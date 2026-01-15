Desde hoy aumentaron los valores de los trámites del Registro Civil de Jujuy

Trámites en el Registro Civil - Foto alusiva

A partir de este jueves 15 de enero entraron en vigencia los nuevos valores correspondientes al período 2026 para diversos trámites que se realizan en el Registro Civil de Jujuy. La actualización alcanza servicios como matrimonios, uniones convivenciales, expedición de actas, autorizaciones de viaje y otros trámites administrativos.

Entre los cambios más relevantes, el valor de las actas —partidas de nacimiento, defunción y matrimonio— pasará de $3.500 a $4.000, tarifa que se mantendrá vigente durante todo el año 2026.

Por otra parte, el costo del matrimonio en oficina móvil, que contempla celebraciones fuera de las sedes habituales, también tendrá una actualización: pasará de $60.000 a $70.000.

registro civil movil Valores vigentes de trámites en el Registro Civil de Jujuy – Período 2026 Actas / Partidas: $4.000

Adición de apellido: $5.000

Matrimonio en oficina: $28.000

Matrimonio en oficina móvil: $70.000

Unión / Cese convivencial: $21.000

Autorización de viaje particular: $11.000

Autorización de viaje institucional: $8.000 (por cada menor)

Rectificación de actas: $7.000

Inscripción extraña jurisdicción: $16.000

Pedidos de informes: $6.000

Formularios: $1.000

Inscripción de convención matrimonial: $25.000 Una por una, la ubicación de las oficinas del Registro Civil en Jujuy En San Salvador de Jujuy Oficina Central: calle Belgrano N°1083, barrio Centro

San Pedrito: Oficina N° 2554 “Capital I” Rivadavia s/n

Cuyaya: Oficina N° 2697 “Capital II” Olavarría esquina Fioravanti

Alto Comedero: Oficina N° 2945 Olimpia Barrionuevo esquina Forestal Embed En el interior San Pedro: Oficina N° 1236 Bolivia N° 555

Humahuaca: Oficina N° 1208 Entre Ríos esquina Corrientes

Tilcara: Oficina N° 1241 Bolívar s/n

El Carmen: Oficina N° 1202 San Martín N° 108

Ledesma: Oficina N° 1213 Sixto Ovejero s/n

Palpalá: Oficina N° 1225 Av. Italia esquina República de Siria

Perico: Oficina N° 1205 Belgrano s/n Embed

