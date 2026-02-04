Habilitarán un espacio al aire libre en el dique Los Alisos para casarse

El Registro Civil pondrá en funcionamiento una nueva sala de matrimonios al aire libre en el dique Los Alisos , un espacio especialmente acondicionado para realizar ceremonias civiles en un entorno natural y con vista a uno de los paisajes más elegidos de Jujuy.

Salud. El Instituto de Seguros de Jujuy reforzó la atención en clínicas con auditores que acompañan a los afiliados

Historia. El jujeño que superó 3 veces el cáncer: "El cuerpo te habla, no hay que dejar pasar nada y estar atentos"

El anuncio fue realizado por el director del organismo, Octavio Rivas, quien confirmó que la inauguración se realizará el próximo martes en horario matutino . La iniciativa apunta a ampliar las opciones para las parejas que desean casarse fuera de los edificios tradicionales, sin costos adicionales más allá de la tasa correspondiente al servicio de matrimonio móvil.

El nuevo espacio permitirá que parejas de localidades cercanas como Los Alisos y Alto Comedero, así como visitantes de otras provincias, puedan elegir un entorno natural para un momento significativo.

Registro civil Jujuy .jpg Registro Civil de Jujuy.

“Este espacio brinda la posibilidad de casarse en uno de los paisajes más lindos de la provincia, con un marco ideal para una celebración tan especial”, expresó Rivas. Además, destacó que la propuesta refuerza el perfil turístico de Jujuy, ya que cada vez más personas optan por escenarios naturales para ceremonias y producciones fotográficas.

Más servicios y modernización del Registro Civil

En el marco del anuncio, el director del Registro Civil realizó un balance de la gestión durante enero, un mes de alta demanda por los trámites vinculados a viajes familiares. En ese período se otorgaron más de 5.000 permisos de viaje sin registrarse inconvenientes en los controles.

También resaltó el funcionamiento del sistema de partidas digitales, que permite solicitar actas de nacimiento de manera online y recibirlas por correo electrónico en un plazo estimado de una a dos horas. Esta modalidad facilita trámites escolares, viajes y gestiones administrativas, evitando filas y traslados innecesarios. La tasa del servicio se mantiene en $4.000 y permite imprimir la documentación cuantas veces sea necesario durante tres meses con un solo pago.