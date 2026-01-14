Donald Trump afirmó que habló con Delcy Rodríguez en medio de transición en Venezuela

Foto ilustrativa.

El presidente de Donald Trump confirmó este miércoles que sostuvo una “larga conversación telefónica” con Delcy Rodríguez, la recientemente nombrada jefa del régimen venezolano, y aseguró que ambos países se están llevando “muy bien” en esta nueva etapa de relaciones bilaterales.

Trump calificó el diálogo como “excelente” y describió a Rodríguez como “una persona fantástica y alguien con quien hemos trabajado muy bien”.

Temas de la conversación Según el mandatario estadounidense, la conversación abordó temas de alto interés estratégico para ambos países, entre ellos:

Petróleo

Minerales

Comercio

Seguridad nacional Trump también sostuvo que su administración está trabajando con la nueva administración venezolana para que el país “vuelva a ser grande y próspero”, y mencionó acuerdos para recibir millones de barriles de crudo venezolano.

Contexto político en Venezuela Delcy Rodríguez juró ante el Parlamento como presidenta interina de Venezuela Delcy Rodríguez juró ante el Parlamento como presidenta interina de Venezuela El llamado se produjo en un contexto de transición política en Venezuela tras la captura y traslado a Estados Unidos del exmandatario Nicolás Maduro. En ese marco, Delcy Rodríguez asumió formalmente el liderazgo del régimen chavista, una situación que ha generado tensiones internas y debates sobre la legitimidad del nuevo gobierno. Rodríguez, por su parte, confirmó el contacto y describió la conversación como realizada “en un marco de respeto mutuo”, centrada en una agenda de trabajo bilateral que, según ella, beneficiará a ambos pueblos.

