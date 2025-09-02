Carolina Moisés: "Es un ataque a la libertad de prensa"

Integrantes de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado, junto a la presidenta del área , Carolina Moisés , realizaron este martes una conferencia de prensa para rechazar las denuncias que presentó el Gobierno de Javier Milei contra periodistas por difundir audios que involucran a referentes del Gobierno.

Política. Quién es el juez que prohibió la difusión de los audios de Karina Milei

La conferencia fue llamada y presidida por la presidenta de la Comisión, Senadora Carolina Moisés , quien confirmó que en el día de mañana , miércoles 3 de septiembre, a las 18hs se llevará adelante una reunión formal a las 18hs para “que entre todos podamos tocar el tema, abordar la gravedad del situación ante un ataque a la libertad de prensa con la denuncia a periodistas por haber publicado determinados audios en cuestión. Nunca, en los años de democracia que vivimos se ha llegado a pasar un límite como este ” señaló la Senadora (Jujuy - Unión por la Patria)

“Nosotros como Senadores y Senadoras nacionales debemos respetar la Constitución Nacional y por lo tanto expresamos que los que ha hecho el Ejecutivo bajo la firma del Presidente de la Nación y la Ministra de seguridad es anti constitucional ” enfatizó Moisés a lo que agregó; “Nuestra responsabilidad es respetar la Constitución Nacional, las leyes vigentes ; y específicamente en esta Comisión debemos genera las garantías y derechos de los periodistas , de la prensa, de los Medios; tutelando la libertad de expresión, de prensa y de empresas como así también de todos los ciudadanos y ciudadanas de comunicarse por los medios que elijan de una forma veraz y sin condicionamientos”

Previo a dar la palabra a los demás miembros de la Comisión, la presidente del área expresó la solidaridad de la comisión, no solo a los tres periodistas denunciados este lunes, sino también con todos los trabajadores de prensa que en el último tiempo sufrieron ataques desde el Gobierno “con discursos de odio”

Carolina Moisés junto a senadores de la Comisión de Medios durante la conferencia de prensa que brindaron este martes. (Imagen: Capturas de video)

"Porque esto es una temperatura que fue subiendo, a partir de un Gobierno que empezó a atacar con calificativos específicos a determinados periodistas y siguió avanzando con el discurso de odio que sostiene en todos los ámbitos y lamentablemente la respuesta siempre es la violencia", culminó Carolina Maisés, presidenta de la comisión, la senadora de Unión por la Patria

Conferencia de Senadores de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión

Luego tomó la palabra Pablo Blanco, senador de Juntos por el Cambio Tierra Del Fuego, quien al igual que Moises recordó que la misión de la comisión es defender "una libertad clara que está establecida en la Constitución Nacional y en las leyes vigentes", por lo que "bajo ningún punto de vista podemos permitir este tipo de atropellos que está llevando adelante el Poder Ejecutivo desde hace bastante tiempo, con calificativos hacia todos aquellos que piensan de manera distinta".

En el mismo sentido, el senador Martín Lousteau de Juntos por el Cambio, que no participa de la comisión sin embargo decidió formar parte de la conferencia, cuestionó las órdenes de allanamientos a periodistas solicitadas por el Ministerio de Seguridad, dado que no respetan las libertades que están garantizadas en la Constitución.

Martín Lousteau Martín Lousteau (captura de pantalla de la red social X)

"Acá hay muchos periodistas. Si cuando se publica algo que no le gusta al Gobierno, el Gobierno puede proceder a allanar el domicilio de un periodista o allanar sus lugares de trabajo, piensen ustedes: ¿cómo se sentirían?", reflexionó Lousteau.

"Piensen si sentirían que tienen libertad de prensa, si sentirían que tienen garantía de confidencialidad de sus fuentes, si sus fuentes sentirían que pueden acudir a ustedes para contarles algo. Estaríamos dando un paso muy problemático para la salud de la democracia y de una sociedad abierta", concluyó Lousteau.