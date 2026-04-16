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16 de abril de 2026 - 11:11
Política.

Delcy Rodríguez ordenó el retiro del "Salón Néstor Kirchner" en el Palacio de Miraflores

La medida eliminó retratos y referencias al exmandatario argentino en un salón inaugurado en 2011 en un encuentro entre Cristina Kirchner y Hugo Chávez.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Delcy Rodríguez desmanteló el “Salón Néstor Kirchner” en el Palacio de Miraflores de Venezuela. &nbsp;

Delcy Rodríguez desmanteló el “Salón Néstor Kirchner” en el Palacio de Miraflores de Venezuela.

 

Delcy Rodríguez ordenó retirar el denominado “Salón Néstor Kirchner” del Palacio de Miraflores, un espacio que funcionaba como sala de reuniones dentro de la sede gubernamental. De acuerdo con la información difundida, el lugar dejó de mostrar imágenes y elementos vinculados a Néstor Kirchner.

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Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, preside una reunión en el Palacio de Miraflores.

Origen del homenaje y construcción del salón en la relación bilateral

El espacio había sido inaugurado el 1 de diciembre de 2011, durante una visita oficial de Cristina Fernández de Kirchner a Venezuela. En ese contexto, la mandataria mantuvo una reunión bilateral con Hugo Chávez en el Palacio de Miraflores.

Tras ese encuentro, ambos líderes encabezaron la apertura del recinto, que desde entonces pasó a llevar el nombre del ex mandatario argentino. Durante la ceremonia, Chávez destacó su figura con una frase de reconocimiento: “Honor a quien honor merece, ¡Viva Néstor, viva Argentina!”.

Por su lado, Cristina Fernández de Kirchner expresó su agradecimiento por el homenaje y lo describió como “este gesto de amor”. En ese marco, señaló que le resultaba significativo que la sala de reuniones del gabinete venezolano llevara no solo el nombre, sino también las imágenes del ex mandatario.

La entonces presidenta Cristina Kirchner y su par venezolano Hugo Chávez mostraban los libros con los convenios firmados.

En el marco de esa visita oficial, junto a Hugo Chávez, ambos mandatarios avanzaron en una agenda bilateral que incluyó la firma de diversos acuerdos de cooperación en áreas como comercio, industria, ciencia, vivienda y educación, suscritos por funcionarios de ambos países tras el encuentro en la sede presidencial.

El espacio conocido como “Salón Néstor Kirchner” pasó a integrarse desde entonces al conjunto de salas oficiales dentro del Palacio de Miraflores. Su nombre y ambientación estuvieron ligados a la relación política que mantenían ambos gobiernos en ese momento.

Hasta diciembre de 2025, el lugar conservó fotografías y referencias al ex presidente argentino, lo que evidenciaba la permanencia de ese reconocimiento político en el ámbito de la sede del Ejecutivo venezolano.

Nicolás Maduro preside una reunión con funcionarios venezolanos en el Salón Néstor Kirchner, adornado con retratos de figuras políticas y banderas.

Cambios progresivos en la simbología del espacio hacia fines de 2025

Las publicaciones difundidas desde la cuenta oficial de la Presidencia de Venezuela permiten advertir cómo ese espacio fue modificando su aspecto entre fines de 2025 y los primeros meses de 2026. En una imagen fechada el 26 de diciembre de ese año, en la que aparece Nicolás Maduro, todavía podían verse distintos elementos relacionados con Néstor Kirchner y con la Argentina.

En ese registro se distinguían una frase atribuida al ex mandatario, una pintura donde aparecían Hugo Chávez y Kirchner —réplica de una obra realizada por el propio líder venezolano—, otra imagen del expresidente argentino sobre fondo celeste y blanco, además de objetos simbólicos vinculados a la historia regional y símbolos de identidad argentina.

También se exhibían fotografías de Hugo Chávez junto a Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner, imágenes de Luiz Inácio Lula da Silva, además de reproducciones de retratos históricos, entre ellos una representación de José de San Martín.

La renovación de lo que fue el Salón Néstor Kirchner.

Reconfiguración final del salón y eliminación de referencias a la Argentina

En una nueva imagen difundida el 4 de enero, correspondiente a una reunión de Rodríguez con su gabinete, el escenario mostraba un panorama distinto. En ese registro ya no aparecían ni los objetos ni las fotografías vinculadas a Kirchner o a la Argentina, y en la pared principal solo se observaban retratos de Hugo Chávez, de Nicolás Maduro junto a Cilia Flores y una imagen de Simón Bolívar.

Las paredes laterales mantuvieron los colores celeste y blanco, en tanto que la mesa ovalada siguió ubicada en el centro del recinto, igual que en las fotografías previas.

La medida implicó el retiro de imágenes y referencias al exmandatario argentino.

Tras esa imagen, no se difundieron nuevas fotografías del espacio durante varias semanas. Recién el 13 de marzo volvió a publicarse una toma del mismo salón, donde se advirtió una transformación más profunda: ya no había elementos vinculados a la Argentina y el ambiente mostraba paredes totalmente blancas, salvo por una sección decorativa en el fondo.

En esa fotografía más reciente, el techo, la mesa ubicada en el centro y el piso no presentaron cambios, aunque el resto del espacio exhibió una disposición diferente a la que había mantenido durante años.

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