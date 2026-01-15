jueves 15 de enero de 2026

15 de enero de 2026 - 13:24
Actualización.

Desde hoy aumentaron los valores de los trámites del Registro Civil de Jujuy

A partir de este 15 de enero rige el nuevo aumento en los valores de los distintos trámites que llevan a cabo en el Registro Civil de Jujuy.

Por  Gabriela Bernasconi
Trámites en el Registro Civil - Foto alusiva

A partir de este jueves 15 de enero entraron en vigencia los nuevos valores correspondientes al período 2026 para diversos trámites que se realizan en el Registro Civil de Jujuy. La actualización alcanza servicios como matrimonios, uniones convivenciales, expedición de actas, autorizaciones de viaje y otros trámites administrativos.

Entre los cambios más relevantes, el valor de las actas —partidas de nacimiento, defunción y matrimonio— pasará de $3.500 a $4.000, tarifa que se mantendrá vigente durante todo el año 2026.

Por otra parte, el costo del matrimonio en oficina móvil, que contempla celebraciones fuera de las sedes habituales, también tendrá una actualización: pasará de $60.000 a $70.000.

registro civil movil

Valores vigentes de trámites en el Registro Civil de Jujuy – Período 2026

  • Actas / Partidas: $4.000
  • Adición de apellido: $5.000
  • Matrimonio en oficina: $28.000
  • Matrimonio en oficina móvil: $70.000
  • Unión / Cese convivencial: $21.000
  • Autorización de viaje particular: $11.000
  • Autorización de viaje institucional: $8.000 (por cada menor)
  • Rectificación de actas: $7.000
  • Inscripción extraña jurisdicción: $16.000
  • Pedidos de informes: $6.000
  • Formularios: $1.000
  • Inscripción de convención matrimonial: $25.000

Una por una, la ubicación de las oficinas del Registro Civil en Jujuy

En San Salvador de Jujuy

  • Oficina Central: calle Belgrano N°1083, barrio Centro
  • San Pedrito: Oficina N° 2554 “Capital I” Rivadavia s/n
  • Cuyaya: Oficina N° 2697 “Capital II” Olavarría esquina Fioravanti
  • Alto Comedero: Oficina N° 2945 Olimpia Barrionuevo esquina Forestal
En el interior

  • San Pedro: Oficina N° 1236 Bolivia N° 555
  • Humahuaca: Oficina N° 1208 Entre Ríos esquina Corrientes
  • Tilcara: Oficina N° 1241 Bolívar s/n
  • El Carmen: Oficina N° 1202 San Martín N° 108
  • Ledesma: Oficina N° 1213 Sixto Ovejero s/n
  • Palpalá: Oficina N° 1225 Av. Italia esquina República de Siria
  • Perico: Oficina N° 1205 Belgrano s/n
