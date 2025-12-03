miércoles 03 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
3 de diciembre de 2025 - 11:07
Senado.

Carolina Moisés: "Argentina vive el mayor retroceso en libertad de expresión en décadas"

El Senado presentó el Informe 2025 sobre Libertad de Expresión, que denuncia ataques a la prensa, exigencias de revelar fuentes y violencia institucional.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Carolina Moisés: Argentina vive el mayor retroceso en libertad de expresión en décadas

Carolina Moisés: "Argentina vive el mayor retroceso en libertad de expresión en décadas"

Carolina Moisés: Argentina vive el mayor retroceso en libertad de expresión en décadas

Carolina Moisés: "Argentina vive el mayor retroceso en libertad de expresión en décadas"

Lee además
Javier Milei participará de la jura de los 127 nuevos diputados nacionales video
Política.

Javier Milei participará de la jura de los 127 nuevos diputados nacionales
El Gobierno estableció el aumento del salario mínimo hasta agosto de 2026.
Política.

El Gobierno confirmó un aumento del salario mínimo hasta agosto de 2026: así quedó el básico

Por eso hizo un fuerte reclamo para proteger las fuentes de información y fortalecer los espacios institucionales de defensa. Fue durante la presentación del Informe sobre Libertad de Expresión en Argentina 2025 junto a periodistas, comunicadores, foto reporteros, académicos de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, la Federación Internacional de Periodistas (FIP) los sindicatos de prensa SiPreBa y Fatpren y la Fundación Sociedades Digitales.

“Argentina atraviesa quizás el mayor retroceso en décadas en torno a la libertad de expresión, justo en un momento en que tenemos más herramientas para ejercerla” “Argentina atraviesa quizás el mayor retroceso en décadas en torno a la libertad de expresión, justo en un momento en que tenemos más herramientas para ejercerla”

“Argentina atraviesa quizás el mayor retroceso en décadas en torno a la libertad de expresión, justo en un momento en que tenemos más herramientas para ejercerla”, afirmó Moisés, al analizar el documento de 112 páginas que denuncia un ataque sistemático contra la prensa organizado desde el Gobierno Nacional.

Carolina Moisés:
Carolina Moisés:

Carolina Moisés: "Argentina vive el mayor retroceso en libertad de expresión en décadas"

La libertad de expresión no se limita a lo que pueda decir un periodista o a lo que transmiten los medios tradicionales, sino que es un derecho integral de las personas”, señaló la legisladora de Convicción Federal en un encuentro del que también participaron los senadores Fernando Salino, Mariano Recalde y Vilma Vedia, entre otros.

Moisés también remarcó los hechos más graves del último año, vinculados a ataques directos al ejercicio periodístico. “Uno de los casos más emblemáticos fue exigir a periodistas que revelen sus fuentes en uno de los escándalos de corrupción más grandes que tuvo este gobierno. Proteger las fuentes es proteger la labor de los periodistas y el derecho de los ciudadanos a informarse”, sentenció.

Asimismo, denunció la existencia de censuras judiciales inéditas, allanamientos pedidos por el propio gobierno y persecución penal a comunicadores por sus expresiones públicas.“En esta Comisión no solo recibimos a muchos de ellos: los escuchamos, los atendimos. Y una de las primeras acciones al reactivar la comisión —que llevaba tres años sin funcionar— fue crear un Observatorio para recibir, atender y encaminar acciones para que los comunicadores se sientan protegidos”, indicó.

Ya en las exposiciones, -entre las que pudieron escucharse las miradas de los periodistas Ari Lijalad, Julia Mengolini y Ángela Lerena así como también de Jorge Sola (CGT), Sebastián Vricella (ARGRA), Diego Morales (CELS) y Larisa Kefval, directora de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de UBA y Diego de Charras, investigador, profesor adjunto de Derecho a la Información en la UBA

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Javier Milei participará de la jura de los 127 nuevos diputados nacionales

El Gobierno confirmó un aumento del salario mínimo hasta agosto de 2026: así quedó el básico

Quién es Cristian Auguadra, el nuevo titular de la SIDE tras la salida de Neiffert

El Gobierno alerta sobre las irregularidades de AFA pero niega una posible intervención

Cambio en la SIDE Sergio Neiffert deja el cargo y el Gobierno designa a Cristian Auguadra

Lo que se lee ahora
El Gobierno estableció el aumento del salario mínimo hasta agosto de 2026.
Política.

El Gobierno confirmó un aumento del salario mínimo hasta agosto de 2026: así quedó el básico

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Casa de Gobierno 
Jujuy.

Día del Empleado Público: el viernes será asueto para la administración provincial

A días de la Cena Blanca 2025.
Viernes.

Cena Blanca 2025: todo lo que tenes que saber de la gran noche

Boliviaelimina el requisito de visa para turistas de siete países
Medida.

Bolivia elimina el requisito de visa para turistas de siete países

Choques en San Salvador de Jujuy video
Alarmante.

Mañana accidentada en San Salvador: reportaron cuatro choques en pocas horas

Gendarmería interceptó en el peaje Toledo un camión que había salido de La Quiaca, Jujuy, con mercadería de contrabando valuada en más de $100 millones
Contrabando.

Salió de Jujuy y cayó en Córdoba: interceptan camión con contrabando por más de $100 millones

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel