Myriam Bregman en Política a las Brasas: "Hay poca credibilidad en la dirigencia política"

Myriam Bregman pasó por Política a las Brasas y dejó fuertes definiciones sobre la actualidad política del país. La dirigente de izquierda cuestionó al gobierno de Javier Milei, criticó la falta de una oposición firme y defendió la necesidad de organizarse para enfrentar las políticas de ajuste.

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Además, habló sobre Jujuy, también expresó su preocupación por el avance de la minería, el impacto de las reformas impulsadas desde Nación y la situación social que atraviesan los trabajadores.

Consultada sobre las encuestas que la ubican entre las dirigentes con mejor imagen del país, Bregman aseguró que no se trata de una construcción individual. “Creo, primero, que no es un mérito personal, sino un mérito colectivo de todo el PTS en el Frente de Izquierda, de todos mis compañeros en general”, afirmó.

Según explicó, existe un reconocimiento social a la postura que adoptó la izquierda desde la llegada de Milei al Gobierno. “Cuando asumió Javier Milei hubo como dos posturas en la dirigencia política tradicional: aliarse al gobierno diciendo ‘la gente votó esto’ o esperar que pase esta oleada para volver después. Desde el Frente de Izquierda tuvimos una postura muy diferente, que fue salir a enfrentarlos directamente, marcando claramente a dónde llevaba este proyecto político”.

Bregman recordó además su participación en los debates presidenciales de 2023 y sostuvo que muchas de las advertencias que realizó durante aquella campaña hoy comienzan a verificarse. “A más de dos años de gobierno de Javier Milei se empieza a ver que cada una de las cosas que señalamos se empiezan a dar, están pasando y se empiezan a dar en la realidad”, sostuvo.

Como ejemplo mencionó la situación de los jubilados y el acompañamiento que realizaron desde su espacio político. “Ibamos con Nicolás del Caño a todas las movilizaciones de los jubilados y las jubiladas, y somos los únicos referentes que vamos. No hay referentes políticos que digan: ‘Che, los jubilados no pueden cobrar esto’”.

Asimismo, agregó: “La política tradicional abandonó todos esos espacios y quedamos desde la izquierda dando esta pelea”.

“Hay poca credibilidad en la dirigencia política tradicional en general y creo que el fenómeno Milei se explica solamente por un descreimiento en lo que se llama la política”, sostuvo en esta línea. “Acá veníamos de una alternancia de macrismo y Frente de Todos. Los dos proyectos fracasaron estrepitosamente. Las condiciones de vida de las mayorías cayeron muchísimo”, puntualizó.

La reforma electoral y el financiamiento de la política

Durante la entrevista, Bregman también cuestionó con dureza la reforma electoral impulsada por el oficialismo y aseguró que detrás del debate sobre las PASO existe una transformación mucho más profunda. “Advertimos a toda la población que la reforma electoral que viene es mentira que es para eliminar las PASO. Ese es el eslogan”, sintetizó.

Según sostuvo, el verdadero objetivo es modificar las reglas de financiamiento político. “Lo que viene detrás es ir a un sistema bipartidista, donde las fuerzas más chicas empiecen a perder espacio totalmente”.

Para la dirigente, el aspecto más preocupante es la privatización de las campañas. “Las campañas políticas solamente van a ser sostenidas por dinero privado”, expresó.

Bregman vinculó esa situación con diversos casos de financiamiento irregular y sostuvo que el ingreso de aportes empresariales condiciona posteriormente la actuación de quienes resultan electos. “Si vos me das a mí fondos, yo después no voy a votar una ley que te perjudique a vos porque la próxima campaña no tengo los fondos”, aseveró.

Por eso defendió el financiamiento estatal de los procesos electorales. “Tiene que ser con aporte estatal, todos en igualdad”, sostuvo.

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La Izquierda y el poder

Consultada sobre si el Frente de Izquierda necesita actualizar sus postulados o reafirmarlos, Bregman fue categórica. “Yo creo que la sociedad está dando un mensaje. Que habernos mantenido firmes con nuestros postulados, no decir una cosa un día y otra otra, no haber transado, no tener acciones de corrupción, lo que indica es que la sociedad está diciendo que hay que reafirmar y tener valores y tener principios”, precisó.

Según explicó, el problema de fondo no es solamente quién gobierna sino quién concentra el poder real. “No es sólo el gobierno, está el poder detrás del gobierno. Lo que nosotros queremos cuestionar es ese poder”.

Más adelante profundizó esa diferencia entre gobierno y poder. “Incluso alcanzar el gobierno no alcanza para tener el poder”, sostuvo en la entrevista.

En este sentido, planteó la necesidad de construir una nueva herramienta política. “Estamos discutiendo cómo hacemos un nuevo partido de la nueva clase trabajadora”. Y agregó: “Que incluya a la izquierda, pero que sea algo mucho más grande para plantearnos de verdad transformar la sociedad”.

Un sistema impositivo que castiga a los trabajadores

La diputada también cuestionó el sistema tributario argentino y apuntó especialmente contra el IVA. “Argentina tiene uno de los sistemas impositivos más regresivos del mundo”, criticó.

Según detalló, el IVA representa el 34% de los ingresos del Estado. “El IVA es el impuesto más nocivo de todos, el más regresivo”, sostuvo y para ejemplificarlo, utilizó una situación cotidiana. “Una mamá que compra un paquete de fideos para darle de comer a sus hijos paga IVA”, introdujo para cuestionar las reducciones impositivas impulsadas por el Gobierno.

“Milei baja el impuesto a los Bienes Personales. El rico deja de pagar por su riqueza, pero el trabajador o la trabajadora sigue pagando el mismo porcentaje de impuestos por un paquete de fideos”, explicó la diputada y remarcó que “no se toca porque gobiernan para los ricos”.

Bregman también cuestionó el RIGI y otras medidas vinculadas a las grandes inversiones. “Lo que hacen es quitarle carga impositiva a los que más ganan”, puntualizó.

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Myriam Bregman sobre Jujuy: “Es una provincia que conozco mucho”

La dirigente recordó su trabajo junto a Alejandro Vilca, las visitas realizadas a la provincia y su participación durante las protestas contra la reforma constitucional.

“Te da bronca. Pasás de la tristeza a la bronca todo el tiempo porque ves una provincia que tiene todo y no tiene nada”, aseguró la diputada nacional.

“Cada vez se concentra más la riqueza. Cada vez le dan más beneficios a las grandes empresas”, precisó y apuntó directamente contra el desarrollo minero. “La minería está haciendo un desastre”, expresó.

En esta línea comentó que “la gente te para en la calle en Jujuy y te dice: ‘No me alcanza’”. Asimismo, remarcó: “¿Por qué si tiene todo Jujuy? Tiene hasta una belleza excepcional. ¿Por qué tenés que vivir tan mal?”.

La dirigente también apuntó contra las modificaciones impulsadas sobre la Ley de Glaciares y la ausencia de una Ley de Humedales. “Cuando vos entregás la Ley de Glaciares, cuando vos no te animás a una Ley de Humedales, le estás diciendo a las multinacionales: ‘Vengan, saqueen y váyanse’”, sintetizó.

Además cuestionó el acompañamiento de legisladores nacionales a iniciativas como el RIGI. “Cuando votás un RIGI para que se lleven todo, estás perdiendo soberanía”, aseguró y cuestionó la ausencia de voces que defiendan los intereses provinciales.

“¿Quién defiende al pueblo jujeño? ¿Dónde está la voz que dice: ‘Paren, esto va a dejar algo para nuestro pueblo o va a ser un saqueo liso y llano?’”, cuestionó Bregman.

Preguntas que arden: las definiciones de Myriam Bregman

1- Javier Milei

“Un gatito mimoso del poder económico”.

Bregman cuestionó la imagen del Presidente. “Se presentó como alguien que venía a enfrentar a la casta, pero terminó gobernando para los grandes grupos económicos. Por eso digo que es un gatito mimoso del poder económico”.

2- Reforma laboral

“Una catástrofe”.

La dirigente sostuvo que los cambios impulsados por el Gobierno representan un retroceso para los trabajadores. “Es una reforma que recorta derechos conquistados durante décadas y que favorece exclusivamente a las grandes patronales”.

3- Financiamiento educativo

“Urgencia”.

“Es necesario. Son dos palabras, pero si me pedís una palabra: urgencia. Hay que pelear por eso ya”, sintetizó la legisladora.

4- Crisis en Bolivia

“Una gran respuesta popular”.

“Una gran respuesta popular, obrera, campesina, que espero que triunfe para cambiar el signo de toda nuestra región”, expresó y aseguró que “necesitamos que se conduzca hacia una huelga general que cuestione de conjunto el plan económico”.

5- Cristina Fernández de Kirchner

“Está proscripta y presa”.

Bregman volvió a cuestionar el accionar del Poder Judicial y sostuvo que existe una persecución política contra la ex presidenta. “Estamos frente a una utilización del Poder Judicial para intervenir en la vida política del país”, sentenció.

6- Gerardo Morales

“El responsable político de la represión en Jujuy”.

La diputada recordó las protestas contra la reforma constitucional y apuntó directamente contra el ex gobernador.

7- Alejandro Vilca

“Un orgullo”.

“Es un orgullo para la izquierda y para miles de trabajadores que ven reflejada en él una forma distinta de hacer política”, remarcó sobre el diputado provincial.

8- Litio

“Uno de los grandes debates de nuestro tiempo”.

Bregman planteó que la discusión debe centrarse en quién controla y se beneficia de esos recursos. “No puede ser que provincias tan ricas sigan teniendo trabajadores pobres mientras las multinacionales se llevan todo”, aseguró.

9- Poder Judicial

“Una casta”.

“Es una verdadera casta que nadie eligió y que toma decisiones que afectan la vida de millones de personas”, expresó la diputada.

10- Frente de Izquierda

“Una herramienta”.

“Una herramienta para organizarse y para enfrentar a quienes gobiernan para los sectores más poderosos”, finalizó en su paso por Política a las Brasas.