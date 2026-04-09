jueves 09 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de abril de 2026 - 12:48
Jujuy.

Entrevistas, asado y política local: así será Política a las Brasas que llega a Canal 4

La propuesta conducida por Silvina Sadir y Ana Inés Vargas buscará acercar la política local desde otro lugar, con entrevistas, preguntas de la gente y un formato descontracturado.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Política a las Brasas por Canal 4

Política a las Brasas por Canal 4

Política a las Brasas desembarca en la pantalla de Canal 4 este martes 14 de abril a las 14 horas, con la conducción de Silvina Sadir y Ana Inés Vargas. La propuesta llegará con un formato de entrevista política más distendido, que buscará mostrar a los protagonistas desde otra perspectiva. El primer programa arrancará con el tradicional asado y con un invitado muy especial.

Lee además
quien es el nuevo millonario de jujuy: gano $917 millones en el telekino
Suerte.

Quién es el nuevo millonario de Jujuy: ganó $917 millones en el Telekino
Alquileres en Jujuy: cuáles son los barrios más accesibles y cuánto cuesta alquilar video
Sociedad.

Alquileres en Jujuy: cuáles son los barrios más accesibles y cuánto cuesta alquilar

Un programa para hablar de política desde otro lugar

Silvina Sadir destacó la expectativa por esta nueva etapa y explicó cuál es la intención del ciclo. “Estamos muy contentas. Este desafío comenzó para nosotras como una idea de poder charlar de política desde otro lugar, desde otra mirada, con el objetivo de que la generación de políticos que tenemos nosotros en la provincia charle un poquito más descontracturado, no diciendo siempre lo mismo”, sostuvo.

En esa misma línea, remarcó la importancia de conocer a quienes ocupan lugares de decisión. “La política nos atraviesa por más que haya personas que digan ‘no me interesa la política, yo no hago política’, está bueno que conozcamos quiénes son porque después, cuando llegan a los espacios de poder, sepamos quiénes son, qué piensan”, afirmó.

Silvina Sadir - Política a las Brasas

Por su parte, Ana Inés Vargas señaló que el formato de entrevista será una de las claves del programa. “Acercar la política, que es lo que a nosotros nos interesa, desde el formato de la entrevista, que es lo que caracteriza a Política a las Brasas. Las dos somos amantes de la política y la intención es acercar la política al común de la gente, a cualquiera de nosotros”, expresó.

Además, agregó: “Te guste o no la política, estamos acostumbrados a consumir política nacional y somos unas convencidas de que hay que consumir política local, conocer a los actores para poder debatir con ellos y conversar con ellos de política y construir entre todos el lugar donde vivimos”.

Ana Inés Vargas - Política a las brasas

Cuándo arranca y cómo será el primer programa

El estreno será el martes 14 de abril a las 14 horas por Canal 4. Según adelantaron las conductoras, el ciclo comenzará con un asado y tendrá como primer invitado a “un hombre, importante, político”, de quien esperan que deje muchas definiciones.

La apuesta, según explicaron, es mostrar una faceta más humana de quienes participan. “Lo hacemos más distendido, que se note que son personas, que tal vez también comenten errores, los cuales pueden repercutir directo en nosotros”, plantearon.

También dejaron en claro cuál será el rol periodístico dentro del programa. “Nosotras no vinimos a juzgar ni dar soluciones, el periodismo viene a preguntar”, remarcaron.

Embed - POLÍTICA A LAS BRASAS POR CANAL 4

La sección “sin filtro” y las preguntas de la gente

Uno de los espacios que tendrá el programa será la participación de la audiencia a través de preguntas directas para los invitados. “Tenemos una sección en los asados donde le preguntamos a la gente qué le preguntarían a los políticos, tratamos de responderlas, la gente se predispone”, contaron.

En ese intercambio, explicaron, aparecen las inquietudes más concretas de la vida cotidiana. “Cuando interactuamos con la audiencia te llegan las preguntas ‘que importan’: el bache, el boleto de colectivos, las necesidades básicas de toda la vida, y nosotras estamos para preguntar eso otro que pasa desapercibido pero que igual es importante”, señalaron.

A ese segmento lo definieron como una instancia “sin filtro”. “Nosotras tenemos un ‘sin filtro’ y además sumamos el ‘sin filtro de la gente’”, resumieron.

Política a las Brasas

Cómo reaccionan los políticos al formato del programa

Sobre la respuesta de los dirigentes frente a esta propuesta, las conductoras aseguraron que el formato fue bien recibido. Según explicaron, los invitados valoran la posibilidad de expresarse en un contexto diferente al habitual.

“Les gusta porque tienen la posibilidad de expresarse de otra manera, los asados fueron aprovechados, la intención es que se sientan cómodos siempre, no queremos incomodar a nadie”, concluyeron.

asado - Política a las Brasas

Previa de "Política a las Brasas" en Canal 4

Embed - POLÍTICA A LAS BRASAS DESEMBARCA EN CANAL 4: entrevistas, asado y política local

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Quién es el nuevo millonario de Jujuy: ganó $917 millones en el Telekino

Alquileres en Jujuy: cuáles son los barrios más accesibles y cuánto cuesta alquilar

Quién es Pilar Sordo, la psicóloga que llega a Jujuy con una charla sobre autoestima y bienestar emocional

Jujuy, entre las provincias con menor ausentismo escolar

"Circula tu libro": una propuesta solidaria para canjear textos y ayudar a estudiantes en Jujuy

Lo que se lee ahora
Casa de Gobierno 
Jujuy.

Confirmaron un bono extraordinario de $100.000 para estatales: quiénes lo cobran y cuándo

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Casa de Gobierno 
Jujuy.

Confirmaron un bono extraordinario de $100.000 para estatales: quiénes lo cobran y cuándo

Quién es el nuevo millonario de Jujuy: ganó $917 millones en el Telekino
Suerte.

Quién es el nuevo millonario de Jujuy: ganó $917 millones en el Telekino

Alquileres en Jujuy: cuáles son los barrios más accesibles y cuánto cuesta alquilar video
Sociedad.

Alquileres en Jujuy: cuáles son los barrios más accesibles y cuánto cuesta alquilar

Lucas Vidal.
Deportes.

El sueño de un pibe jujeño de llegar a primera y un pedido desesperado para subsistir en Bs.As.

Cómo votaron los diputados de Jujuy los cambios de la Ley de Glaciares video
País.

Cómo votaron los diputados de Jujuy los cambios de la Ley de Glaciares

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel