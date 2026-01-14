miércoles 14 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de enero de 2026 - 21:10
Diálogo.

Donald Trump afirmó que habló con Delcy Rodríguez en medio de transición en Venezuela

El presidente de Estados Unidos confirmó una extensa llamada con la jefa del régimen venezolano y afirmó que las relaciones bilaterales “están yendo muy bien”.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto ilustrativa.

Foto ilustrativa.

Lee además
Delcy Rodríguez.
Política.

Quién es Delcy Rodríguez, la política venezolana que asumió el poder en medio de la crisis
Delcy Rodríguez juró ante el Parlamento como presidenta interina de Venezuela
Ceremonia.

Delcy Rodríguez juró ante el Parlamento de Venezuela como presidenta interina

Trump calificó el diálogo como “excelente” y describió a Rodríguez como “una persona fantástica y alguien con quien hemos trabajado muy bien”.

Temas de la conversación

Según el mandatario estadounidense, la conversación abordó temas de alto interés estratégico para ambos países, entre ellos:

Contexto político en Venezuela

Delcy Rodríguez juró ante el Parlamento como presidenta interina de Venezuela
Delcy Rodr&iacute;guez jur&oacute; ante el Parlamento como presidenta interina de Venezuela

Delcy Rodríguez juró ante el Parlamento como presidenta interina de Venezuela

El llamado se produjo en un contexto de transición política en Venezuela tras la captura y traslado a Estados Unidos del exmandatario Nicolás Maduro. En ese marco, Delcy Rodríguez asumió formalmente el liderazgo del régimen chavista, una situación que ha generado tensiones internas y debates sobre la legitimidad del nuevo gobierno.

Rodríguez, por su parte, confirmó el contacto y describió la conversación como realizada “en un marco de respeto mutuo”, centrada en una agenda de trabajo bilateral que, según ella, beneficiará a ambos pueblos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Quién es Delcy Rodríguez, la política venezolana que asumió el poder en medio de la crisis

Delcy Rodríguez juró ante el Parlamento de Venezuela como presidenta interina

Donald Trump aseguró que Delcy Rodríguez está cerrando el centro de torturas de Caracas

El fuerte apoyo de Rusia a la política de Delcy Rodriguez para defender la soberanía de Venezuela

Donald Trump endurece su postura frente a Irán y no descarta una respuesta de alto impacto

Lo que se lee ahora
EstadosUnidos frenó visas de inmigrante (Foto ilustrativa)
Medida.

Estados Unidos frenó visas de inmigrante para 75 países: cuáles son

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Atropellaron a una mujer en la zona de la vieja terminal de Jujuy. video
Policiales.

Atropellaron a una mujer en la zona de la vieja terminal de Jujuy

Alerta meteorológico. video
Atención.

Jujuy está bajo alerta amarilla por tres días: se esperan tormentas y posible granizo

Estadio de Altos Hornos Zapla. video
Policiales.

Encontraron un muerto en el estadio de Altos Hornos Zapla

Encuentro de Perros Salchichas en Jujuy. video
¡Imperdible!

Llega el 4to Encuentro de Perros Salchichas en Jujuy

Jujuy Básquet.
LaLiga.

Dura derrota de Jujuy Básquet ante Estudiantes de Tucumán

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel