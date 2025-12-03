miércoles 03 de diciembre de 2025

3 de diciembre de 2025 - 10:46
Política.

Quién es Cristian Auguadra, el nuevo titular de la SIDE tras la salida de Neiffert

Las cambios dentro del Sistema de Inteligencia Nacional se producen en el contexto de una reorganización integral impulsada por la administración nacional.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Se trata del ex director de la División de Asuntos Internos de la SIDE.

Tras el anuncio oficial de la Presidencia sobre la salida de Sergio Neiffert como titular de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), se confirmó que su sucesor será Cristian Auguadra. Se trata de un colaborador cercano a Santiago Caputo, quien hasta ahora había mantenido un perfil discreto.

Desígnase en el cargo de Secretario de Inteligencia de Estado de la Presidencia de la Nación al contador público Cristian Ezequiel Auguadra”, establece el Decreto 852/2025, publicado en el Boletín Oficial durante la madrugada de este miércoles.

Se trata de un hombre de confianza de Santiago Caputo que, hasta el momento, había mantenido un bajo perfil.

Cristian Auguadra, nuevo titular de la SIDE

En el mismo decreto, el presidente Javier Milei junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, precisaron que el nuevo director de la SIDE debió renunciar a su cargo como Inspector General de la División de Asuntos Internos (DAI).

Auguadra se incorporó a la función pública en julio de 2024, en paralelo con el anuncio gubernamental de un plan de reorganización del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN).

Dentro de esta reforma, además de reinstaurar la SIDE como organismo central, se estableció la creación de cuatro dependencias especializadas: el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) y la División de Asuntos Internos (DAI).

Quién es Cristian Auguadra, el nuevo titular de la SIDE tras la salida de Neiffert.

En cuanto a la DAI, la división fue concebida para ejercer control y fiscalización sobre la administración de fondos en las demás agencias del sistema. Por ello, la participación de Auguadra habría sido determinante durante el último año, ya que se le atribuye la implementación de diversas auditorías internas.

Asimismo, su experiencia profesional fue el factor central que motivó su nombramiento como inspector general de la División de Asuntos Internos. De acuerdo con los datos publicados en su perfil de LinkedIn, Auguadra se graduó como contador en la Universidad de Morón.

Experiencia y trayectoria del nuevo jefe de la inteligencia

En relación a su trayectoria, el nuevo jefe de la SIDE destacó contar con experiencia en asesoramiento fiscal, consultoría jurídica y dirección de proyectos. Esta formación fue resaltada también por el comunicado de la Vocería Presidencial, que añadió otras competencias, como “gestión de riesgos, fortalecimiento institucional y administración pública”.

Sergio Neiffert fue desplazado y designan a Cristian Auguadra.

Su designación permitirá profundizar la modernización técnica y operativa del organismo, consolidar mecanismos de control y planificación estratégica, y avanzar hacia un modelo de inteligencia ágil, integrado y moderno”, señalaron en el documento oficial.

Asimismo, el decreto aclaró que el anterior titular de la SIDE no presentó una renuncia voluntaria, como ha ocurrido con otros funcionarios recientemente, sino que se trató de un pedido de “cese”, tras circular rumores sobre posibles tensiones con el asesor presidencial Santiago Caputo y con el nuevo designado.

No obstante, el hecho que habría desencadenado la decisión estaría vinculado con la presunta cercanía que Neiffert habría mantenido con la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, durante las últimas semanas.

El comunicado emitido por la Vocería presidencial.

Contexto y justificación del recambio en la cúpula del organismo

Recientemente, se habría iniciado un plan por parte del equipo asesor para desplazarlo de su posición. Pese a ello, el ex titular de la SIDE continuó firme en su cargo, siendo visto públicamente por última vez este miércoles en el Salón Blanco, donde asistió a la jura de la flamante ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva.

Aun así, la versión oficial sobre el cambio en la cúpula del organismo de inteligencia señaló que la medida respondía a la necesidad de cumplir con otros objetivos institucionales. Además, destacaron que la gestión de Neiffertpermitió ordenar los procesos internos, auditar y transparentar la estructura organizacional”.

El ex titular de la SIDE, Sergio Neiffert.

En este sentido, subrayaron que los cimientos para contar con una entidad “más ágil y profesional” ya estaban establecidos. Asimismo, destacaron que la meta del Gobierno actual consiste en fortalecer un organismo capaz de convertirse en referente regional y cumplir con los niveles de excelencia exigidos a nivel internacional.

