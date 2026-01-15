Desde hoy aumentaron los valores de los trámites del Registro Civil de Jujuy

A partir de este jueves 15 de enero entraron en vigencia los nuevos valores correspondientes al período 2026 para diversos trámites que se realizan en el Registro Civil de Jujuy. La actualización alcanza servicios como matrimonios, uniones convivenciales, expedición de actas, autorizaciones de viaje y otros trámites administrativos.
Entre los cambios más relevantes, el valor de las actas —partidas de nacimiento, defunción y matrimonio— pasará de $3.500 a $4.000, tarifa que se mantendrá vigente durante todo el año 2026.
Por otra parte, el costo del matrimonio en oficina móvil, que contempla celebraciones fuera de las sedes habituales, también tendrá una actualización: pasará de $60.000 a $70.000.
