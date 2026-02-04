miércoles 04 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
4 de febrero de 2026 - 15:48
Registro Civil.

Habilitarán un espacio al aire libre en el dique Los Alisos para casarse

Desde el próximo martes, la población podrá acceder a este nuevo escenario para celebrar matrimonios en contacto con la naturaleza.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Casamientos en el dique Los Alisos.

Casamientos en el dique Los Alisos.

Lee además
Octavio Pasini Bonfanti, el jujeño que superó tres veces en cáncer.
Historia.

El jujeño que superó 3 veces el cáncer: "El cuerpo te habla, no hay que dejar pasar nada y estar atentos"
Instituto de Seguros de Jujuy.
Salud.

El Instituto de Seguros de Jujuy reforzó la atención en clínicas con auditores que acompañan a los afiliados

El anuncio fue realizado por el director del organismo, Octavio Rivas, quien confirmó que la inauguración se realizará el próximo martes en horario matutino. La iniciativa apunta a ampliar las opciones para las parejas que desean casarse fuera de los edificios tradicionales, sin costos adicionales más allá de la tasa correspondiente al servicio de matrimonio móvil.

Un escenario natural para celebrar el matrimonio

El nuevo espacio permitirá que parejas de localidades cercanas como Los Alisos y Alto Comedero, así como visitantes de otras provincias, puedan elegir un entorno natural para un momento significativo.

Registro civil Jujuy .jpg
Registro Civil de Jujuy.

Registro Civil de Jujuy.

“Este espacio brinda la posibilidad de casarse en uno de los paisajes más lindos de la provincia, con un marco ideal para una celebración tan especial”, expresó Rivas. Además, destacó que la propuesta refuerza el perfil turístico de Jujuy, ya que cada vez más personas optan por escenarios naturales para ceremonias y producciones fotográficas.

Más servicios y modernización del Registro Civil

En el marco del anuncio, el director del Registro Civil realizó un balance de la gestión durante enero, un mes de alta demanda por los trámites vinculados a viajes familiares. En ese período se otorgaron más de 5.000 permisos de viaje sin registrarse inconvenientes en los controles.

También resaltó el funcionamiento del sistema de partidas digitales, que permite solicitar actas de nacimiento de manera online y recibirlas por correo electrónico en un plazo estimado de una a dos horas. Esta modalidad facilita trámites escolares, viajes y gestiones administrativas, evitando filas y traslados innecesarios. La tasa del servicio se mantiene en $4.000 y permite imprimir la documentación cuantas veces sea necesario durante tres meses con un solo pago.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El jujeño que superó 3 veces el cáncer: "El cuerpo te habla, no hay que dejar pasar nada y estar atentos"

El Instituto de Seguros de Jujuy reforzó la atención en clínicas con auditores que acompañan a los afiliados

Nuevo DNI y pasaporte: desde cuándo se implementa el formato en Jujuy

En Jujuy, crece la consulta por bajar de peso y alertan sobre tratamientos sin control

El 13 de febrero cierra la preinscripción a carreras de Nivel Superior en los IES de Jujuy

Lo que se lee ahora
Juicio por el femicidio de Tamara Fierro. video
Jujuy.

Comenzó el juicio oral por el femicidio de Tamara Fierro

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

David María Carrillo se jubiló luego de 20 años en el Poder Judicial, un hito para la inclusión en Jujuy video
Trabajo.

Se jubiló David María Carrillo en el Poder Judicial, un hito para la inclusión en Jujuy

Imagen ilustrativa.
Ahora.

Cierran el Paso de Jama por tormentas eléctricas este miércoles: desde qué hora

Terrible vuelco de un auto en la curva de la muerte: el conductor se salvó de milagro video
Accidente.

Terrible vuelco de un auto en la "curva de la muerte": el conductor se salvó de milagro

Tamara Fierro. video
Justicia.

Hoy comienza el juicio por el femicidio de Tamara Fierro

La Ley de Discapacidad entró en vigencia: cuales son los principales cambios
Nueva reglamentación.

La Ley de Discapacidad entró en vigencia: cuales son los principales cambios

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel