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El anuncio implica un nuevo uso para uno de los espacios culturales más reconocidos de la capital jujeña, que pasará a sumar este tipo de ceremonias sin dejar de lado su perfil patrimonial y cultural. Según se informó oficialmente, la iniciativa apunta a ampliar la oferta de lugares habilitados para casamientos y a brindar una alternativa con valor histórico y arquitectónico.

El acuerdo fue presentado por autoridades provinciales y establece que el edificio podrá utilizarse para bodas civiles, en el marco de una articulación entre ambas áreas del Estado. La Casa Macedonio Graz, ubicada en pleno centro de la ciudad, Calle La Madrid esquina General Güemes, se integrará así al esquema de espacios donde las parejas podrán celebrar su unión formal.

Un convenio permitirá que parejas puedan casarse en la Casa Macedonio Graz, uno de los edificios culturales más emblemáticos de la capital.

La medida se enmarca en la política de sumar escenarios alternativos para las ceremonias, siguiendo una tendencia que ya se aplica en otros puntos del país con edificios de valor patrimonial o turístico. En este caso, el objetivo es combinar el funcionamiento institucional con un espacio emblemático para la ciudad.

Este espacios e sumará al ya existente que se inauguró a inicios de febrero con el mirador del dique Los Alisos. De esta manera se creó un espacio para dar el “sí, quiero” con una vista impactante en un entorno natural.

Novias Tras la firma de convenio en Casa Macedonio Graz se llevó adelante un desfile de modas con propuestas de diseñadoras con vestidos para bodas.

Cuándo comenzará a funcionar como destino de bodas

La habilitación no será inmediata para el público en general, sino que primero deberá completarse la instrumentación del nuevo esquema entre Cultura y Registro Civil.

En cuanto a las fechas, se espera que a partir del miércoles 25 de marzo, las parejas interesadas puedan realizar consultas y solicitar la ceremonia, cumpliendo con los requisitos establecidos por el Registro Civil.

Un nuevo uso para un edificio emblemático

La Casa Macedonio Graz es uno de los edificios de mayor referencia cultural en la capital jujeña y su incorporación como sede de bodas abre una nueva etapa para el espacio. El convenio no modifica su identidad como centro cultural, pero suma una función vinculada a celebraciones civiles en un entorno patrimonial.

La propuesta busca aprovechar el valor simbólico y arquitectónico del inmueble, al tiempo que amplía las opciones disponibles para las parejas que quieran casarse en un lugar distinto a las dependencias tradicionales.