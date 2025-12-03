Cambio en la SIDE Sergio Neiffert deja el cargo y el Gobierno designa a Cristian Auguadra

El Gobierno nacional oficializó un cambio clave en el área de inteligencia. A última hora del martes, la Casa Rosada confirmó que Sergio Neiffert deja la titularidad de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y que su lugar será ocupado por Cristian Auguadra, un funcionario con perfil técnico y muy cercano al asesor presidencial Santiago Caputo. La decisión se conoció luego de una jornada atravesada por fuertes rumores sobre la continuidad del denominado “Señor 5”.

En un comunicado difundido por Vocería Presidencial, el Ejecutivo explicó que el relevo se produce tras la conclusión de la “primera etapa del proceso de reestructuración del Sistema de Inteligencia Nacional”, cuyo informe de gestión 2023-2024 fue aprobado por la Comisión Bicameral de Fiscalización del Congreso. Según la versión oficial, esa fase inicial, encabezada por Neiffert, permitió “ordenar procesos internos, auditar y transparentar la estructura organizacional y optimizar estándares operativos”, sentando las bases de un organismo “más eficiente y profesional”.

image El Gobierno anunció que Sergio Neiffert deja la SIDE y lo reemplazará Cristian Auguadra El comunicado oficial y el cierre de la “primera etapa” El texto difundido por el Gobierno señala que, con la validación parlamentaria de ese informe, la SIDE entra ahora en una “segunda fase de transformación institucional”, que estará a cargo de Cristian Auguadra. La salida de Neiffert se inscribe también en el contexto de reacomodamientos internos dentro del oficialismo: aunque él respondía políticamente a Santiago Caputo, su reemplazo también es un hombre del mismo círculo de confianza, lo que sugiere un cambio de nombres más que de línea de conducción.

Neiffert había sido designado al frente de la SIDE en 2024, luego de la decisión del presidente Javier Milei de disolver la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y recrear la vieja Secretaría de Inteligencia de Estado, con una nueva estructura y un fuerte incremento presupuestario. Durante su gestión, el organismo quedó en el centro de la escena por el debate sobre los fondos reservados, las denuncias de espionaje político y las críticas de organismos de derechos humanos al nuevo Plan de Inteligencia.

Quién es Cristian Auguadra y qué rol tendrá en la nueva SIDE El comunicado describe a Cristian Auguadra como contador público, con “amplia trayectoria en auditoría, gestión de riesgos, fortalecimiento institucional y administración pública”. Hasta ahora se desempeñaba en la División de Asuntos Internos de la SIDE, un área estratégica dedicada al control interno del propio sistema de inteligencia, lo que le dio acceso directo a la estructura y al funcionamiento cotidiano del organismo. Con su ascenso a secretario de Inteligencia, Auguadra quedará al frente de la conducción del organismo en esta nueva “fase de transformación” que promete el Gobierno. Su desafío será, por un lado, continuar con el proceso de reorganización interna y, por otro, responder a las críticas sobre la utilización de los recursos y el alcance de las tareas de inteligencia en un contexto de alta sensibilidad política. Mientras tanto, la salida de Neiffert suma un capítulo más a los movimientos en el gabinete de Javier Milei y reabre la discusión sobre quién controla, en los hechos, el corazón del sistema de inteligencia argentino.

